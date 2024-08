Riquelme se enojó con el Chavo Fucks y se levantó de un móvil con el Pollo Vignolo: “A mí no me reta ni mi viejo”

El presidente de Boca Juniors no continuó con la entrevista y se marchó en vivo cuando estaban hablando del mercado de pases

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, abandonó la entrevista que estaba brindando en vivo en el canal ESPN luego de un cruce que tuvo con el periodista Diego Chavo Fucks cuando estaban hablando de la actualidad del equipo que dirige Diego Martínez.

El tenso momento se dio cuando el directivo del Xeneize estaba hablando con Sebastián Pollo Vignolo acerca de la actualidad del plantel y la decisión que tomó el club con los jugadores que fueron a representar a la selección argentina en los Juegos Olímpicos. “Prendé la televisión entonces”, dijo el Chavo Fucks, lo que generó el enojo de Riquelme. “Estoy hablando, Sebastián… Ese señor cada vez que habla, habla mal. A mí no me reta ni mi viejo”, dijo antes de abandonar el móvil.

“¿Cómo ves al equipo hoy?”, le planteó Vignolo. “¿Cómo lo veo en qué sentido?”, repreguntó Román. “¿Te gusta cómo juega?”, indagó el conductor. “No soy entrenador, preguntale a Martínez cuando te hable. Estoy contento del plantel que tenemos. Estoy contento de cómo van creciendo los chicos, porque parece que pasó muchísimo tiempo en estos días pero los chicos lo han hecho muy bien en Ecuador, cuando volvimos a jugar, no teníamos dudas que íbamos a competir bien y que íbamos a tener muchas chances de ganar el partido en Ecuador y en la cancha nuestra. Los chicos lo han hecho a la altura de lo que merecía el mano a mano con Independiente del Valle, que era uno de los favoritos cuando estábamos en el tema este que terminamos segundos. La ilusión nuestra era terminar primeros”, comenzó Román.

Y agregó: “Después, como todos los equipos del fútbol argentino, creo que es todo muy parejo. Claramente nosotros queremos ir creciendo cada día, pero vamos a entrar en un análisis medio raro porque nosotros tuvimos que ir a Ecuador a jugar un repechaje en el cual intentábamos llegar de la mejor manera y tomamos la decisión que todo el medio campo nuestro entregárselo a la Selección para que vaya a la olimpíada. El riesgo fue bastante grande por ahí para nosotros, si lo quieren tomar de esa manera, pero fue la decisión que tomamos con la gente que maneja el fútbol. Siendo presidente del club no podía negarle a los jugadores que vayan a vivir la experiencia de las olimpíadas. Son chicos que tiene que crecer, estábamos convencidos que era bueno que vayan a vivir esa experiencia para el crecimiento que tienen que tener como futbolistas. Pero nunca escuché en la tele que digan: ‘Qué bien Boca que deja que los chicos vayan a representar a la selección argentina’”. Eso derivó en la respuesta del Chavo Fucks que desencadenó la incomodidad de Riquelme: “No podemos dejar que mienta libremente. Todo lo que dijo en la nota es mentira”.

Al comienzo de la entrevista que inició el periodista Diego Monroig, Riquelme habló del mercado de pases de Boca, las incorporaciones que realizó el equipo y la venta del futbolista Aaron Anselmino al Chelsea de Inglaterra. “Nosotros estamos muy contentos con el plantel que tenemos. Si uno se pone a mirar la televisión, parecería que de Boca se fueron siete y ocho jugadores y Boca trajo uno solo. Tuvimos la suerte de que el Consejo de Fútbol hizo un trabajo extraordinario en estos 20 y 30 días. Tenemos seis o siete refuerzos en 20 días. Solamente se fueron (Luca) Lagoni, vendido, y Equi Fernández, por la cláusula que ha hecho el jugador. Solamente tengo palabras de agradecimiento para el Consejo”, inició Román en declaraciones a ESPN.

En cuanto a la posibilidad de sumar al ex futbolista de Independiente, de actualidad en la MLS, Riquelme opinó que “Alan Velasco es un jugador que nos gusta y siempre intentamos trabajar mucho para que vengan buenos jugadores a Boca”. Luego, siguió con la venta de Anselmino y la gestión para que el defensor continuará en el club a préstamo.

Luego, el máximo dirigente de Boca, siguió con el tema del defensor, que regresó al club : “Se dijo que Anselmino iba a ser vendido para traer jugadores. Nunca se dijo que la operación fue extraordinaria, que han vendido un jugador al fútbol inglés a la liga más importante para muchos, es un orgullo para nosotros. Estamos contentos por el trabajo que se está haciendo. Se hizo esa operación y al chico lo disfrutamos el domingo en la cancha (ante San Lorenzo), es lo que él quería, él quiso que escucháramos a la gente de Inglaterra, pero quedarse acá, disfrutar de La Bombonera y de los hinchas de Boca. ustedes empezaron a decir que jugaba así desde el domingo, 20 días atrás venían diciendo qué central Boca va a traer. No se puede vivir así, confiamos en los jugadores que tenemos. Decían que la gestión es mala porque Anselmino no puede jugar. Ojalá todas las gestiones sean así de malas, lo vendimos por 25 millones de dólares. Anduvo bien el domingo y dicen: ‘Qué lástima que no puede jugar el jueves, quieren sacar al capitán’… Así como felicito al Consejo de Fútbol tengo que darle las gracias a los entrenadores de Inferiores, que vamos cuatro años y medio y tuvimos que aguantar muchas cosas que no fueron lindas, sanas, tener que escuchar colegas tuyos que los entrenadores decían que no estaban preparados, que estaban acá por ser amigos míos… Están haciendo un trabajo increíble, a Varela lo prepararon ellos, con Langoni también y un Medina que tenemos hoy. Anselmino es todo de ellos. Delgado, Benítez, son ellos los que los preparan. No es nada divertido escuchar las barbaridades que dicen: ‘El Consejo del Mate, que sólo comen asado…’. El Consejo del Mate vendió un jugador a Inglaterra en 25 millones de dólares…”.

* Riquelme sobre los jugadores de Boca que participaron de los Juegos Olímpicos

“Al mismo tiempo que la Copa América se jugó la Eurocopa y los jugadores recién empezaron a jugar este fin de semana. Nosotros tuvimos que rezar para que Advíncula pudiera llegar con Independiente del Valle. Lo lógico es que en este tramo estemos de vacaciones. Acá tenés que ver cómo traer un jugador en medio del libro de pases. Acá se cierra el libro el 22 y en Europa a fin de mes. ¿Cómo hacés para decirle a un jugador no te vendo y le ofrecen un contrato gigante? Yo soy futbolista y entiendo que tienen el sueño de Europa. Nos da felicidad cuando nos vienen a buscar jugadores, como Varela, Anselmino, quiere decir que el club está trabajando muy bien. Es muy difícil competir cuando los jugadores tenían que estar de vacaciones. Hacemos las cosas lo mejor que podemos. El entrenador tiene la suerte de tener un plantel que puede competir muy bien y el jueves tenemos la ilusión de poder hacer un buen partido”, culminó Riquelme antes del comentario del Chavo Fucks que derivó en el cierre abrupto de la entrevista.