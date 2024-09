Rocío Guirao Díaz adelantó su nueva colección de microbikinis: bicolores y taparrabos

Se lució desde las playas de Miami con trajes de baño que llevan su sello y enloqueció a sus fans. “Sos un bombón“ escribió uno de ellos.

Sin dudas, Rocío Guirao Díaz es una fashionista a tiempo completo. Siempre al tanto de lo último en moda, la modelo e influencer (y ahora también profesora de yoga) volvió a acaparar todas las miradas tras adelantar su nueva colección de microbikinis en su cuenta de Instagram, donde actualmente la siguen 2 millones de personas. “Sos un bombón“ escribió uno de sus fans.

Junto a algunas amigas modelos, la rubia se lució desde las playas de Miami Beach con un traje de baño de dos piezas bicolor en blanco y negro, uno de los modelos que más se impone desde hace varias temporadas.

Rocío Guirao Díaz en bikini bicolor. (Foto: Instagram/@rocioguiraodiaz).

El modelo tiene un corpiño triangular simple y una bombacha colaless cavada con tiritas de ajuste a ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño. Ambas piezas son de base negra y tienen tiritras y breteles en color natural.

Rocío Guirao Díaz mostró su nueva colección de bikinis. (Foto: Instagram/@rocioguiraodiaz).

En otro de sus posteos, deslumbró con un traje de baño de dos piezas en naranja shocking, un color que es furor cada verano Se trata de un modelo muy audaz con corpiño triangular de doble bretel y bombacha taparrabos ultracavada de tiro bien alto.

Rocío Guirao Díaz en bikini roja fuego. (Foto: Instagram/@rocioguiraodiaz).

Acompañó el look de playa con un make up a base de un delineado total black estilo cat eyeque complementó con máscara de pestañas al tono y algo de rubor. Para el hairstyle, en este caso, eligió un look relajado de pelo suelto y al viento.

Rocío Guirao Díaz arrasó con su look. (Foto: Instagram/@rocioguiraodiaz).

Rocío Guirao Díaz y su hija Aitana Paladini en bikini

La complicidad que existe entre Rocío Guirao Díazy su hija mayor, Aitana Paladini, es evidente. En las redes sociales, ambas se muestran compinches y cercanas. Hace algunos días, madre e hija posaron para una importante revista de actualidad desde las playas de Miami y desplegaron estilo con sus looks de alto verano. Fanáticas de las microbikinis, deslumbraron con equipos en off whitey sumaron complementos de lujo al tono a sus vestuarios.

La modelo e influencer (y ahora también profesora de yoga) se lució sobre la arena blanca de las playas de la Florida con un traje de baño enterizo en color crema. Se trata de un modelo liso con un escote en U y un pequeño cierre al tono en el delantero de la moldería. Por encima de la pieza, se puso una camisa off white lisa.

Rocío Guirado Díaz y su hija, ambas de blanco. (Foto: Instagram/@rocioguiraodiaz).

La adolescente, en tanto, arrasó con un traje de baño de dos piezas en blanco, conformado por un corpiño triangular de doble bretel y una bombacha cavada. Acompañó el equipo con un pareo del mismo color y textura.

En otra toma, madre e hija posaron juntas sobre un árbol también con looks off white. La bailarina llevó un vestido de hilo tejido semitransparente, con mangas largas levemente acampanadas y flecos en la falda, que es de corte midi. La adolescente de 15 años, que hoy se desempeña como bailarina, se lució con una túnica blanca tejida con transparencias que dejan ver por debajo una bikini blanca.

Rocío Guirado Díaz y su hija con looks tejidos. (Foto: Instagram/@rocioguiraodiaz).

¿El detalle? Ambas acompañaron sus outfits veraniegos con flores naturales en el pelo a modo de accesorio: Aitana eligió una naranja y Rocío optó por una fucsia.