Ritondo acusó al Gobierno de romper un acuerdo: “Cuando uno le miente a otro, pierde la confianza”

El diputado del PRO aseguró que el oficialismo le había ofrecido presidir la Bicameral de Inteligencia y cuestionó que finalmente designaran a Sebastián Pareja. Lospennato también reclamó “confianza con los aliados”.

La relación entre el PRO y La Libertad Avanza volvió a atravesar un momento de tensión luego de que Cristian Ritondo acusara al oficialismo de no respetar un acuerdo político vinculado a la Comisión Bicameral de Inteligencia. El diputado nacional aseguró que desde diciembre existía un entendimiento para que él presidiera ese cuerpo, aunque finalmente el lugar quedó en manos de Sebastián Pareja, diputado libertario cercano a Karina Milei. “Cuando uno le miente a otro, pierde la confianza”, lanzó el legislador.

Durante una entrevista en TN, Cristian Ritondo expresó su malestar por la decisión del oficialismo y remarcó que la propuesta había surgido desde La Libertad Avanza. “No es que lo pedimos, nos lo ofrecieron, lo cual es peor”, sostuvo al referirse a la presidencia de la comisión.

El diputado consideró que el episodio impacta de lleno en el vínculo político entre ambos espacios y habló de una pérdida de confianza. “Incumplieron un acuerdo, sin duda. La consecuencia es la falta de confianza”, afirmó.

Además, dejó una advertencia hacia el Gobierno. “Cuando se miente, falla la palabra y falta la confianza. El más afectado en el fondo es el que miente. Veremos con el tiempo”, lanzó.

El sillón de la presidencia de la comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia, que se ocupa de fiscalizar las actividades y el destino de los fondos reservados de la SIDE, era objeto una sórdida disputa desde hace meses entre el PRO y La Libertad Avanza.

El PRO reclama sostener los acuerdos políticos

Las declaraciones de Ritondo no fueron las únicas señales de incomodidad dentro del PRO.. Silvia Lospennato planteó que el oficialismo necesita fortalecer el vínculo con sus aliados parlamentarios para sostener su gobernabilidad. “La Libertad Avanza no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Yo trataría de generar una confianza con los aliados y sostenerla”, señaló.

La diputada, además, destacó la postura que mantuvo Mauricio Macri frente al Gobierno nacional y habló de una “generosidad extrema frente al destrato que ha tenido”, en referencia al acompañamiento que el PRO brindó a distintas iniciativas impulsadas por la administración libertaria.

Fuente: Perfil