Rodrigo De Paul hizo una tapa de revista con looks informales y cancheros

Camaleónico y amante de las marcas de lujo, confesó que elige su ropa según su estado de ánimo.

Había indicios de que el debut de Rodrigo De Paul como chico de tapa no se haría esperar y finalmente llegó. El campeón del mundo, elegido como el más lindo del Mundial 2022 por una revista brasileña y referente de moda en Instagram, fue convocado por la revista online Highsnobiety para una sesión a puro glamour.

En la imagen de portada, el mediocampista del Atlético de Madrid se mostró con una camiseta blanca de red y joyería de su propio vestidor, acompañados por una chaqueta larga en color celeste pastel y un pantalón blanco de Lovefrom, Moncler, una colección colaborativa entre ambas marcas.

Rodrigo De Paul en la tapa de Highsnobiety. (Foto: Aleix Barau Dalmau/@highsnobiety)

El pelo platinado, uno de los últimos estilismos que probó en el último tiempo, junto con sus piercings en las orejas y el canchero corte en la ceja derecha fueron los detalles finales de una apuesta que lleva su sello, canchero y a la moda.

En el marco de la producción de fotos para la revista, el deportista se lució también recostado sobre un sillón con el torso casi al desnudo, cubierto únicamente por una chaqueta que usó abierta. El vestuario se completó con pantalón de jean oversized celeste muy claro y zapatillas deportivas de colores.

En la misma sintonía, también se recostó sobre una cama y modeló un conjunto de musculosa gris ajustada al cuerpo, un pantalón denim negro holgado con una soga a modo de cinto y un set de varios collares dorados finos.

Rodrigo De Paul desplegó su faceta fashionista. (Foto: Aleix Barau Dalmau/@highsnobiety)

Su estilo urbano con toques traperos también se hizo presente en una apuesta similar a la anterior, con el mismo pantalón XXL lleno de bolsillos pero combinado con una camisa blanca oversized.

Rodrigo De Paul reafirmó su costado como chico it. (Foto: Aleix Barau Dalmau/@highsnobiety)

Por supuesto, las charlas sobre moda no faltaron en la entrevista. Sobre el tema, De Paul se confesó: “Realmente amo la moda, pero no solo comprar cosas. Este es un mundo que me atrae auténticamente. Muchos de mis looks actuales son consecuencia directa de mi estado de ánimo, del clima o incluso del momento concreto que estoy pasando. Siempre estoy buscando referencias

Fuente TN