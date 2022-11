Roberto Piazza vuelve a ser tendencia tras sus polémicos comentarios acerca de la bisexualidad

El diseñador fue invitado al programa “EAT” en América TV para conversar sobre el casamiento de Florencia Peña y Ramiro Ponce de León y todo terminó en un tenso debate

El mediático diseñador de alta costura, fue invitado a participar del ciclo “EAT” (“Estamos a Tiempo” domingos 15hs por América TV) que conduce el periodista y abogado Mariano Yezze, para opinar sobre el casamiento y los outfits de Florencia Peña y Ramiro Ponce de León.

A medida que la producción exhibía fotos del vestido de la conductora de “LPA”, el diseñador soltó el primer comentario punzante contra la novia: “Cada novia tiene un estilo definido y se sabe que a ella le encanta ser Only Fans, supersexy. Creo que tendría que salir de ahí de ahora en adelante si está vestida de blanco con los niños acá. Me parece una falta de ética absoluta”.

En ese momento la periodista Cora Debarbieri interrumpe y lo cuestiona: “Perdón hay algo que no entiendo ¿una novia no puede ser sexy?” . Seguidamente, agregó: “Se está metiendo con el tema personal. Es una decisión de vida personal de ella que no tiene nada que ver con la fotografía”.

En esta misma línea, Piazza continuó con su postura sobre el tema y luego de analizar los looks del matrimonio, volvió a polemizar con otra opinión más desafortunada que la anterior, al criticar el poliamor y decir que la bisexualidad es una “perversión”.

En ese momento uno de los cronistas salió al cruce argumentando: “Con ese argumento los trans también son perversos, los que se perciben sin género… todo el colectivo LGBT con ese argumento sería perverso salvo los heterosexuales y los homosexuales…”.

Contundente el santafesino respondió:“Eso lo estás diciendo vos…”, y prosiguió: “Sexualmente está bien (sumar otra persona). Yo también lo hago. Pero no se llama poliamor. Se llama polisexo […]Tampoco estoy de acuerdo… ya que estamos vamos a discutirla bien. Tampoco estoy de acuerdo con la bisexualidad. La bisexualidad es una perversión, dicho por (Sigmund) Freud, (Jacques) Lacan… La bisexualidad es una perversión. No así la homosexualidad y el lesbianismo” y arremetió “El día que vos tengas relaciones con un hombre y una mujer y no sepas para qué lado correr, le vas a cagar la vida a ella o él. Y también le vas a cagar la vida a tus hijos, ellos te lo van a echar en cara. Te lo aseguro”, sentenció.

Para cerrar, enfatizó: “Llamen a un psiquiatra y pregúntenle. Yo tengo 35 años de psicoanálisis encima”