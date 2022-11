Ricky Montaner y Stef Roitman: “Elegimos una vida distinta a lo típico”

Se estrenó “Los Montaner” y Caras Digital tuvo una entrevista exclusiva con Ricky y Stef donde hablaron de cómo fue abrir de par en par las puertas de su casa, la boda y la decisión de no mostrar a los más pequeños de la familia.

Qué alegría estar a minutos del tan esperado lanzamiento de “Los Montaner”, ¿cómo viven el estreno?

Stef: —Súper emocionados. Yo estoy muy feliz, tenía un poco de nervios por saber qué va a pasar. Nosotros vimos un poco lo que va a salir, pero no vimos el resultado final, hay cosas nuevas que me emocionan demasiado. No entiendo mucho qué está pasando, no me lo creo tanto, estar acá, ver Disney, los Montaner, como que de verdad es mucha data, pero lo recibo con mucho agradecimiento, de todo corazón.

Ricky: —Yo también con mucho agradecimiento con mucha emoción y listo para ver qué es lo que Dios tiene preparado con este proyecto.

LOS MONTANER EN EL AVANT PREMIERE DE LA SERIE.

Es algo nuevo esto para ustedes, porque si bien los conocemos mucho a través de las redes, hay pequeñas cositas que vamos conociendo a partir de la serie de todos ustedes, ¿cómo se sintió eso?

Ricky: —Se está apenas empezando a sentir, porque si bien es cierto que tenemos un año y medio grabando, capturando los distintos momentos familiares, recién ahora la gente va a poder verlo. Entonces vamos a sentir realmente esa vulnerabilidad ahora. La gente entra a mi casa, pueden opinar sobre los cuadros de mis paredes, sobre si hacemos bien o no la cama. Es nuevo definitivamente porque ese filtro de “no, esto no lo subo”, ya no existe. Pero al mismo tiempo sabemos también la responsabilidad que tenemos como familia de que elegimos una vida distinta a lo típico y que formar parte de esta familia va más allá de ser un hijo, ser un esposo, ser un hermano. Somos parte de una familia que tiene una responsabilidad que necesariamente no pedimos, pero sentimos que tenemos una responsabilidad como familia también de dar un mensaje de amor de respeto y esa es nuestra prioridad y nuestra misión con esta serie: poder inspirar a las familias, a mejorar sus vínculos, si necesitan ser mejorados, a quererse y amarse mucho, decimos te amo un número de record de veces.

Stef: —Nos decimos “te amo” unas 350 millones de veces. Dicen que es número redor de decirnos “te amo”, cosa que la gente que nos conoce detrás de cámara sabe que es así.

Ricky: —Cuando salgan los últimos 5 episodios el 28 de diciembre vamos a poder contar exactamente, cuántos “te amo” hay en toda la temporada.

RICKY Y STEF EN EL AVANT PREMIERE.

El “lado B” de la fama de Los Montaner

Habiendo podido ver los primeros capítulos de la serie, me pareció muy atractivo que todos los miembros de la familia se animen a mostrar, además de sus fortalezas, sus debilidades. Saber qué cosas les duelen o qué es lo que más les cuesta a nivel personal o profesional, forma parte de llegar aconocerlos en profundidad y eso es súmamente enriquecedor como espectador.

Me gusta mucho que puedan mostrarle a la gente el “lado B” de la fama. Qué pasa puertas adentro cuando hay muchos show en la gira, la separación física por proyectos laborales en diferentes partes del mundo, etc. Eso está muy bueno para que los fans los humanicen aún más. Porque uno siempre ve el artista, la actriz y entonces a veces se complica entender que también tienen problemas como cada uno de nosotros, ¿Cómo se sintieron al tener que compartirse tan vulnerables frente a las cámaras?

Stef: —Para mí, ser vulnerables es hermoso, es difícil pasar ese límite de ser vulnerable y de repente mostrar todo y que la otra persona pueda juzgarte como quiera. Yo estoy en paz con la vulnerabilidad, a mí me gusta ser vulnerable, sea lo que sea que digan después porque estoy siendo quien soy y no hay nada más lindo que ser libre y ser quien uno es. Esa posibilidad me la da “Los Montaner”, de elegir quién quiero ser, decir lo que tengo ganas de decir sin importar qué piense el otro, eso ya no es mi tema, es problema del otro. Entonces esa vulnerabilidad de la que hablas me parece mega importante. Es muy lindo ser vulnerable, duele a veces es verdad, pero cuando pasas ese límite, es una libertad que sinceramente me hace feliz.

RICKY Y STEF.

La última boda Montaner

El casamiento de Ricky Montaner y Stef Roitman se celebró en nuestro país y eso hizo que, a pesar de que fue muy íntimo, muchos puedan sentirse más cerca de los novios en un momento único y especial como lo es la unión ante los ojos de Dios.

Los Montaner vivieron con mucha emoción la boda, ya que Ricky era el último integrante de la familia en asumir ese pacto, por lo que en la serie se observa cómo se sintieron Ricardo Montaner y Marlene al ver a su hijo en el altar junto a Stef.

A ustedes como matrimonio, la familia los reconoce como los más originales o diferentes a todos los demás. Recién veía imágenes del casamiento y me pareció fantástico que aún sin planearlo haya habido un detalle como el de los anillos(se los olvidaron en el cuarto de la novia) que hizo que el casamiento sea más de ustedes que nunca.

Ricky: —Literal

Stef: —Eso es tremendo. Si lo hubiésemos planeado no hubiese salido, ni ahí. Eso nos representa un montón, es muy parecido a nosotros.

