Ricardo Darín: “Soy Team Wanda Nara, ella se inventó a sí misma y es genial”

El actor salió a bancar a la conductora tras la polémica por el Martín Fierro; el video de sus declaraciones

En medio de la polémica por el Martín Fierro a mejor conductora, Wanda Nara recibió el apoyo de un inesperado aliado. ¿Quién? Ricardo Darín. El actor destacó el trabajo que hizo en MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) y se declaró integrante del “Team Wanda”. “Es una genia”, aseguró.

“Lo hizo muy bien. Yo soy team Wanda porque Wanda se inventó a sí misma y es genial. Es una genia, es muy inteligente”, sostuvo Ricardo Darín en diálogo con varios medios, incluido Desayuno Americano (América TV), durante la función de prensa de Hairspray que tuvo lugar el miércoles 20 de mayo en el Teatro Coliseo y a la que asistió con su esposa Florencia Bas.

A partir de esto, el cronista Alejandro Castelo le preguntó si estaba al tanto de la controversia que generó su Martín Fierro y él le dijo que vio “que se le tiraron a la yugular”. Nara se llevó el premio a mejor conductora por su trabajo en MasterChef Celebrity en una categoría en la que también estaban Verónica Lozano, Georgina Barbarossa, Moria Casán, Mariana Fabbiani, Pamela David y Karina Mazzocco. La elección causó polémica y varios famosos salieron a criticarla, entre ellos Beto Casella, Rodrigo Lussich y la propia Barbarossa.

Por otro lado, le preguntaron a Darín por el debut actoral de Nara y específicamente si vería “¿Querés ser mi hijo?”, la película dirigida por Hernán Guerschuny que acaba de terminar de grabar en Montevideo, Uruguay, con Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher y Charo López y que marcará su debut en cine. “Me muero por verla. Yo soy fan de Wanda, te juro”, respondió sin dudarlo. “Hay que seguirla. ¿Qué es lo que hace Wanda? Hagamos eso”, expresó.

Asimismo, se mostró convencido de que Nara podría llegar a ser una buena actriz. Incluso admitió que una vez Wanda lo convocó para un proyecto, pero él no fue.

La tajante respuesta de Wanda Nara a quienes la criticaron por su Martín Fierro

El lunes, la mediática asistió a la ceremonia acompañada por sus dos hijas menores, Francesca e Isabella, y su madre, Nora Colosimo, y se mostró muy emocionada cuando la anunciaron como ganadora. “Fue una noche hermosa. Estoy feliz. La verdad es que no me lo esperaba”, fue lo primero que dijo al día siguiente a periodistas de Puro Show (eltrece) y de Lape Club Social (América TV) justo cuando se retiraba del hotel de Puerto Madero en el que se realizó la premiación.

“A las personas que dicen que Wanda no conduce magazine diario, no hace interés general, va grabada, hace los copetes… A esa gente, ¿qué le querés responder?”, le consultó uno de los periodistas. Ella no se quedó callada y respondió a las críticas. “Nada. Cada uno que piense lo que quiera. Estos Martín Fierro son un poco eso: criticar al que no te gusta cómo se vistió, decir ‘qué lindo este vestido, capaz me lo hago para otra fiesta’”, expresó. “No tengo nada malo para decir. Amo a todos, aprendo de todos, también de los que no me caen bien”, sentenció.

Fuente: LN