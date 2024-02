Rocca, Milei y un curioso avión al Vaticano 

La mano del ceo de Techint en el periplo de ceos militantes a Roma

La única reunión de negocios que mantendrán es con una cámara italiana que maneja Paolo, que juega fuerte con el Presidente por sus interes anti China. Por qué decidieron evitar Israel.

Decir que se trató de una invitación oficial de la Cancillería no califica ni como eufemismo. La visita de empresarios a Roma para ver, junto al Presidente Javier Milei, al Papa Francisco, tiene como uno de sus impulsores centrales a Paolo Rocca, dueño de Techint. Y tiene dos objetivos concretos, o más bien uno discimulado en otro: el contingente de más de 20 empresarios nacionales que viajarán el fin de semana al Vaticano le arma a Milei, en pleno estallido de la crisis económica y social, un pool de respaldos corporativos que divide aguas entre los que bancan, los que no y los que tienen dudas.

En paralelo, esa situación, impulsada entre otros por Rocca, busca afianzar la posición de los libertarios en el marco de la agenda geopolítica internacional sesgada, resistida por algunos, pero útil para la visión de negocios de otros de los que se tomarán el vuelo.

Para Rocca, cuentan en su entorno, la posición anti China de Milei es, luego de haber fracasado ese principio en la era Macri, la posibilidad de que el Estado Argentino le elimine la única competencia fuerte en el mercado del acero. Asimismo, tan delicada es la posición geoestratégica del Presidente que varios de los que se subirán a aviones vía Roma, convinieron no participar de la escala en Israel, a sabiendas de que Milei jugaría fuerte allí con una posición extrema en el conflicto con Palestina. “Menos mal que no fuimos”, suspiró ayer uno de los ceos que viajará en estas horas a Roma, tras ver la decisión de Milei de cambiar de Tel Aviv a Jerusalém la embajada argentina en Israel.

El G6 juega

El viaje, en el fondo, es casi un sinsentido sin esas lectura. Un par de datos relevantes que muestran por qué el Gobierno y los ceos se mueven en esa sintonía: cuando Marcelo Cima, secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería que comanda Diana Mondino les avisó a los empresarios del viaje, el sí más rotundo fue de los integrantes del Grupo de los Seis. Adelmo Gabbi (Bolsa), Daniel Funes de Rioja (UIA), Marcos Pereda Born (Sociedad Rural), Javier Bolzico (ADEBA) y Natalio Mario Grinman (Cámara de Comercio). Incluso se subirá al avión Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), hoy en disputa con el Gobierno por la baja de la obra pública.

Los ceos, que llegarán entre el viernes y el sábado a Roma, pararán todos en el mismo hotel y el domingo participarán de la visita de Milei al Vaticano. Otros peso pesados que integran la comitiva son Alejandro Elsztain, ceo de Cresud, una de las empresas de Eduardo Elsztain, titular de IRSA y dueño del Hotel Sheraton Libertador donde paró Milei hasta hace unas semanas; Alejandro, su sobrino Marcos y su esposa Bettina Bulgheroni, dueños de la petrolera Bridas y muy cercanos a la hermana del presidente, Karina Milei; y Carlos Ormaechea, presidente de Tecpetrol, la petrolera de Techint. Este último es un cuadro de contacto en Italia.

Es que la actividad que tendrán los empresarios en Roma es nula salvo por una excepción, relacionada también con Rocca. Mantendrán un encuentro con la Eurocámara y la cámara italiana. Allí también hay un cuadro de Techint: la referencia es para Giorgio Alliata Di Montereale, que preside la Fundación Observatorio PYME, de Techint, pero además encabeza la Eurocámara argentina y la Cámara de Comercio Italiana en Argentina.

La realidad y las ganas de apoyar

Uno de los primeros que supo del viaje, hace unos 15 días, fue Funes de Rioja, que el fin de semana sufrió un hackeo de su cuenta de Whatsapp y los hackers terminaron pidiéndoles a sus contactos “200 mil pesos por problemas económicos”. En la Unión Industrial (UIA), fueron muy pocos los que no estuvieron de acuerdo con el viaje acompañando al Gobierno, aunque la crisis se está expresando en tiempo récord en las chimeneas. En las últimas horas, dos empresas grandes anunciaron cierres y suspensiones: la carrocera Marco Polo suspendió 500 trabajadores y la automotríz General Motors paró su producción hasta marzo, escudada en que “hay mucha incertidumbre”. Es la punta del iceberg de una crisis monumental.

“Va a ser dificil, mientras acá estamos con problemas, explicar a futuro por qué bancaron a este gobierno que mató la actividad”, dijo a este diario un industrial importante, pero bastante aislado en el reclamo. Para Milei, esas posiciones parecen no ser importantes y decidió rodearse no sólo del poder de Rocca, sino de muchos de los que militaron por Macri en el Whatsapp Nuestra Voz, que creó Marcos Galperín, de Mercado Libre. La referencia es para Luis Ureta, de Globant, Gonzalo Tanoira, de Citrícola San Miguel y Cristiano Rattazzi, ex FIAT. Además de Jaime Campos, de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), entidad que emitió un comunicado bancando a Milei y donde reinan Techint, Ledesma y Arcor.

Lo que llamó la atención de muchos es la presencia de varios dirigentes de UIA jóven y de Luis Tendlarz, textil de la Federación FITA, uno de los sectores menos considerados por Milei y de los más vapuleados por el Gobierno. Sin embargo, a última hora de ayer, la UIA confirmó que juega a favor del Gobierno. Como AEA, salió con un comunicado formal pidiendo que se vote la Ley Ómnibus.

El jefe de Techint junto a Giorgio Alliata, su hombre en las cámaras italianas. Imagen: Fundación PROA

Por Leandro Renou-Página/12