Rodolfo Vera Calderón se coronó campeón de Masterchef Argentina

Según determinó el jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, su menú fue mejor que el de Estefanía Herlein, su rival en la gran final

Después de 95 programas, Masterchef Argentina (Telefe) llegó a su final y el mexicano Rodolfo Vera Calderón se coronó ganadora de esta edición del reality show, que este año contó con la conducción de Wanda Nara. En la final venció a Estefanía Herlein, luego de que el jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui se inclinara por uno de los dos menúes de tres pasos

“El gran ganador o gran ganadora de esta edición de Masterchef Argentina es… ¡Rodolfo!“, anunció el italiano para avisar que el jurado eligió la preparación del mexicano. “La entrada de es de sopa fría de palta. Después, unas chiles en nogadas, un platillo que en México nos representa mucho porque tiene mucha historia. Es una receta de mi bisabuela Jesusa. Y, por último, unas tartaletitas con dulce de cajeta, aunque yo sé que en este país esa palabra tiene un tono elevado, pero es dulce de leche hecho con leche de cabra, con crema pastelera, crema chantilly y por último bananas y almendras”, explicó él mismo.

En tanto, Estefanía había presentado: “Una entrada de camarones servidos en unas hojas de endivia. Como plato principal va a ser un salmón blanco marinado con lima y hecho a las finas hierbas, con puré de arvejas, palta y algunas verduritas. Y de postre, un key lime pie”.

Al conocerse el resultado, los finalistas se fundieron en un abrazo mientras explotaba el papel picado dorado en el estudio para darle marco de final. “Se me viene al alma mucha emoción, es un bálsamo al corazón. Estoy feliz, gané Masterchef, ¿qué más puedo pedir?”, dijo Rodolfo en backstage. Luego, llegaron hasta él su hermana, su prima y su amiga para felicitarlo, mientras en el estudio se escuchaban los aplausos del jurado y del resto de los exparticipantes de esta edición del reality.

“Estoy feliz y contento. Gracias Argentina por darme tanto y gracias México por darme ideas para cocinar. Feliz, feliz, feliz”, agregó Rodolfo, quien en el estudio se deshizo en lágrimas, muy emocionado tras la victoria. “Quiero agradecerle a este país que me ha dado tanto”, empezó a decir hasta que se quebró. “Y también a mi país, México, que es mi patria, lo llevo en mi corazón. Y a mi familia”, agregó en un hilo de voz, también para dedicarle su victoria a su mamá, su papá y a la mujer que cocinaba en su casa cuando él era pequeño.

También emocionada, Wanda le dio el cierre al ciclo, mientras todos celebraban la victoria de Rodolfo. “Y llegamos al final de una noche increíble. Fuimos muy felices haciendo este programa. En lo particular, es mi primera experiencia como conductora y me tocaron los mejores compañeros que me podían tocar. Fuera de cámara hay un equipo enorme que trabaja muy duro para darle lo mejor a ustedes en sus casas. Gracias al jurado porque sin ellos nada de todo esto podría pasar. Fui muy feliz haciendo un programa que cumple sueños. Gracias a todos, buenas noches, ¡esto fue Masterchef”, cerró la conductora.

El mexicano Rodolfo Vera Calderón se convirtió en el ganador de Masterchef Argentina

La gran final había comenzado el último domingo y este nuevo campeón se suma a la lista que ya integraban Elba Rodríguez y Alejo Lagouarde; mientras que en las ediciones de famosos se consagraron Claudia Villafañe, Gastón Dalmau, Mica Viciconte y Sofía Pachano.

El primero en conseguir su pase a la final había sido Rodolfo el pasado martes, cuando conquistó a los chefs con una sopa de anchoas, papa, puerro, panceta y crema. En tanto, Estefanía realizó el mejor plato del jueves último, con sus tortellinis de alcauciles con salsa de manteca y trufas negras.

Luego de que el jurado lo presentara, Rudy hizo su ingreso a la cocina. “No sé si me imaginaba esta final, pero me la esperaba”, dijo el periodista especializado en realeza. Y luego entró Licenciada en Relaciones Públicas, muy emocionada. A continuación hicieron su ingreso todos los exparticipantes de esta edición, quienes llegaron para apoyar a sus compañeros.

Después la conductora sorprendió a los finalistas con el ingreso de las personas más allegadas a cada uno de ellos. “Mi hermana Ariadna, que me lleva cinco años. Vive en Nueva York y vino para estar conmigo. Feliz de estar acá”, dijo Rodolfo. Y también presentó a su amiga Gloria, quien lo incentivó a ingresar al concurso; y a Mina, la mejor amiga de su hermana, a quien considera como una prima. Por su parte, Estefi contó mientras abrazaba a sus afectos: “Tenemos a mi hermana, que es una de las personas más importantes en mi vida, mamá que es la que me enseñó a luchar por todo en esta vida y el amor de mi vida”.

Estefanía Herlein fue la otra finalista de Masterchef Argentina

Finalmente, llegó la hora de poner manos a la obra. Y Martitegui fue el encargado de explicar la consigna a ejecutar. “Como ya sabemos, hace tiempo que vienen trabajando en un menú de tres pasos con su estilo y su impronta. Ese es el desafío de esta noche, preparar ese menú a la perfección. Queremos que todo el esfuerzo que pusieron en llegar hasta acá y toda la emoción que están sintiendo, se reflejen en ese menú”, señaló el chef.

Luego Donato les explicó que iban a tener 90 minutos para la elaboración. Y Betular les dijo que, más allá de los 3 minutos para el marcado, el lugar quedaría abierto para que pudieran ir a buscar los ingredientes que necesitaran en cualquier momento. Así las cosas, ambos pusieron manos a la obra. Y, para festejar, Wanda descorchó un champagne entre las góndolas.

Así las cosas, los participantes pusieron manos a la obra mientras el jurado recorría las islas. Los nervios de los familiares y amigos se hacían sentir en el estudio. Y la tensión fue extrema. Con el tiempo cumplido, llegó el momento de la degustación. Finalmente, el veredicto se supo este lunes y Rodolfo se coronó ganador de esta edición.