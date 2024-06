“¡Rezá, Malena!”: así fue el momento de tensión que vivió el Kun Agüero al quedar en medio de la tormenta en Miami

El exjugador de la Selección argentina y el Manchester City salió con un grupo de amigos durante un temporal y registró el susto que se llevaron por la inundación.

Un fuerte temporal azotó Miami en las últimas horas y elKun Agüero fue protagonista. El exjugador de la Selección argentina y el Manchester City salió a dar una vuelta con el auto y se encontró en medio de la inundación.

El Kun iba junto a sus amigos, que grabaron todo lo que estaba ocurriendo. En el video que compartió en sus redes sociales se ve cómo el auto que manejaba recorre todas las calles inundadas, mientras todos se ríen y hacen bromas.

“Rezá, Malena!”, fue el grito del argentino en medio de la inundación, haciendo alusión al famoso video de la mujer que queda atrapada junto a su hija en el agua y que se viralizó por las redes sociales hace algunos años.

El Kun Aguero vive en Miami y quedó en medio del temporal que azotó esa ciudad. (Foto Kun Agüero Instagram)

“Buena experiencia con mis amigos”, comentó Agüero junto al clásico emoji de la cara que llora de risa.

Reza malenaaaaa 🤣🤣. Buena experiencia con mis amigos 😅 pic.twitter.com/2Ds2X4RkBz — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) June 12, 2024

Delfina Merino, histórica de Las Leonas, también quedó atrapada en la tormenta

Algo similar le pasó a la exjugadora de Las Leonas, Delfina Merino, quién también quedó en medio de la inundación, aunque no se lo tomó con tanta gracia.

La jugadora de Hockey sobre césped fue relatando el paso a paso de lo que ocurrió en sus historias de Instagram, en donde además indicó que todo lo que le había ocurrido le dejó una enseñanza.

Delfina Merino compartió historias de la inundación en Miami. (Delfina Merino IG)

“No suelo compartir mi día entero en redes, pero hoy sentí la necesidad de hacerlo ya que después de lo que νίνί cuando me sacaron de Las Leonas, situaciones repentinas e inesperadas me han generado muchas veces miedo. Hoy sorteé muchas cosas inesperadas complicadas y todas con una entereza seguridad que hacía mucho no sentía. Me y a dormir con una sensación de satisfacción personal, un beso a todos”, escribió.