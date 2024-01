Pesatti: “Podemos dejar sin energía al Gobierno Nacional”

Pedro Pesatti, vicegobernador rionegrino, criticó al Poder Ejecutivo por las intenciones de recortar partidas provinciales como parte del ajuste fiscal, si no se aprueba la ley Bases. “En el juego de amenazas, uno responde como puede”, dijo el compañero de fórmula de Alberto Weretilneck. Desde Tierra del Fuego, Santa Fe y Entre Ríos recrudecen las críticas tras los dichos de Luis Caputo.

El gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, pidió en las últimas horas al Gobierno nacional que “deje de amenazar y convoque al diálogo” y aseguró que su administración no va a “aceptar ningún tipo de apriete” para apurar la sanción de la Ley Bases. “Saquen de su cabeza vernos de rodillas”, dijo el mandatario en un posteo por redes sociales. Horas después, el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, fue más allá y se refirió a los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre un posible recorte presupuestario a las provincias en caso de ser rechazada la ley ómnibus, y lanzó una fuerte advertencia al funcionario nacional: “Tendremos que defendernos, podemos dejar sin energía al Gobierno nacional”

En declaraciones a Radio 10, Pesatti criticó al Poder Ejecutivo Nacional por las intenciones de recortar partidas provinciales como parte del ajuste fiscal: “La Patagonia es el verdadero motor energético de la Argentina por la cantidad de energía que aquí se produce. Nosotros, los patagónicos, producimos el 90% de la energía que Argentina necesita. En ese juego de amenazas, uno responde como puede”.

“No se puede, me parece a mí, utilizar la amenaza como metodología para gobernar. ‘Los voy a fundir a todos’, ¿quién se cree que es, quien hoy está ocupando la Presidencia? ¿Un ciudadano más? No puede decir semejante cosa. Además, las provincias no vivimos de otra cosa que no sea lo que las propias provincias producen”, dijo el vicegobernador, en alusión a declaraciones atribuidas al presidente de la Nación en un encuentro con sus funcionarios realizado el jueves.

“No estamos en una monarquía sino en una república federal, detrás de esta actitud amenazante se esconde un desconocimiento total de la Argentina”, concluyó el vicegobernador rionegrino, que integra junto con Weretilneck una fuerza local que gobierna la provincia patagónica desde 2011, Juntos Somos Río Negro.

Melella respondió a Caputo desde Tierra del Fuego

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, también apuntó al gobierno de Milei después que sus funcionarios presionaran a los mandatarios provinciales para que se apruebe la ley ómnibus. “Si más apretás, más se endurece. En la Argentina no estamos en tiempos de chicanas y aprietes, sino de diálogo y de buscar consensos con el Gobierno nacional”, dijo el mandatario patagónico, que pertenece a Concertación Forja, un espacio del kirchnerismo.

“La frase de Milei de que nos va a dejar sin plata es grave. No es que le van a sacar la plata a un gobernador, se la sacan a un pueblo, a los médicos, a los maestros, a la policía, los jubilados, a los pibes. Realmente no es una frase contra un gobernador, es una frase contra un pueblo. Entiendo que el gobierno quiera llevar adelante una reforma pero no es empujando así que lo van a lograr. Es una frase de poco respeto democrático. Fuimos elegidos de la misma manera que él”, respondió Melella en una entrevista con El Destape Radio.

Además, el mandatario fueguino denunció que en su provincia cayeron los ingresos por el enfriamiento económico que lleva a una baja de la recaudación y que se vieron afectados por la suspensión de programas sociales junto a la parálisis de la obra pública. “Las obras están paralizadas y los vecinos trabajan ahí. Ahora acá no se pueden hacer viviendas, instalaciones de gas, ampliación de rutas. Eso frena muchísimo”, dijo Melella.

El enojo de Weretilneck

“Dejen de amenazar y convoquen al diálogo. Dejen de apretar y busquen acuerdos grandes para avanzar como sociedad. Dejen de lado la confrontación y busquen consensos”, reclamó, por su parte, Weretilneck.

El gobernador de Río Negro se refirió a las declaraciones formuladas por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien adelantó que si no se aprueba el proyecto de ley Bases, el Gobierno nacional se verá obligado a revisar partidas para las provincias.

Y también a una publicación del ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo, quien adelantó que sin la sanción de esa ley “como dijo el presidente Javier Milei, el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias”.

“Recibir este tipo de agravios del Gobierno central es muy triste y molesto. Desde el interior no vamos a aceptar ningún tipo de apriete: vamos a defender a Río Negro y a las provincias patagónicas”, enfatizó Weretilneck.

Además, revalorizó la “unión federativa de las provincias” y destacó que el “federalismo es un principio fundamental de la organización política de la Argentina”.

