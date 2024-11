Roberto Cachanosky: “Milei sabe que está haciendo una ensalada que va a terminar mal”

El economista aseguró que Javier Milei “va a hacer lo que necesite” para mantener baja la inflación de cara a las elecciones legislativas de 2025: “Va a usar los instrumentos que le convengan en cada momento”

Roberto Cachanosky afirmó que Argentina está cara en dólares y sostuvo que el Gobierno levantará el cepo si “el Fondo Monetario Internacional le entrega dólares”. “El Gobierno quiere dólares para venderlos si sube el tipo de cambio y tratar de forzar la baja, algo que hizo Caputo en 2018”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Roberto Cachanosky es economista, consultor, editor del informe Económico Semanal, director del sitio Economía para todos y columnista en diferentes medios. Es también autor de los libros “Economía para todos”, “Por qué fracasó la economía K” y “El síndrome argentino”.

Dijiste que “el atraso cambiario es feroz”. ¿Cómo se puede dimensionar ese adjetivo en términos matemáticos?

El tipo de cambio hoy, de acuerdo a los datos del Banco Central, está igual que el 7 de diciembre de 2023, que fue el último día hábil en el que gobernó Alberto Fernández.

En ese momento, el precio del dólar era de 300 pesos.

Claro. Lo que hace el Banco Central es estimar el tipo de cambio real contra una canasta de monedas y contra la moneda de cada país con el que comerciamos. El resultado da que el tipo de cambio está un poco por debajo que el 7 de diciembre, antes de la devaluación.

La devaluación fue el 13 de diciembre, y con este resultado, es como si no hubiese devaluación. En términos reales, el tipo de cambio está en el mismo nivel que cuando asumió Milei, pero con la caída de salarios y el salto inflacionario que se produjo en estos meses.

No sé si diría que el atraso es feroz, pero haber hecho semejante mamarracho, es decir, devaluar para terminar en el punto de partida, suena bastante ridículo. Por eso es que Argentina es uno de los países más caros en dólares.

¿Es sustentable eso?

La pregunta sería por qué hay una revaluación del peso o un dólar barato. ¿Hubo un aluvión de inversiones en el sector real de la economía que hace que baje el dólar, o la gente sacó los dólares de la caja de seguridad y los vende porque quiere invertir? Pero no pasó eso.

Fueron distintos factores, como el blanqueo. Además, la gente vende dólares a fin de mes para pagar la tarjeta de crédito. El famoso carry trade tampoco es un tema menor, más las intervenciones que hace el Banco Central en el mercado de cambio, que compra dólares a los exportadores y después los vende en el contado con liqui y hace bajar el dólar libre. Esto genera un problema que en algún momento va a saltar.

Para que el dólar estuviera a 300 había cepo y no se podían importar productos. Pareciera ser que, como en ese momento, el cepo no se podrá eliminar ahora…

No. Al cepo no lo van a poder sacar hasta 2025 y lo van a poder sacar si el Fondo Monetario Internacional le entrega dólares al Gobierno. El Tesoro quiere dólares frescos porque en algún momento la gente va a volver a comprar dólares por las actividades que realizó por la tasa de interés que ganó.

El Gobierno quiere dólares para venderlos si sube el tipo de cambio y tratar de forzar la baja, algo que hizo Caputo en 2018. Desde el punto de vista económico, esto es ineficiente e inmoral porque hacen que todo el conjunto de la sociedad pague el costo del endeudamiento para que los que invirtieron a riesgo propio puedan salir sin costo.

Eso sería como decir: “Metete en esta timba financiera que yo después te cubro y te doy un seguro tomando fondos del FMI, y si el dólar se dispara vendo para que puedas salir de manera más barata”.

Elizabeth Peger: Otra luz de alarma que se enciende es la que tiene que ver con la cuenta turismo. Hay una caída en los precios intencionales de los productos que Argentina vende al exterior, de la mano de una aceleración de las importaciones…

Por el lado del turismo, es claro que como Argentina está cara en dólares, hay poco turismo receptivo. Por eso, mucha gente va a vacacionar a Brasil o a hacer tour de compras a Chile. Eso no es porque los argentinos somos millonarios, es porque volvió algo parecido al 1 a 1, y se van a limar parte de las reservas.

En cuanto a las exportaciones, todos van a tener problemas para exportar, pero en particular el sector agrícola, que tiene una rentabilidad muy fina. Además, el Estado se queda con entre el 57% y el 67% de la renta de la soja, el maíz y el trigo. Al mismo tiempo, el tipo de cambio, las retenciones, los bajos precios de los commodities y algunas sequías afectan las cosechas del 2025.

EP: Habrá que ver que va a pasar con las tasas y su impacto en los precios de los commodities cuando asuma Donald Trump…

Si Estados Unidos cierra su economía, bajan los impuestos a las empresas y cubre su déficit con endeudamiento, como dijo Trump, van a ser una máquina aspiradora de dólares del mundo. Cuando eso pasa, generalmente bajan el precio de las commodities, lo que nos podría afectar. Hay que ver si Trump hace lo que dijo en campaña.

Tenemos una inflación mensual en dólares del 2,7%, es decir que el más de 100% de inflación acumulada es en dólares. ¿Por cuánto tiempo es sustentable esto? Si el Gobierno recibe los dólares del Fondo y libera el cepo, podría cruzar las elecciones y el problema surgiría en 2026.

Es un pronóstico razonable. Trump va a tratar de ayudar a Milei, aunque no se va a morir por Argentina.

Milei sabe que está haciendo una ensalada que va a terminar mal. Su objetivo es mostrar una inflación decreciente para ganar las elecciones de medio término y fortalecerse en el Congreso. Para eso, va a hacer lo que necesite, y si consigue financiamiento externo, puede lograrlo.

¿Y qué pasa en su cabeza por el después, cuando el atraso cambiario se vuelva insustentable?

Conociéndolo, no creo que esté pensando en el después. Además es un heterodoxo que hoy te dice que va a dolarizar y mañana dice que el peso es la moneda fuerte, o que con los comunistas no trata y después se junta con los chinos. Ni siquiera es un pragmático, sino que va a usar los instrumentos que le convengan en cada momento.

Por lo tanto, no tiene ese principio del liberalismo que plantea tener una hoja de rutas. Si tiene que poner un control de precios lo va a poner porque se mueve en el día a día y usa los instrumentos que más le convienen para lograr su objetivo político.

No hay instrumentos posibles frente a una crisis.

El puede salir beneficiado y lograr su objetivo de llegar a las elecciones de 2025 con una inflación baja porque mantiene el tipo de cambio bajo a las trompadas y aumentó las tarifas públicas.

¿Y cómo salís del 2026 o el 2027?

Va a tener una crisis económica, pero no sé cómo va a salir porque depende de si queda debilitado políticamente o no. Acá las cosas cambian rápidamente. Macri ganó las elecciones legislativas en 2027 y en abril del año siguiente voló todo por los aires.

Con esa experiencia, Milei tendría que tener en mente cómo salir del atraso cambiario…

La pregunta es si se puede mantener bajo el dólar de manera artificial, y para mí, la respuesta es que no. El problema es que si en algún momento sube el tipo de cambio, la gente va a sacar la plata de los bancos y va a comprar dólares por el capital que invirtió más los intereses que ganó, lo que genera una presión muy grande sobre el mercado. Para que eso no genere un conflicto, el Gobierno necesita tener un aluvión de inversiones, pero no lo veo.