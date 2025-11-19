Restringen las visitas a Cristina Kirchner

La Justicia determinó que no podrán acudir más de tres personas a la vez a San José 1111. La respuesta de la expresidenta.
El Tribunal Oral Federal 2 resolvió modificar el régimen de visitas a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y es que después de que la líder justicialista compartiera una foto de un encuentro con un grupo de enconomistas que acudieron a San José 1111, las quejas de la oposición no se hicieron esperar.
“Lo que molestó de verdad al bestiario mediático, a sus patrones económicos y al Gobierno de Milei… es que hablamos de un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI en una Argentina que, desde el 10 de diciembre del 2023 a la fecha y bajo el gobierno y las políticas de Milei, no deja de destruir empresas y puestos de trabajo”, repsondió CFK desde su cuenta de X.
El juez Jorge Gorini, del TOF 2, decidió modificar las condiciones de detención de la expresidenta y establecer que las visitas, de ahora en adelante, deberán “tener una duración máxima de dos (2) horas, que podrán concederse hasta dos (2) veces por semana y no podrán superar el límite de tres (3) personas concurrentes para cada ocasión”.
Los familiares y el círculo íntimo de CFK podrán seguir visitándola sin la necesidad de cumplir con el nuevo límite de tiempo y sin pedir autorización previa a la Justicia.
Fuente: Página/12