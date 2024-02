Ricardo Mollo y un emotivo momento con un nene que fue a ver Divididos

Divididos tocó este viernes y sábado en el emblemático Estadio Obras de la Ciudad de Buenos Aires, y los dos shows estuvieron, como siempre, a la altura de la banda, una de más convocantes de la Argentina. Sin embargo, uno de los momentos más sobresalientes fue protagonizado por un nene, de poco más de diez años, que cautivó a Ricardo Mollo entre el público, mientras cantaba “Spaghetti del rock”, uno de sus grandes clásicos.

El momento quedó registrado por uno de los espectadores y el video no tardó en volverse viral en las redes sociales. Incluso, fue compartido por la cuenta oficial de Divididos en Instagram y replicado en X (ex Twitter).

En las imágenes se puede observar el emotivo momento que compartió el líder de la banda con el pequeño fan que, por su edad, debería estar más cerca del trap y los géneros urbanos, pero que sin embargo demostró que se sabe todas las letras de la banda y disfrutó del espectáculo como si los siguiera desde hace años.

“Remontar el barrilete en esta tempestad sólo hará entender que ayer no es hoy, que hoy es hoy y que no soy actor de lo que fui”, reza la letra de la icónica canción de Divididos, entonada por Mollo con guitarra en mano, y cantada casi a dúo con el chico. El artista no pudo contar su asombro, a tal punto que, visiblemente emocionado, al finalizar el tema, le tiró un beso desde el escenario.

“Estaba al lado de ese nene ayer y lloré muchísimo porque se cantó todas y ese momento no se lo va a olvidar más y me emocionó mucho jaja”, fue uno de los comentarios que aparecieron en la publicación del video. “Quiero decirte que lloré”, agregó otro. “Que Mollo te cante es una de las maravillas más grande en esta vida. Un bendecido ese pibe”, sumó un tercero.