Remarcó que las provincias garantizan “servicios esenciales como la seguridad, la salud y la educación” y advirtió que es “una falacia decir que las provincias somos responsables del déficit fiscal de la Argentina”.

“Nosotros no somos responsables” de ese déficit, manifestó y sostuvo que en la Patagonia “producimos más del 90% del gas y el petróleo del país, generamos más del 25% de la energía eléctrica que hace funcionar a la Argentina, tenemos en nuestras provincias los mejores centros turísticos que generan divisas”.

Pullaro le respondió a Caputo tras la amenaza de ajuste: “Vamos a defender a Santa Fe”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó en las últimas horas que lo “angustia” la “amenaza” contenida en el anuncio que realizó ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, acerca de “delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos de la Ley ‘Bases’ es rechazado”.

En declaraciones realizadas en Casa de Gobierno santafecina, Pullaro afirmó que lo “angustia que desde el Gobierno central se pretenda quebrar una decisión” y consideró que el anuncio de Caputo va dirigido a Santa Fe.

“Creo que sí, nos habla a nosotros porque fuimos el principal Gobierno que se plantó ante un tema que entendíamos que era injusto para la provincia de Santa Fe y son las retenciones a las exportaciones agropecuarias y los gravámenes a las exportaciones industriales”, apuntó Pullaro.

El mandatario sostuvo que “Santa Fe es industria y campo”, y estimó cualquier decisión que afecte esos conceptos está destinada “a romper el contrato social de defender a la provincia”.

“Entonces, la verdad es que me angustia su amenaza, pero yo nunca me voy a poner del lado del Gobierno central porque pretendan subordinarnos con la billetera. Vamos a defender la producción de la provincia de Santa Fe y si Caputo piensa de esa manera, nosotros vamos a trabajar para hacerle entender que es un error aumentar las retenciones al campo y a la industria”, subrayó.

Para Pullaro, con medidas de ese tipo, lo que se va a lograr “es que se pierdan puestos de trabajo y se afecte el crecimiento económico en el interior de Argentina”.

“Que desde Buenos Aires miren mucho más al interior. El interior es gente de trabajo que se esfuerza todos los días. Nosotros no vivimos de la coparticipación. Eso es Santa Fe”, concluyó.

Desde Entre Ríos, Frigerio calificó como “muy débil” al Gobierno nacional

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, consideró que el Gobierno nacional “es muy débil” en términos políticos, y aseguró que su respaldo “o no” a las propuestas del oficialismo se basará “en principios e ideas, y no sobre presiones puntuales”.

Frigerio, en declaraciones ofrecidas en una conferencia de prensa afirmó que la decisión de los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) de “colaborar con un Gobierno nacional muy débil, que no tiene mandatarios y muy pocos diputados y senadores”, y afirmó que ese espacio apoyará medidas que permitan “gestionar y generar gobernabilidad”, pero no respaldarán las iniciativas que “atenten contra las fuentes de trabajo”.

El mandatario entrerriano integra un bloque junto a sus pares Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Claudio Poggi (San Luis) que en la actualidad negocia con el Ejecutivo sobre distintos aspectos incluidos en el proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

“Si apoyamos es porque creemos que ese es el camino. Entendemos que cada provincia tiene que hacer esfuerzos y manejarse de manera austera para encontrar un equilibrio, independientemente de las presiones que podamos recibir”, recalcó el gobernador.

Frigerio se refirió a declaraciones formuladas por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien adelantó que si no se aprueba el proyecto de ley de “Bases” en el Congreso, el Gobierno se verá obligado a revisar partidas para las provincias, al sostener que no “reacciona ante presiones discursivas”.

Además, el vocero presidencial también indicó que si se produce un rechazo de la iniciativa que impulsa el Ejecutivo, no se renovará la norma que les permite a los distritos solicitar anticipos a sus bancos provinciales.

“Me manejo por principios, ideas y valores. No me manejo ni reacciono a presiones, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. Está claro que el Gobierno de Milei dilata muchas decisiones en función de la aprobación o no de la ley ‘Bases’. El proyecto tiene muchas cuestiones que impactan de manera negativa. Haremos todo nuestro esfuerzo para evitar que avancen. No vamos a respaldar las cuestiones que pongan en riesgo las fuentes de trabajo”, subrayó.

Frigerio aseguró que el bloque de mandatarios de JxC acompañará las decisiones que permitan “ordenar las cuentas públicas, generar incentivos para la inversión y generación de empleo en el sector privado”.

Por otra parte, dijo que espera que “cuando el Gobierno tenga los instrumentos que ha solicitado se empiece a gestionar de otra manera y podamos trabajar en mejorar la calidad de vida de la gente”.

