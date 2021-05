Revelan la escandalosa salida de Andrea Rincón de MasterChef Celebrity

En Hay que Ver dieron detalles desconocidos de lo que sucedió en la grabación del reality de Telefe. “No sabían cómo frenarla”.

Este miércoles 12 de mayo, Denise Dumas y José María Listorti, conductores de Hay que Ver (El Nueve), revelaron detalles de la escandalosa salida de Andrea Rincón de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe).

“Ustedes saben que en este medio nos conocemos todos, técnicos, productores. Y la verdad es que nos contaron que el momento de la grabación de Masterchef, que obviamente decidieron editar, cuando la eliminan a Andrea Rincón, dicen que fue un momento bastante incómodo porque ella se puso muy mal”, comenzó contando José María Listorti tras pasar un clip con algunos de los últimos momentos de la actriz en el reality culinario de Telefe.

Luego, el conductor aclaró: “No mal de llorar, sino a los gritos, que cómo puede ser, que es injusto. La verdad es que no sabían cómo frenarla, le dijeron que ya estaba, que era un juego, una competencia. Como pasa con el Bailando, que uno tiene que ganar, no pueden ganar todos. Le tocó perder a ella porque el jurado decidió que el peor plato era el suyo. No había forma de hacérselo entender, por lo que cuentan”.

En ese momento, Denise Dumas tomó la palabra y dijo: “Todo lo que queda al aire es que ella recalca ‘gracias por la paciencia que me tuvieron, sé que soy muy difícil’. No es la primera vez que tiene diferencias, esos arranques. Yo creo que aprendieron a quererla, los compañeros lloraban mucho por su intensidad, porque cuando Andrea está bien es un amor. Hubo momentos en los que tenía que trabajar en equipo con María O’Donnell y Andrea le echaba la culpa. Eran cosas muy al límite y después se acomodaba”.

Tras las palabras de su compañera, Josema recordó a Rincón como participante del Bailando por un Sueño. “Lo hemos cubierto, que no aparecía en los ensayos, se peleaba, no atendía el teléfono, no aparecía”. “En ese momento, ella tenía una adicción a las drogas”, señaló Listorti.

Por su parte, su compañera afirmó: “Después tuvimos el móvil famoso que dijo que se había comido un yogurt vencido. En este caso, Andrea es otra persona, pero hay algo de su personalidad que tiene que ver con su esencia. Dicen que fue un escándalo con gritos”, sumó la conductora sobre la grabación del programa en el que la actriz quedó eliminada.

Por último, Listorti opinó: “Para mí, el ¡viva Perón! que dijo fue como un ‘váyanse a cag**’. Como diciendo ‘me chup* todos un hu***’. Fue de bronca, no fue de alegría”.

El grito de Andrea Rincón tras quedar eliminada de MasterChef Celebrity

El domingo 9 de mayo, Andrea Rincón fue eliminada de MasterChef Celebrity, y para despedirse eligió exclamar un grito peronista que la convirtió en tendencia en Twitter.



“¡Gracias totales!”, dijo mientras se sacaba el delantal. Luego, tras las palabras de despedida de sus compañeros y el jurado, la ex Gran Hermano se dio vuelta, cerró los puños, levantó los brazos y lanzó: “¡Y viva Perón, carajo!”.