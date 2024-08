River presentó su nueva camiseta inspirada en una edición histórica: el detalle particular que ilusiona a los hinchas

El Millonario lanzó la indumentaria que estrenará el próximo domingo contra Independiente en Avellaneda.

River presentó este miércoles su nueva camiseta titular, que se estrenará en el clásico del próximo domingo contra Independiente en Avellaneda por la Liga Profesional 2024. El nuevo diseño tiene un detalle particular que ilusiona a los hinchas del Millonario.

La marca que viste al cuadro de Núñez desde 1982 decidió que la banda roja no esté en la espalda, sino que solo se verá en la parte de adelante y es similar a la que usó el club en la temporada 1986, año en que ganó la triple corona: Copa Libertadores, Copa Interamericana y torneo Metropolitano, con vuelta olímpica en La Bombonera.

Enzo Francescoli junto al Beto Alonso con la nueva camiseta de River. (Foto: @RiverPlate/Instagram)

Cuánto cuesta la nueva camiseta de River

Camiseta titular manga larga de juego: $189.999

Camiseta titular versión jugador: $169.999

Camiseta titular versión hincha: $99.999

Camiseta titular de mujer: $89.999.

Camiseta titular de niño: $79.999

Camiseta titular de arquero: $99.999

Los jugadores del Millonario con la nueva camiseta. (Foto: @RiverPlate/Twitter)

Qué dijo Jorge Brito sobre la posibilidad de que Enzo Pérez vuelva a River en este mercado de pases

Sobre este tema habló Jorge Brito, presidente de River, quien confirmó que por ahora no hay negociaciones con el volante, aunque tampoco descartó del todo la posibilidad de que regrese al club.

“Que yo tenga idea no hay ninguna conversación ni nada que se asemeje con Enzo Pérez. Es una persona muy querida de esta casa, estamos muy cercanos a él siempre, de hecho estuvo en el estadio hace dos fechas, pero que yo sepa no hubo ninguna conversación al respecto”, indicó el mandamás de la entidad de Núñez en declaraciones a ESPN.

Respecto al mercado de pases, tras las llegadas de los campeones del mundo Germán Pezzella y Marcos Acuña, detalló que no están detrás de un jugador puntual, aunque no descartó la llegada de más refuerzos: “Ahora no estamos metidos en negociaciones, pero no niego que, si surge una oportunidad y está a la altura de lo que quiere el técnico y lo que el club puede, veremos”.

Fuente TN