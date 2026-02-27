Revelaron cuánto cobra Andrea Del Boca por estar en Gran Hermano Generación Dorada: la cifra millonaria

La actriz es la principal figura de esta nueva temporada del reality, por lo que percibe un sueldo mayor al resto.

Andrea Del Boca es la gran estrella de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y, por consecuente, la producción le ofreció un sueldo mucho mayor al que cobran el resto de los participantes.

Días atrás, se dio a conocer que el jugador que menos cobra gana 137 mil pesos por semana, por lo que están alejados de cobrar el millón de pesos al mes, en caso de que lleguen a una etapa avanzada de la competencia.

Sin embargo, según dio a conocer Guido Záffora en DDM (América TV), “Andrea del Boca cerró un cachet de seis millones de pesos por semana”, lo que daría un total de 24 millones al mes.

Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada

Pero, por su parte, Ángel de Brito cambió un poco esta cifra y expresó: “¿Quieren saber cuánto cobra Andrea del Boca? Se lo digo de una manera, por ahí no suena tan bien, pero se las voy a decir de la manera que va a sonar mejor. ¿Cuánto cobra por día Andrea del Boca? El arreglo, como en todos los realities, es hasta que estés”.

“Voy a hacer la cuenta, va a ser fácil la cuenta… Aproximadamente, un millón de pesos por día. 25 millones de pesos por mes”, concluyó el conductor de LAM (América TV).

¿Cómo es el contrato de Andrea Del Boca para Gran Hermano Generación Dorada?

Andrea Del Boca sorprendió al ingresar a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y, en este contexto, Ángel de Brito dio a conocer cuáles son los detalles de su contrato para estar adentro de la casa.

Mediante su cuenta de X (ex Twitter), el conductor de LAM (América Tv) reveló que la actriz firmó recientemente: “Andrea firmó su contrato el viernes, pero no todo es felicidad”.

De esta manera, dio a conocer una de las dudas que tuvo antes de aceptar ingresar: “Su gran preocupación hoy pasa por el estado de salud de su madre, Ana, de 95 años, que en los últimos meses estuvo complicada con distintos problemas médicos”.

Ángel de Brito sobre Andrea Del Boca en Gran Hermano

“Puertas adentro también llamó la atención otro tema: la limpieza. Andrea es obsesiva con el orden, tiene varios TOC, y una de sus primeras frases fue: ‘¡Qué rico huele! ¿Dónde estarán los productos de limpieza?’, siguió contando.

Finalmente, habló de lo que va a ganar, superior a al cifra de 137 mil pesos que había circulado: “Sobre el dinero, fue contratada con un cachet alto, en la línea de las figuras principales. No es la primera vez que surgen complicaciones con sus cobros: cuando participó en Mamá Corazón, no podía cobrar en Argentina porque estaba siendo investigada por la Justicia federal por presunta defraudación de fondos públicos. En ese momento, Telefe le depositaba el dinero en una cuenta en Estados Unidos”.

Fuente: Exitonia