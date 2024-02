Robo multimillonario a cambistas de Ciudad del Este en Paraguay

Los ladrones violentaron la bobeda de la Asociación de Trabajadores Cambistas (ATC) en pleno centro de Ciudad del Este. Se calcula que se llevaron 400 millones de guaranies

Este lunes se reportó un atraco multimillonario a la Asociación de Trabajadores Cambistas (ATC), en pleno centro de Ciudad del Este, donde fueron saqueadas varias cajas fuertes que se encontraban en una bóveda a la cual ingresaron por un túnel. El lugar cuenta con alarmas y sensores antisísmicos, pero en estos días hubo cortes de energía en la zona, lo que pudo ser aprovechado por los malvivientes. Según los primeros datos de los investigadores, detrás de este multimillonario atraco estarían integrantes de la gavilla del Primer Comando Capital (PCC).

Según el comisario Jorge Vidallet, jefe de Investigaciones, esta madrugada tuvieron dificultades para acceder a la bóveda y una vez que ingresaron se percataron que las cajas de seguridad fueron vaciadas. “Cuenta con sensores antiruidos y un sistema antisísmico, pero tuvimos cortes de energía y deducimos que eso pudo haber ayudado a los delincuentes”, confirmó en entrevista con Nación Media.

Explicó que estas personas ingresaron por un túnel, al que los investigadores tuvieron acceso esta tarde y tendría unos 70 a 80 centímetros de diámetro. “La construcción del túnel les habrá llevado más tiempo. El tiempo que les tomó perpetrar el atraco desconocemos, pero sería entre ayer domingo y la madrugada de hoy”, detalló.

Tan solo un cambista, identificado como Hilario González, admitió ante la prensa que se llevaron cerca de 400 millones de guaraníes de la gaveta de su propiedad, mientras en la vereda exhibían un montón de carteras que habían sido saqueadas por los desconocidos. La asociación se ubica sobre la avenida Monseñor Rodríguez y Boquerón, en el microcentro esteño.

“En 32 años la asociación jamás fue víctima de robos de esta naturaleza. De mí se llevaron 350 a 400 millones de guaraníes”, expresó Hilario González, en entrevista con La Nación de Paraguay.

Indicó que durante el fin de semana guardó una fuerte suma de dinero porque debía viajar y no quería dejar en su vivienda. “Es un dinero que mi cuñado me dejó y como yo iba a viajar a Cordillera para la festividad de San Blas traje también esa plata acá, pensando que era más seguro porque no quería dejar en mi casa” apuntó.

Según el relato policial, los encargados del gremio tenían que abrir la bóveda a las 5:00, como es habitual, pero no pudieron proceder a la apertura ya que la cerradura presentaba problema. Ante esta situación, el presidente de ATC, Walter Hernán Fernández, dispuso que se contraten cerrajeros.

Seguidamente, los cerrajeros contratados Milciades Noguera Colmán y Rodrigo Mauro Gutiérrez Mujica manifestaron que la puerta de la bóveda estaba bloqueada desde adentro, por lo que procedieron a abrir en presencia de los asociados y directivos, hacia las 10:30, entonces, encontraron las cajas violentadas y sin el contenido de dinero resguardado.

