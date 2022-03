Ricardo Montaner defendió a J Balvin en su pelea con Residente

El argentino cuestionó al boricua, mientras que Alejandro Sanz de alguna manera apoyó lo escrito sobre el colombiano. Enterate de todo en la nota.

Ricardo Montaner tomó partido en la fuerte disputa que se avivó entre Residente y J Balvin, es por esto que usó su cuenta de Twitter para explicar la razón por la que se inclina más hacia el colombiano.

El padre de Evaluna Montaner dejó saber su gran decepción al ver que dos amigos de la industria se encuentren en esta situación: “He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre“; sin embargo, Ricardo apuntó con severidad a la canción que estrenó ayer el boricua con Bizarrap: “Lo de mi querido Residente con mi querido J Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón“.

Asimismo, Montaner intentó de llevar un mensaje de paz en la industria musical, con la intención de hacer ver que hay lugar suficiente para cualquier artista y que no existe necesidad alguna de cruzar estos límites: “Todos entramos, todos cabemos, más allá de los gustos y de los colores…’Yo no sé de reguetón, ni de rimar señores, yo solo sé que la vida se trata de saber dar honores, al que limpia, al que barre, al que vende flores, al humilde, al patriota ,al cartonero pobre’”.

Ricardo continuó con sus rimas y aprovechó para aconsejar a René Pérez Joglar en sus ganas de hundir al intérprete de “Rojo”: “‘El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito Residente a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo… Algún día entenderán, que no era necesario, haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo sé que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que de la abundancia del corazón, habla la boca’. Dense un abrazo queridos… No hace falta tanto frío… Los quiero, Ricardo”.

Alejandro Sanz opinó sobre la BZRP Music Sessions de Residente

El cantante español también se manifestó en las redes sobre la canción con la que Residente destrozó a J Balvin. A diferencia de Ricardo Montaner, Alejandro Sanz prefirió no nombrar a ninguno de los artistas urbanos, pero sí dejó claro que la letra del intérprete de “René” lo dejó impresionado y muchos presumen que apoya lo que en ella expresó sobre el medellinense.

Qué pasó entre J Balvin y Residente

Tras anunciar hace unos días atrás que un artista (J Balvin), tenía intenciones de impedir que sacara su nueva canción, ayer Residente lanzó “Music Sessions” con Bizarrap y en 8 minutos aniquiló al colombiano.

Entre los versos más fuertes de René contra José se encuentran estos: “Quinientos dólares por un boleto, señores, por brincar como un pendej* vestido de colores. El autotune y el playback activao, estos bobos cantan hasta con el micrófono apagado”; “no se puede ser el líder, campeón de campeones, si te escribieron todas tus fucking canciones“; “no se compra el respeto por ser talentoso. Una cosa es ser artista y otra es ser famoso. Hay que hacer una limpieza, mucho delirio de grandeza y poca destreza“; “el pueblo luchando, los están matando y el tipo subiendo fotos de Ghandi rezando”; “pendejo mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental pa’ vender un documental…Tú eres más falso que un hot dog sin kétchup ni pan. Es tan inseguro el pana que tiene que estar anunciando en Instagram cuánta lana gana”.