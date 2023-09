Rodrigo de Paul recibió un revés judicial y se conoció una fuerte acusación contra Tini Stoessel

El deportista recibió malas noticias en la causa que había iniciado contra Camila Homs.

Rodrigo De Paul vuelve a estar en el centro de la escena luego de que se conociera el revés judicial que experimentó en la demanda a su exsuegro, Horacio Homs, y a su expareja y madre de sus hijos, Camila Homs.

Según contaron en “Socios del Espectáculo”, la Justicia falló en contra del deportista en este complicado litigio, pero lo más sorprendente fue la revelación de mensajes contundentes escritos por Camila, dirigidos a Tini Stoessel, la exnovia del futbolista.

Los fuertes mensajes que se filtraron de Camila Homs

En uno de los mensajes expuestos en el documento judicial, Camila escribió: “Creete eso para no pensar en lo sorete que sos. Ya te dije, que no se me cruce ni que se cruce con mis hijos. Nada más, todavía no me conoces a mí”. Estas palabras reflejan la tensión y la hostilidad que ha marcado esta situación familiar.

El documento también contiene otro mensaje en el que se lee: “Merecés lo peor vos y la drogadicta de tu novia, que se co… a medio plantel de Argentina y a la mitad más uno de las cantantes merqueras como ella”.

La crisis de Rodrigo de Paul

En medio de esta situación legal, De Paul estaría pasando por un mal momento tras la ruptura con Tini Stoessel. Según los rumores, el deportista todavía alberga la esperanza de una reconciliación y se refiere al distanciamiento como una “crisis” en lugar de una separación definitiva.

“Las diferencias serían casi irreconciliables. Por otro lado, hablan de una fuerte crisis”, contó Mariana Brey.