Ricky: —Yo me acuerdo que cuando pasó eso, mi primer pensamiento fue: no lo puedo creer. Dos: es tan parecido a nosotros. Tres: esto va a parecer que lo planeamos.

Stef: —¡Yo también! Yo dije: “no, no, no, va a parecer guionado”.

Ricky: Te lo juro por mi dedito gordo del pié que fue real.

Stef: Uno que sueña con el casamiento, la boda, la Jupá…ni en pedo pensas en “voy a hacer que nos olvidemos los anillos”. Yo quería que los anillos estén ahí en ese momento. Igual van a tener que ver todo el capítulo.

CASAMIENTO DE STEF Y RICKY.

Yo sólo pensaba en Marlene en ese momento, decía “Marlene está entrando en pánico en este momento”

Ricky: —Mi mamá se encargó de la producción, y hay parte de la producción de la que se encargó mi suegra también. Yo en un momento me volteo y mi suegra se acerca a mi mamá y le pregunta: “¿y los anillos?”. Y mi mamá voltea y le dice “¡De eso no me encargué!”. Y yo viendo la cara de mi suegra como sonriente…

Stef: —Y nosotros parados, juntitos como esperando los anillos. Supuestamente parece que mi hermana tenía que encargarse, nunca me enteré, ni idea, ni ella sabe.

Ricky: —Y sí, es la dama de honor.

Stef: —Es la dama de honor, pero no sé yo, nadie me explicó, yo nunca le dije a mi hermana que tenía que ocuparse de los anillos. Yo los dejé, no sé, estaban en la cama.

Ricky: —Y el padrino, que era mi hermano, pero yo nunca tuve los anillos, siempre los tuvo Stef.

Stef: —No sabemos qué pasó, lo único que me acuerdo era la cara de mi hermana cuando me di vuelta.

Ricky: —Fue un problema Roitman, no fue un Montaner.

Stef: —Chicos, ¿tenían alguna duda? Era obvio que iba a ser un problema mío, claramente. Perdón, bueno…soy así, las cosas pasan. Lo bueno es que quedó un buen momento para el reality.

RICKY Y STEF CON SUS PADRES.

El reality de Los Montaner

El 9 de noviembre del corriente año se estrenó la primera parte de la temporada 1 de “Los Montaner”, una serie que permite conocer en profundidad a cada uno de los integrantes de una de las familias más reconocidad a nivel mundial. La segunda parte, se estrenará el 28 de noviembre. Ambas constan de 5 capítulos cada una.

¿Qué fue lo que más les gustó de poder hacer el reality?

Ricky: —Lo que más nos gusta de poder hacer el reality son un par de cosas. Poder tener el documento visual para mí es espectacular. Poder tener eso para el resto de mi vida, para mis futuros hijos, para poder nosotros mismos verlo de aquí a 15 años, ver nuestra boda, ver nuestra familia 15 años más jóvenes. Yo creo que eso, poder recordar y ver el crecimiento que tendremos de aquí a allá va a ser muy hermoso. Y, por otro lado, la oportunidad que nos da Disney+ y esta plataforma de poder mostrar algo tan real y natural para nosotros como nuestra familia, que pueda ser utilizado como inspiración o motor.

Stef: —O simplemente para pasar un buen rato.

Ricky: —Sí o un rato, exacto ni siquiera para inspirar as la familia, pero solamente para juntarlos en un sofá a ver a ver algo juntos.

Stef: —A mí me pasa como televidente, como audiencia, que cuando elijo algo para ver me encanta que me haga reír, que me haga llorar, que me haga pensar, que me haga reflexionar. Yo creo que el reality tiene eso. En estos 10 capítulos, estos primeros cinco que se salen ahora, y los últimos cinco que salen el 28 de diciembre para para finalizar el año, creo que les va a dar eso, les va a gustar verlo y van a querer ver maratón del reality porque la van a pasar bien y van a ver algo, que la verdad que es muy bueno.

¿Se imaginan segunda temporada?

Ricky: —Estamos en este momento viviendo la primera, tenemos muchos planes de que esto lo vea mucha gente y que a nosotros nos encante cómo nos hace sentir. Hasta ahora no lo hemos sentido, pero en mi esperanza y en lo que sueño…me encantaría.

MAU Y SARA.

La decisión que tomó la familia Montaner sobre la exposición de los niños

Desde que nació Índigo, la primera hija de Camilo y Evaluna, el público está muy expectante de poder conocer la carita de la pequeña. Lo mismo ocurrió tras la llegada de Apolo, el hijo de Mau y Sara. Sin embargo, la familia montaner tomó una decisión que tiene que ver con el resguardo de la imagen de los que integran la “nueva generación”.

¿Vamos a poder conocer a Índigo en la primera temporada de los Montaner?

Ricky: —Esto sí es una decisión que tomamos, ustedes van a ser parte de absolutamente todo, de lo que significó para nosotros el nacimiento, de lo que significó el embarazo, pero sí tomamos la decisión de que esa generación para todos: Índigo, Apolo, Sebastián, nuestros futuros hijos, incluyendo a Salomé, Álex, Matute y Antonella, tomamos la decisión de que de que tengan un papel hasta donde quieran que es lo más grandecito, pero realmente hasta ahora tomamos la decisión de no enseñar la cara de nuestros babys todavía.

De esa forma dejaron en claro que por el momento, están de acuerdo en que no es necesario exponer a los más pequeños de la familia, pero que el público podrá ser parte y vivir lo que sus llegadas generaron en todos ellos.

Por Dolores Villalba-Revista Caras

