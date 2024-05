Revisó el celular de su novio y quebró en llanto: pidió consejo en las redes sociales

A pesar de asumir su error al revisar el teléfono, aseguró que siguió su instinto. La joven compartió su dolor en TikTok, creando un debate sobre la privacidad en las relaciones

Recientemente, las redes sociales se volvieron un medio común para compartir tanto alegrías como tristezas. Este fue el caso de una joven que recurrió a TikTok para narrar su dolorosa experiencia luego de revisar el teléfono de su novio, con quien mantenía una relación de cinco meses. En su video, la joven relató que encontró interacciones que le hicieron sospechar de un posible engaño, lo que la llevó a buscar consejos entre sus seguidores.

La joven, identificada como Luna, comenzó su relato admitiendo que estaba consciente de que revisar el teléfono celular de su pareja no era lo correcto: “Malísimo de mi parte, lo tengo que aceptar”. Sin embargo, decidió seguir su intuición y, al revisar los mensajes, se encontró con un chat en el que su novio reaccionaba con un emoji de fuego a las publicaciones de otra mujer. “Un chat donde le reaccionaba a una mina con un fueguito y se lo dije”, expresó Luna.

A pesar de que la joven confrontó a su novio, la respuesta de este fue minimizar la situación alegando que se trataba de una amiga. Además, Luna mencionó que cada vez que ingresaba al Instagram de su pareja, encontraba imágenes de mujeres en poses sensuales. “Su respuesta fue: ‘es mi pasado, esto fue antes de conocerte’. No te estoy diciendo que elimines tu Instagram o tus redes sociales. Date cuenta de que tenés novia y a tu novia le genera inseguridad”, explicó la joven en su video.

Ante la falta de compromiso del chico para abordar el problema, Luna decidió buscar opiniones en las redes sociales preguntando si había hecho mal al expresar su incomodidad por las interacciones en las publicaciones de otras mujeres. Llorando, explicó que desde el principio había dejado en claro que no quería pasar malos momentos en una relación y sentía que su pareja no tomaba en cuenta sus sentimientos: “Se lo dije desde un principio, no quería volver a pasarla mal, pero parece que le entró por un oído y le salió por el otro”.

El video de Luna fue visto por 1,4 millones de personas y recibió más de 100.000 “me gusta”. Los comentarios fueron diversos y superaron los 6.000. Mientras algunas usuarias se sentían identificadas con su historia y le mostraban su apoyo, otras criticaron su acción de revisar el teléfono, argumentando que siempre se encontrará algo que moleste.

En días posteriores, Luna compartió actualizaciones sobre su situación emocional. Informó a sus seguidores que había decidido poner fin a su relación y se encontraba en un proceso de recuperación personal.

El caso de Luna ejemplifica cómo las redes sociales pueden ser una plataforma de apoyo emocional y un espacio para la reflexión personal. No obstante, también despierta debates sobre la privacidad y la confianza en las relaciones. La joven utilizó TikTok no sólo para buscar consejos, sino también para encontrar apoyo en un momento complicado de su vida. Su historia resuena mostrando las crecientes tensiones y complejidades que las nuevas tecnologías y las interacciones digitales traen a los vínculos personales.

El relato de Luna, al cobrar tanta visibilidad en redes como TikTok, trae a colación debates sobre la privacidad y confianza en las relaciones modernas. A medida que estos espacios digitales crecen, también lo hacen las expectativas y normas sobre lo que se considera apropiado dentro de una relación.

“A mí pasa lo mismo. En todas las redes sociales lo que tiene son minas y minas”, “No revisen el celular si no los van a dejar”, “Dios, a veces siento que no valoro tanto el novio que tengo”, “Con mi novio, optamos por borrar a todos los que sabíamos que eran para problemas en las redes sociales, solo tenemos familias y amigos, nada más”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios.