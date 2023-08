Revelaron detalles de la salud de Silvina Luna

En ‘Poco Correctos’ compartieron algunos detalles de lo que está transitando la figura.

A casi dos meses de su internación, Silvina Luna está mejorando de a poco. Luego de días muy difíciles, su mejoría en su salud que le permitió salir de terapia intensiva y pasar a una sala común. A pesar de esto, Silvina continúa internada en el Hospital Italiano, recuperándose de todo lo que vivió. Es por esto que en Poco Correctos revelaron detalles de la situación actual de la modelo rosarina.

“Viene mejorando muy de a poco, el proceso es muy lento. Se están enfocando en que ella recupere su masa muscular, había bajado mucho de peso, entonces sigue trabajando con kinesiólogos para poder volver a caminar, sentarse, recuperar esa fuerza que ella tenía”, comenzó compartiendo Estefi Berardi.

Luego, sorprendió al revelar que “lo que me dicen desde adentro es que va a estar, por lo menos, dos meses más internada. Por suerte, como son buenas noticias y hay unas leves mejorías, se tiene que armar de paciencia y tenemos que seguir enviándole fuerzas para que pueda salir adelante lo más pronto posible“.

“Ahora no está recibiendo visitas porque se está haciendo estudios que son bastante molestos y por eso prefiere no recibir a tanta gente”, compartió Estefi. Finalmente, recordó: “La pasó heavy, realmente casi que se nos va… lo digo y me pongo a llorar cuando pienso en eso. Pero la fuerza de Silvina y las ganas de vivir hicieron que hoy esté de a poquito mejorando“.