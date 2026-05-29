Ritondo apuró a Adorni por la declaración jurada: “La tiene que presentar”

El titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo, instó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a presentar su declaración jurada de bienes y recordó que el pedido fue anunciado por el propio presidente. Señaló que, aunque el plazo vence el 31 de julio, sería conveniente adelantarlo.

El presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, se refirió este jueves a la situación de la declaración jurada de bienes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y lo apuró al señalar que “la tiene que presentar”, en medio del escándalo y la investigación por las propiedades del exvocero presidencial.

El legislador remarcó que el pedido ya no depende únicamente de la voluntad del funcionario, sino que fue impulsado desde el propio Poder Ejecutivo. “La pidió el Presidente, la anunció el Presidente, ya no es una palabra de él, lo puso el Presidente al anunciarlo”, afirmó Ritondo en dialogo con A24, al tiempo que vinculó la presentación con un compromiso institucional asumido por el Gobierno.

Además, señaló que, si bien existe un plazo formal para cumplir con la obligación que se extiende hasta el 31 de julio, sería conveniente que la documentación se dé a conocer antes de esa fecha. “Si es que la va a adelantar, tiene hasta el 31 de julio, me parece que cuanto antes la presente mejor”, agregó.

Declaración jurada de Adorni: investigación judicial y patrimonio bajo análisis

El jefe de Gabinete sostuvo que brindará explicaciones en el ámbito judicial y que la presentación de su patrimonio se realizaría conforme a los tiempos establecidos por la normativa vigente.

La Justicia avanza con un estudio detallado de ingresos y gastos, a partir de información vinculada a operaciones inmobiliarias, niveles de endeudamiento y erogaciones registradas en los últimos años.

La presentación de la declaración jurada correspondiente al último período adquiere un rol central dentro del expediente, ya que deberá detallar bienes, ingresos y evolución patrimonial, incluyendo activos propios y de su grupo familiar.

Si bien el plazo formal para su presentación vence el 31 de julio, en las últimas semanas se incrementaron los pedidos para que la información sea difundida de manera anticipada, en línea con lo planteado por Ritondo en sus declaraciones declaraciones.

La situación de Manuel Adorni se da en el marco de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en Comodoro Py. En ese expediente, el fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso medidas de prueba para reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y de su entorno familiar, incluyendo el análisis de cuentas bancarias, consumos con tarjeta y movimientos financieros desde 2022.

Fuente: Perfil