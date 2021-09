Rocío Marengo: “Yo puedo ser mamá con Eduardo o sin Eduardo”

La participante de La Academia explicó los motivos por los que decidió exponer en público su crisis de pareja con Fort

Rocío Marengo hizo catarsis en ShowMatch, decepcionada por el comportamiento de su novio, Eduardo Fort. En diálogo con Marcelo Tinelli, la participante explicó: “Hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada de estar remando en dulce de leche tratando de salvar una relación. No es capaz de acompañarme, se hace el que me apoya y estoy harta. Re podrida”.

Muy enojada, la modelo explotó contra el empresario y le hizo varios reclamos: “Ocho años bancándome a la ex que me salió a putear en todos lados a tratarme de prostituta. No es capaz de venir a bancarme… ¿Qué le da, vergüenza?”. Luego, señaló muy decepcionada: “Me mintió: me dijo que hasta que no tuviera la vacuna no iba a venir. Se fue a Estados Unidos un mes, a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna y no es capaz de venir”.

Este viernes, la mediática realizó una entrevista con Ángel de Brito para analizar los motivos que la llevaron a realizar estas fuertes declaraciones en la televisión. “Ahora estoy más tranquila, tuve un día de furia, de cansancio, de mucha presión. Exploto porque manejamos un nivel de estrés en La Academia… Hubo algo puntual que me hace estallar: la mentira”, afirmó en el ciclo Los Ángeles de la Mañana (El Trece) respecto a la decepción que sintió en aquel momento.

“Mi cable a tierra fue mi trabajo, soy amante de mi trabajo, de remar. Pero sentí en las ultimas semanas que en mi trabajo no estaba bien, que me estaba saliendo mal. Necesité una contención, que él esté conmigo”, manifestó Marengo. Luego, aclaró: “Él ve que el programa me hace feliz. Solo le pedí que se pare (en ShowMatch) como los novios de mis compañeras que son todos perfil bajo. Todos lo hacen por amor. Pero no me digas que vas a ir si no vas a ir. Me dijo: ‘me pongo la vacuna y voy’. Cuando fue Martita (Fort), me dijo que venía la otra semana. Me sentí decepcionada. Tuve que mentir por él, porque no fue”.

Además, Rocío afirmó que durante el noviazgo se adaptó a las necesidades de su pareja e incluso lograron formar una familia ensamblada con los tres hijos que él tuvo de su matrimonio anterior. Y aprovechó para aclarar su postura respecto a la maternidad y el casamiento: “Tengo ganas de ser mamá. Yo puedo ser mamá con Eduardo o sin Eduardo… Tengo muchas opciones. Mas allá de ser mamá, quiero tener una familia. Yo no quiero casarme, no necesito un papel que me ate a él. Yo lo elijo todos los días”.

A pesar de seguir enamorada del hermano de Ricardo Fort, la bailarina aseguró que estaba dispuesta a dar un paso al costado si él no le daba el lugar que se merecía. “No quiero más promesas, quiero hechos”, aseguró. Asimismo contó que tuvo una charla con su pareja tras su estallido mediático: “Estamos en un gran momento, de decisiones, de elegir, dentro de lo difícil que es. Hace 3 noches que no duermo y no dejé de ensayar. Estoy en un barro que no sé como salir”.

Por otra parte, manifestó que los hijos de Eduardo están enojados con su comportamiento, sin embargo aclaró que ellos “tenían que entender que el problema era con el padre”. Y explicó que todavía ama a su pareja y le desea lo mejor. “Ojalá Dios lo ilumine y tome decisiones con el corazón. Tomar la decisión de hacer feliz a tu pareja porque lo sentís”, finalizó.