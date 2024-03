Rocío Oliva cruzó a Guillermo Coppola y se vivió un incómodo momento en vivo

El reconocido representante fue invitado a A la Tarde (América TV) para hablar de su nueva serie, pero la exesposa del exDT; “Información súper mega macro errónea”, le contestó él

Este viernes se estrenó la serie Coppola, el representante por Star+, protagonizada por Juan Minujín, donde se ve parte de la vida del famoso manager de fútbol, Guillermo Coppola, quien llegó al estrellato por su vínculo con Diego Armando Maradona. Por este motivo, “Guillote” estuvo de invitado en varios programas de la televisión argentina, entre ellos A la tarde (América), donde protagonizó un fuerte cruce con Rocío Oliva, la expareja del exDT.

Este viernes por la tarde el reconocido representante deportivo estuvo de invitado en el programa conducido por Karina Mazzocco, donde contó gran parte de su repertorio de anécdotas producto de haber convivido con uno de los personajes más extravagantes y famosos de la Argentina. Sin embargo, mientras relataba algunas divertidas historias, Rocío Oliva, quien fue pareja de Maradona durante siete años, lo miraba seria desde el panel.

En un momento de la nota, le hizo una pregunta que sorprendió a todos: “Hablando de robo, estaría bueno que cuentes algo. Nosotros siempre íbamos a Italia y teníamos que apartarnos, y perdíamos un montón de tiempo porque Diego tenía muchos problemas con el fisco. Le sacaban los aros, las medias, todo. Era una humillación para él. Y ahí él se acordaba de vos porque la cuenta del fisco él había dicho que ‘la pague Guillermo’. Le dio la plata y le dijo que pague la cuenta. Cosa que nunca sucedió. Él renegaba, pero tuvo que pagarla él. Era una vergüenza que Maradona esté a un costado por todo lo que no se le había pagado al fisco”, indicó. Rápidamente, Guillermo Coppola le respondió: “Información súper mega macro errónea”. Pero Rocío acotó: “Yo le creo a Diego siempre”. Y ante eso, el representante contestó: “Yo le creo al contrato”.

Diego Maradona y Rocío Oliva, una de sus últimas parejasReuters

En ese momento, “Guillote” abandonó su estado de tranquilidad y el programa, que transitaba en un plano de cordialidad, se volvió incómodo para todos. “Yo tengo el contrato. Luis (Ventura) te lo voy a dar, ¡libre de impuestos! A ver si yo voy a hacer un contrato en Napoli con lo que Diego contaba con tasa a pagar. Me tengo que recibir otra vez de representante. Es verdad que nunca pagó y le sacaban los aros porque había una causa en el medio, ¿sabés quién lo pagó? El Nápoli lo tenía que pagar, no Maradona o yo”, manifestó el propio Coppola.

Guillermo Coppola tuvo un fuerte vínculo con Diego Armando Maradona durante su vida

En este sentido, aseguró: “No me dio ninguna plata para pagar nada porque no le correspondía pagar. Le correspondía al Nápoli y así está el contrato. Diego estaría equivocado, lástima que nunca me preguntó porque nunca pagó un peso al fisco porque lo tenía que pagar el Nápoli. Era una obligación del Nápoli el pago de las tasas en Italia. Si yo hacía un contrato así, los 200 que tuve me venían a reclamar. Afortunadamente, esos 200 me hicieron llegar a Diego porque él lo quiso. Mal no nos fue. Seis años, ganó todo”.

El momento de tensión en el programa continuó con algunos reproches que le realizó Oliva al representante con respecto a sus abrazos públicos, luego de la pelea que los alejó durante muchos años. No obstante, Coppola enumeró una gran cantidad de momentos en los que se vio con el futbolista en sus últimos años de vida, asegurando que su relación continuó de la mejor manera.