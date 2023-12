Ricardo Canaletti se cruzó con Esteban Trebucq por el DNU de Milei

Fue al aire en el programa “Mañanísima”, mientras Trebucq defendía el uso del decreto y Canaletti sostenía que le parecía inconstitucional.

Los periodistas Ricardo Canaletti y Esteban Trebucq se cruzaron este viernes 22 de diciembre en el aire del progrma Mañanísima (El trece) por el mega Decreto de Necesidad y Urgencia presentado por el presidente, Javier Milei. Por la discusión, Canalleti abandonó el estudio luego de que Trebucq cuestionara su conocimiento.

El conductor de El Observador 107.9 y La Nación+ brindó un móvil al ciclo de Carmen Barbieri y defendió el DNU emitido para desregular la economía. Canaletti, panelista del ciclo, apuntó a que se trataba de una metodología inconstitucional.

Tras realizar un breve análisis sobre las medidas anunciadas este martes, Trebucq apuntó: “¿Alguien puede estar en desacuerdo en que se elimine el Código Aduanero? ¿Alguien puede estar en desacuerdo en que desarme el Observatorio de Precios del Ministerio de Economía?”.

Ante esto, Canaletti señaló que había cosas que estaban bien, pero que el problema era la forma y fue entonces que el intercambio fue escalando el nivel de tensión.

—Canaletti: “Esteban, escuchame una cosa. Creo que la idea tuya está clara y comparto que hay políticas que podrían ser beneficiosas, y están incluidas en este DNU, pero las formas son importantes, para algo hay una Constitución y en consecuencia, este DNU no las cumpliría… Yo no soy nadie para decir si es constitucional o no, pero desde mi modesto punto de vista me parece que las formas no”.

—Trebucq: “Hagamos una cosa. Si vos no sabés del tema, preguntémoselo a los jueces“.

—C: “Escuchame, me estás un poquito menospreciando, porque soy periodista y estoy dando mi opinión”.

—T: “Pero vos mismo dijiste ‘yo no sé’. Entonces, perfecto, preguntémosle a los jueces”.

—C: “Escuchame: estamos hablando con cierta altura, no me des una respuesta de cafetín. Yo te digo que es inconstitucional. Y yo no estoy hablando con vos, estoy hablando con el público… Y tu participación es para esclarecer, no para decir ocurrencias y querer quedar mejor que el otro ¿Está claro? Vos no tenés que ser gourmet para apreciar una buena comida, ¿qué miércoles tiene que ver?”

—T: “Para que quede claro, los abogados constitucionalistas entienden que (el DNU) no es constitucional”.

—C: “Entonces para qué me dijiste toda esta sarta de tonterías que me dijiste antes… Mirá yo te voy a decir lo que tenés que decir vos es que esto es una cuestión política y que hay que hacer política en el Congreso… No se impone por la fuerza”.

—T: “¿Me explicás como es el mecanismo de los DNU en el Congreso, por favor?”.

—C: “¿Vos querés que yo te lo explique a vos? No, querido, yo se lo voy a explicar a la gente. ¿De dónde saliste? Me voy a enojar porque esto es para el público, no es para vos ni para mí. Mirá que yo con el tema de la farándula no la voy, pero si vamos a hablar, vamos a hablar bien”.

—T: “¿Pero yo qué tengo que ver con la farándula? ¿Cómo es el tratamiento? Primero te digo que es bicameral, no bilateral“.

—C: “¿Qué? ¿Vos no lo conocés? Pero vos sos periodista, explicáselo vos a la gente”.

—T: “Claramente que lo conozco”.

Tras este intercambio, Canaletti dejó el estudio y se escuchó un “bol***” al aire. Una vez finalizado el móvil, regresó y siguió explicando por qué le preocupaba el decreto.