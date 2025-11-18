Renunció una funcionaria de Economía por la causa ANDIS: le encontraron u$s700.000 y no los pudo justificar

Los mensajes del exdirector de la ANDIS desataron el escándalo que salpica a Karina Milei. Las repercusiones políticas y judiciales.

La directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, Ornella Calvete, renunció a su cargo en la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía después de que la Justicia incautara U$S 700.000 y otras divisas de su domicilio el 9 de octubre, en el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El fiscal Franco Picardi acusa al padre de Ornella, Miguel Calvete; al ex director de ANDIS, Diego Spagnuolo; y a otros 14 exfuncionarios de integrar una organización que digitaba las compras para las llamadas Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI).

De acuerdo a los documentos consultados por Infobae, Ornella Calvete avisó a su padre sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. “No sé si es por el cabeza de rodilla o qué”, le advirtió. En otro chat, dos días antes, la ahora exfuncionaria le había insistido a su padre por Claudio de Ortopedia Alemana; él le dice que ya concretó una reunión, a lo cual ella le desea éxitos y le dice que, si todo sale bien, le compra algo lindo.