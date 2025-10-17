Repaso de calles y limpieza integral en el barrio San Martín en Trelew

A las acciones mantenimiento vial, el Municipio sumó tareas de desmalezamiento y limpieza pesada para mejorar la circulación y el entorno barrial.

El Municipio de Trelew continúa reforzando el mantenimiento vial en los barrios: esta semana, las cuadrillas realizaron tareas de repaso y nivelación de calles en el barrio San Martín, con maquinaria y personal municipal.

A las labores de repaso se anexaron trabajos de desmalezamiento y limpieza de veredas con maquinaria pesada, como parte del Plan de Mantenimiento del Espacio Público que se ejecuta en distintos puntos de la ciudad.

Estas acciones apuntan a mejorar la circulación diaria, prevenir daños en las calles de ripio y recuperar sectores verdes, generando un entorno más seguro y transitable para los vecinos.

El barrio San Martín se suma así a otros sectores recientemente intervenidos en el marco del plan de mantenimiento vial y de mejora ambiental de la vía pública.