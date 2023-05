Rita Lee, una artista clave del rock en Brasil

La cantautora falleció el lunes a la noche en su residencia de San Pablo a sus 75 años. Desde los primeros sesentas con Os Mutantes, hasta sus últimos días fue “la reina del rock”.

El pasado lunes a la noche Rita Lee falleció a sus 75 años en su casa de San Pablo, pero dejó en el recuerdo momentos bisagra para la historia cultural brasileña y del mundo. La artista había sido diagnosticada de un cáncer de pulmón en 2021. Desde ese momento, la estrella se había sometido a tratamientos médicos.

Os Mutantes

En 1966 generó una onda expansiva con su voz y su actitud rockera en Os Mutantes, que fue una de las primeras expresiones del rock psicodélico en Brasil. Junto a Sérgio Dias y Arnaldo Baptista cautivaron a quienes buscaban algo nuevo en su generación. Eran tiempos fundacionales del Tropicalismo con Caetano Veloso y Gilberto Gil a la cabeza.

Separada de Os Mutantes en 1972, continuó su carrera con la banda Tutti Frutti y luego como solista. Fue una de las mujeres del rock que con su vestuario y letras que hablaban libremente de sexo y amor, se convirtió en un ícono feminista.

https://youtu.be/u002du002duRcXZQcoI

“Yo era la única chica roquera en medio de un club solo de hombres, cuyo mantra era: para hacer rock tienes que tener cojones. Yo fui con mi útero y mis ovarios y me sentí igual a ellos, les gustase o no“, escribió en su autobiografía lanzada en 2016.

Lança Perfume

Luego de Os Mutantes, otro hito de su carrera fue con el lanzamiento de “Lança Perfume” en 1980. El videoclip con patinadores se zambullía con todo su color en la nueva década. El tema se incluye en su octavo álbum y fue el que la introdujo en el mercado extranjero, con sencillos lanzados en Europa y Estados Unidos.

Beatles y Rolling Stones

Como no podía ser de otra manera, esta mujer que fue protagonista del rock de los sesentas en Brasil, fue telonera del primer show de los Rolling Stones en Brasil, en 1995.

Ya entrada en el siglo XXI publicó un disco con canciones de The Beatles en versión bossa nova que en Argentina lo presentaría con Charly García. “Joao Gilberto me enseñó que yo era una roquera con voz de cantante de Bossa Nova”, dijo Rita Lee en 2019, tras la muerte de este.

“Elegí a los Beatles porque ellos fueron los grandes ídolos musicales de mi juventud; por eso, como fan brasileña, hice ese homenaje a mis héroes con una sonoridad puramente brasileña, nunca antes navegada”, declaraba en ese momento.

En cincuenta años de carrera, publicó más de 30 discos, fue nominada siete veces al Grammy Latino y venció una vez en 2001, en la categoría Mejor Álbum de Rock Brasileño, por su disco “3001”. La Academia Latina de Grabación le concedió en 2022 el premio a la Excelencia Musical por el conjunto de su obra.

En 2022 reveló a la revista Rolling Stone Brasil que el papel de “reina del rock” nacional que le atribuyen brasileños de todas las edades no le convencía del todo. “Me gusta más que me llamen ‘patrona de la libertad’ en vez de ‘reina del rock’, que me parece un poco cursi…”.

En su autobiografía, Rita Lee había imaginado cómo reaccionaría Brasil a su muerte, muy en su estilo, claro está, tan ácido e irónico como certero: “Me puedo imaginar las palabras de cariño de quienes me detestan. Algunas radios tocarán mi música sin pagar por los derechos de autor. En las redes sociales algunos dirán: ‘uh pensé que ya se había muerto, ja ja ja ja”. Los más sinceros sacarán mis discos y cantarán ‘Ovelha Negra’. En la TV darán resúmenes de mi carrera”, expresó.

El adiós a Rita Lee

“Anunciamos el fallecimiento de Rita Lee, en su residencia, en San Pablo a última hora de la noche de ayer, rodeada de todo el amor de su familia, como ella siempre quiso”, informó su familia a través de un comunicado en las redes sociales. El velatorio será abierto al público, en el Planetario del Parque Ibirapuera, mañana de 10 a 17 hs.