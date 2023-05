Repudian a Gabriel Levinas por decir que Wado De Pedro no puede ser candidato porque es tartamudo

El periodista afirmó que “la sociedad no está preparada” para un presidente como él y fue criticado por funcionarios del oficialismo, la oposición y la Asociación Argentina de Tartamudez.

El periodista Gabriel Levinas fue repudiado tras realizar polémicas declaraciones sobre la interna del Frente de Todos y una posible candidatura presidencial del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, alegando que “la sociedad no está preparada” para tener un mandatario tartamudo.

“Si vas a poner una persona de esta naturaleza, tartamuda, como candidato a presidente sabés que en Argentina va a fallar porque la sociedad no está preparada para eso“, lanzó el periodista y en diálogo con Todo Noticias agregó: “Va al muerte porque un partido que lo único que hace bien es hablar pone a un tipo que no puede hacer oratoria“.

“No estoy diciendo que no quiero un tartamudo como presidente, lo que estoy diciendo es que la gente no va a votar a un tartamudo“, insistió Levinas en diálogo con Radio con Vos y aclaró: “Lejos de mí es segregar a nadie. Me pasé la vida peleándome con todo el mundo para que homosexuales, lesbianas y judíos no sean segregados”.

A su vez, en línea con sus aclaraciones, el periodista afirmó que si fuera peronista elegiría a De Pedro “con los ojos cerrados” por sobre Daniel Scioli y Sergio Massa. “Si ‘Wado’ de Pedro se sintió ofendido, o quiere hacerse el ofendido, yo le puedo pedir disculpas porque no quiero ofender a nadie”, sostuvo.

En este contexto, señaló que “le gustaría un país donde estemos tan evolucionados intelectualmente que el presidente pueda ser una persona tartamuda” y, ante la posibilidad creciente de que el ministro del Interior sea elegido dentro del oficialismo para ser candidato, disparó: “No sé por qué lo hacen”.

Como era de esperar, sus declaraciones generaron un fuerte repudio tanto de referentes del oficialismo, como el jefe de Gabinete nacional, Agustín Rossi, y la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, como así también de la Asociación Argentina de Tartamudez (AAT).

“Son lamentables e inaceptables las declaraciones de Levinas sobre ‘Wado’ de Pedro. Una prueba evidente de que hay algunos sectores a los que solo los mueve el odio“, manifestó Rossi a través de su cuenta de Twitter.

Al mismo tiempo, Cerruti añadió: “Esto también #EsViolenciaPolítica y es discriminación y es odio, y es todo lo que queremos que termine de una vez. Y por eso vamos a seguir luchando, junto a grandes compañeros como ‘Wado’ de Pedro. Y sí, Levinas, sabés qué? la sociedad argentina es mucho mejor que vos“.

Asimismo, en diálogo con Jorge Rial por Radio 10, la vocera presidencial amplió sus declaraciones por los dichos de Levinas y expresó: “La sociedad argentina es mucho mejor que Levinas, no hay dudas sobre eso…Es discriminación y violencia política para sacar al adversario de la cancha”.

“No tenemos que pensar que son solo comentarios sobre la discriminación, la derecha esta creciendo en el mundo”, añadió la funcionaria, quien aseguró que “hay mucha violencia en el discurso político, sobre todo de la derecha”, y analizó: “Levinas determinó que Wado no puede ser candidato”.

Incluso desde fuera del oficialismo, el precandidato a presidente de la UCR en Juntos por el Cambio, Facundo Manes, habló con Radio La Red y subrayó: “El impedimento para ser servidor público es servirse de lo público, pero para nada un problema neurológico”.

En este sentido, el neurólogo indicó que De Pedro hizo un tratamiento para la tartamudez por el que “ha mejorado muchísimo” y explicó: “Eso es producto de su esfuerzo personal, de su resiliencia y también del tratamiento correcto que ha recibido desde hace años. Más allá de las diferencias políticas que yo tengo con ‘Wado’, habla de su resiliencia, de su capacidad de enfrentar una dificultad y tratarse“.

La respuesta de la Asociación Argentina de Tartamudez: “Es de ignorante”

Como fue mencionado, las declaraciones del periodista también fueron repudiadas por la Asociación Argentina de Tartamudez (AAT). “Hace 25 años trabajamos en la tartamudez y ayer cuando vimos lo de Levinas sentimos indignación“, sostuvo Adriana Flores, presidenta de la entidad, en diálogo con Radio 10.

“Lo que dijo Levinas es de ignorante”, aseguraron desde la entidad que trabaja para concientizar sobre el tema y afirmaron que “sin importar la profesión deben saber abordar los diferentes temas que se hablan” y que “las personas con este síndrome saben muy bien lo que quieren decir, las tenemos que escuchar”.

En un texto publicado en redes sociales, la asociación calificó los dichos del periodista como “comentarios de carácter discriminatorio y peyorativo frente al desconocimiento absoluto de la temática” y manifestaron que aprovecharán la ocasión para continuar concientizando al respecto.

“Las personas con tartamudez no están imposibilitadas para desempeñarse en el ámbito académico/profesional, así como tampoco se encuentran impedidas de alcanzar sus metas personales. Este tipo de aseveraciones no hacen más que dañar a las personas que tartamudean“, aclararon.