Ricardo Bustos teme represalias de Karina Milei: “Treffinger es el único responsable de las proscripciones en Chubut”

El precandidato a diputado nacional Ricardo Bustos aseguró que “César Treffinger, como máxima autoridad de la Libertad Avanza en Chubut, es el responsable directo de la imposibilidad de afiliación de cientos de libertarios que este señor baja del padrón o no permite afiliar para asegurarse el control de un partido chico y controlado por él y ahora para completar tiene un comité conformado con personas designadas por el propio Treffinger para asegurar el control de partido y descartar a todos lo que el diputado considere que pueden ser cuestionadores de su gestión”

Bustos aclaró que “si no tengo que ser candidato no lo seré, y será responsable de las consecuencias el señor Treffinger. Mi candidatura tiene el único objetivo de debatir en apoyo de las propuestas que profundizará y llevará adelante el presidente Milei, medidas muy importantes, temas impositivos, de reforma laboral y otros que llevarán a la argentina al despegue definitivo, pero eso no lo entiende el señor Treffinger está en la chiquita viendo como boquea afiliaciones y elimina candidatos que queremos competir lealmente dentro de nuestros ideales comprendidos en La Libertad Avanza”.

“En definitiva, lamentablemente los libertarios dependemos del dedo de Treffinger para poder participar, yo nunca hablé mal o en contra de La Libertad Avanza, cuestiono el accionar dictatorial del señor Treffinger, de última si puedo o no ser candidato no cambiaba la vida y seguiré luchando por los ideales de libertarios que encabeza el Presidente Milei”, concluyó.

Diseño sin título – 1

Fuente: LVC