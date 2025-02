Roberto Castillo, el nuevo abogado de Emily de Love is Blind, dio detalles del caso: “Fue una tentativa de homicidio”

La participante denunció a su marido Santiago Martínez por violencia de género. El letrado intervino en el hecho a pedido de su pareja, Cinthia Fernández

Lo que parecía ser una historia de amor de película, que comenzó con un sueño, terminó convirtiéndose en una terrible historia de violencia de género. Emily Ceco denunció por violencia a Santiago Martínez, a quien conoció y con quien se casó en Love is Blind Argentina (Netflix); la joven se animó a contar su historia en primera persona al aire de El ejército de la mañana (Bondi Live) y ahora Roberto Castillo, por pedido de su novia Cinthia Fernández, se convirtió en el defensor de Emily y al aire del mismo programa detalló los pasos a seguir.

El abogado llamó a Pepe Ochoa, uno de los conductores del ciclo de streaming, y le contó detalles de la situación que está atravesando Ceco, quien está acompañada en todo momento por su familia. “Estoy con Emily, que se está haciendo la revisación médica. Le están revisando los hematomas que tiene, no solo tiene en el ojo, que fue evidente y que lo vieron todos, sino que tiene hematomas en las piernas, en los brazos y en el cuello, producto de la violencia que se ejerció sobre ella”, comenzó diciendo en la llamada telefónica.

Ante estas palabras, Ochoa quiso saber qué sucederá con Martínez y el letrado aseguró: “En este caso es muy evidente. Emily tiene conversaciones donde esta persona que está siendo denunciada le admite la responsabilidad del hecho que ella mencionó”. Y agregó que no es la primera vez que sucede: “Hay una historia detrás que Emily me relató ayer cuando la entrevisté, que me parece que tiene mayor gravedad toda la historia que el hecho que ella denunció, que fue el último hecho. Pero hay una serie de manifestaciones que me hizo a mí, que son gravísimas y no más allá del relato de ella en el que confío, sino que tiene pruebas de absolutamente todo porque fue un año de mucho sometimiento”.

Según lo que relató Emily y lo que expuso en la denuncia, durante el ataque Martínez la ahorcó y la privó de su libertad durante más de 24 horas, sobre esto Roberto detalló: “Fue una tentativa de homicidio. Para mí, desde la calificación legal es una tentativa de homicidio, ella recibió una asfixia, tiene marcas en el cuello y el tiempo estimado del ataque fue de 5 a 7 minutos. Ella tuvo instintos, digamos, de defensa, lo que hizo que no termine esto en un femicidio”.

El hecho que denuncia fue después de la despedida de soltera que había organizado su familia

“Voy a esperar a que ella hable con la fiscal del caso y que ella pueda contarle a la Justicia qué me parece lo más atinado, que primero las cuestiones se ventilen ante la Justicia y que después, si ella decide darle esa publicidad, contarlo o dar su relato, será ella quien lo diga”, dijo, negándose a dar más detalles de lo que le contó su clienta.

Roberto llegó al caso por pedido de su prometida y detalló como fue la primera reunión: “Estábamos ayer yendo a Capital en la camioneta y Cinthia me muestra el video que en la entrevista que le hicieron ustedes, se conmovió mucho y lo primero que me dijo fue ‘¿puedo ponerte a disposición de ella?‘. Y ahí, automáticamente, ella le contestó, me acerqué a verla. Ella se presentó junto a los padres, que la acompañan en todo momento, y ahí me empezó a relatar una serie de hechos que son gravísimos, son gravísimos. Es muy grave todo lo que sufrió“.

En la entrevista, Castillo dio más detalles de su postura sobre el caso: “Acá tenemos, desde mi punto de vista, una tentativa de homicidio, entiendo de que hay una serie de hechos que fueron reiterados durante la relación, pero las cuestiones íntimas, prefiero que ella se las cuente a la fiscal y que después decida lo que quiera hacer con eso. Es una historia de violencia que tiene las pruebas que van a lograr quebrar el principio de inocencia que este muchacho tiene”, explicó el abogado, asegurando que quiere que Emily cuando cuenta lo que le sucedió le resta importancia a algunas situaciones.

Santiago y Emily estaban casados por civil y estaban por reafirmar su amor con una ceremonia religiosa

“Ella le baja el precio y uno dice que esto no es para relativizar o para naturalizar, esto es grave”, contó y dio un ejemplo de otro momento de violencia que vivió Emily con su marido: “Una situación puntual, que la puedo mencionar tranquilamente, que es que le veo el teléfono que tiene, un teléfono un tanto viejo. Entonces le pregunto y ya me dice que tenía otro teléfono, pero en una situación (Santiago) lo que hizo fue agarrar el teléfono porque le hizo una manifestación sobre un mensaje y le estalló al iPhone que tenía contra la pared, o sea, lo destruyó”.

“Ahora lo que estamos haciendo es la apertura del teléfono donde ella tiene fotos, tiene conversaciones, tiene pruebas y lo que tiene que hacer ahora en las próximas horas es ratificar la denuncia que hizo. Vamos a ver si ella está en condiciones de poder ampliar porque es muy amplio lo que ella tiene para contar”, dijo acerca de los próximos pasos a seguir.

Y cerró: “Necesito que ella esté en condiciones de poder contar todo. Cuando me reuní el día de ayer, en un momento le pregunté si este fue el único hecho de violencia y ella miró a los padres con vergüenza y entonces yo le digo ‘mira, ’¿te da vergüenza hablar frente a tus padres? ¿Querés que se vayan?’, me respondió que sí. Hay cuestiones que ni los padres saben que la están acompañando, pero que ella no quiere que los padres o no quiso hasta este momento que los padres se enteren”.

Por Lucía Consiglieri-Infobae