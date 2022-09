Revelaron cuál será el papel de Jorgelina Aruzzi en Casados con hijos

Tras la desvinculación de Érica Rivas, la producción eligió a otra actriz para el teatro, aunque su personaje no será el de María Elena Fuseneco

Ya están a la venta las entradas para disfrutar del show de la sitcom Casados con Hijos pero esta vez en el teatro Gran Rex. Y a medida que pasan los días, se dan a conocer nuevos detalles de lo que será este espectáculo, que contará con la incorporación de Jorgelina Aruzzi en el elenco.

En los últimos días, Gustavo Yankelevich conversó en un móvil con LAM y confirmó que la actriz será la nueva pareja del personaje de Dardo Fuseneco, interpretado por Marcelo De Bellis. “Es la nueva pareja de Dardo, que es el vecino de Pepe y a partir de ahí, todo lo que sucede con ese personaje, pero no es un reemplazo”, dijo.

Gustavo además contó, que la incorporación de Jorgelina Aruzzi a Casados con Hijos, surgió a raíz de que Érica Rivas se desligara del proyecto. “Lamentablemente no nos pusimos de acuerdo con Érica, empezamos a buscar a alguien... Una actriz para que haga un personaje que no tiene nada que ver con lo que hacía Érica”, insistió Gustavo Yankelevich.

“Es un personaje que nada que ver al de Érica, no es amiga de Moni. Llega del exterior”, sostuvo el productor. Y aclaró que quienes quieran ver la obra deberán trasladarse a Buenos Aires. “Empezamos la noche de Reyes y terminamos el último domingo de febrero porque Luisana no puede hacer más que ese tiempo. Son más o menos 80 funciones. No habrá gira”, cerró.

Días atrás, Florencia Peña compartió en su cuenta de Twitter un video corto en el que se la ve junto a Guillermo Francella, Darío Lopilato y Marcelo de Bellis recordando algunos de los clásicos diálogos con los que sus personajes despertaron las risas de multitudes.

Junto con emojis de máscaras de teatro y el hashtag #CasadosConHijos, Flor escribió: “Calentando los motores… ¡Ya estamos grabando los spots de radio! Y tratando de recordar cómo era… Los Argento están de vuelta”.

En el video, primero se los ve a Peña y Francella dentro de un estudio de grabación y frente a un mismo micrófono. Ella, muy metida en el rol de Moni Argento y cantando a su modo. A su lado, Francella haciendo de Pepe, le apunta: “Muy bien, Moni. Cómo mejoraste, si seguís así vas a cantar en…”, comienza a decir, pero el actor se sale de papel por un segundo y se interrumpe. “Uy que boludo…”, dice ante un furcio, provocando un inevitable estallido de risa en Peña.

Después, a Guillermo se lo ve teniendo problemas con el cable del micrófono y sugiriéndole a un asistente que lo corte. Más risas de Florencia, señal de que la química entre ellos y sus personajes sigue intacta.

La imagen corta y el escenario cambia. También se agregan Marcelo de Bellis (Dardo Fuseneco) y Darío Lopilato (Coqui Argento). Florencia, tentada por la risa, le cuenta a Marcelo: “Estamos por grabar el spot, recordando personajes”. “Estamos intactos, eh”, acota él. “Bueno, no tan intactos…”, repara Peña. “Digo vocalmente”, se corrige Marcelo. “¡Tocados pero no hundidos!”, celebra Flor en referencia al juego de la batalla naval.

“Y sí, Coqui ya está…”, apunta de Bellis y señala a Lopilato, quien se defiende. “No me sale el ‘papuchooo’”, dice en referencia a uno de sus latiguillos clásicos. “A ver, decí ‘papuchooo’”, le pide Florencia. Darío lo hace y recibe la inmediata aprobación de quien representa a Dardo. “Te sale, ¡lo hiciste igual!”, exclamó Marcelo y Lopilato festeja con un gritito, como si lo hiciera Coqui.

“A ver si me sale el ‘cafecito’ a mi”, dijo Florencia después, sobre una línea imborrable de Moni. Y también lo replica como antaño, cuando el programa se emitió allá por el 2005 y 2006, consiguiendo un éxito arrollador que hasta el día de hoy se recuerda.