Restringen las visitas a Cristina Kirchner

La Justicia determinó que no podrán acudir más de tres personas a la vez a San José 1111. La respuesta de la expresidenta.

El Tribunal Oral Federal 2 resolvió modificar el régimen de visitas a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y es que después de que la líder justicialista compartiera una foto de un encuentro con un grupo de enconomistas que acudieron a San José 1111, las quejas de la oposición no se hicieron esperar.

“Lo que molestó de verdad al bestiario mediático, a sus patrones económicos y al Gobierno de Milei… es que hablamos de un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI en una Argentina que, desde el 10 de diciembre del 2023 a la fecha y bajo el gobierno y las políticas de Milei, no deja de destruir empresas y puestos de trabajo”, repsondió CFK desde su cuenta de X.

No es la foto… es la Economía estúpido.



El bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque. ¿El motivo? Una foto mía, en San José 1111, junto a nueve jóvenes economistas que, en representación de más de 80 profesionales, me presentaron consideraciones y propuestas sobre un… pic.twitter.com/taPtEeJAjU — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 19, 2025

El juez Jorge Gorini, del TOF 2, decidió modificar las condiciones de detención de la expresidenta y establecer que las visitas, de ahora en adelante, deberán “tener una duración máxima de dos (2) horas, que podrán concederse hasta dos (2) veces por semana y no podrán superar el límite de tres (3) personas concurrentes para cada ocasión”.

Los familiares y el círculo íntimo de CFK podrán seguir visitándola sin la necesidad de cumplir con el nuevo límite de tiempo y sin pedir autorización previa a la Justicia.

Fuente: Página/12

