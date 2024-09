Riquelme fue distinguido en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional y les mandó un mensaje a todos los hinchas de Boca

La ceremonia se hizo en México donde el ídolo Xeneize fue invitado por su enorme contribución al fútbol internacional. Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Gabriel Batistuta, entre otras grandes glorias ya forman parte.

Este martes, Juan Román Riquelme fue distinguido para ingresar en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional. El presidente de Boca viajó a México para recibir este reconocimiento y es el décimo argentino en estar en este lugar. En charla con la prensa, el ídolo del Xeneize no se olvidó de los hinchas y los recordó en este lindo momento.

“Un beso muy grande a todos los hinchas de Boca. Decirles que los quiero mucho”.



🗣️ La palabra de Juan Román Riquelme antes de ingresar al salón de la fama del fútbolpic.twitter.com/6cPHCJ1UDC — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) September 4, 2024

El Salón de la Fama del Fútbol Internacional hizo una nueva gala donde dio ingreso a 18 nuevos exfutbolistas para integrar su distinguido mural. Entre los más relevantes aparecen Ricardo La Volpe, Zidane, Ronaldo, Romario, Kaká, Platini, Diego Armando Maradona, Mario Alberto Kempes, Pelé, Zanetti, Valdano, Gabriel Omar Batistuta, Passarella, Carlos Salvador Bilardo, César Luis Menotti y en esta edición se sumaron Juan Román Riquelme y el Cholo Simeone.

Carlos Salcido, Iván Zamorano, Jose Luis Felix Chilavert y Juan Román Riquelme en la ceremonia del Salón de la Fama del Fútbol Internacional. (Foto: famasalon/IG)

Como no podía ser de otra manera, el presidente de Boca fue uno de los más buscados y contó sus sensaciones de estar en este prestigioso lugar. “Para mí es maravilloso estar acá, porque estoy muy agradecido a la gente de México, por el respeto, por el cariño. Son momentos muy lindos en los cuales uno no va a olvidar nunca, así que solamente puedo decirle gracias a toda la gente que está acá, a toda la gente de México que me trata de maravilla cada vez que me toca estar en este país, y eso para mí es un montón”, aseguró.

SE QUEBRÓ ROMÁN: Riquelme lloró en el cierre de su discurso en México, tras ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Internacional.



📹 @Rene_Tovar pic.twitter.com/xkNpQfX9Zj — SportsCenter (@SC_ESPN) September 4, 2024

Además, el exmediocampista aseguró que este tipo de eventos lo sobrepasan y son mucho más de lo que soñó de chico en Don Torcuato: “Esto es maravilloso, de verdad. Yo soñaba ser futbolista de chiquito, nada más. No pensé que a lo largo de los años iba a tener la suerte de que me reconozcan en otro país, que me saluden, que me traten con respeto, con mucho cariño. Creo que eso es demasiado, y solamente puedo decir gracias”.

Los nuevos ingresantes al Salón de la Fama del Fútbol Internacional con Juan Román Riquelme y Diego Simeone. (Foto: famasalon/IG)

Y agregó: “Es maravilloso. Porque uno quería jugar a la pelota, hacía lo que amaba, lo que sentía. Me pone muy contento que por ahí le gustó más de uno como lo he hecho, y eso para mí es muy importante”.

Como en cada oportunidad que tiene, Román no se olvidó de los argentinos y especialmente de los hinchas de Boca, a los que recordó entre los agradecimientos: “A los argentinos les mando un beso muy grande. En mi país, un beso muy grande a todos los hinchas de Boca, decirles que los quiero mucho y que hoy estoy disfrutando mucho”.

🫡⭐️ Juan Román #Riquelme en la Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama del Futbol



El presidente de #Boca es reconocido como LEYENDA. pic.twitter.com/IwkebjFSLb — Boca Juniors – La Número 12 (@lanumero12comar) September 4, 2024

Todos los argentinos que integran el Salón de la Fama del Fútbol Internacional