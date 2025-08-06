“Renunciá, Victoria”: Lilia Lemoine volvió a cuestionar a Villarruel y la acusó de perjudicar al Gobierno

La diputada de La Libertad Avanza (LLA) le pidió a la vicepresidenta que demuestre “honor” en su cargo. La titular del Senado había acusado penalmente a la legisladora y a tuiteros libertarios por amenazas, intimidación pública y otros delitos

La diputada de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, volvió a cuestionar a Victoria Villarruel y le pidió explícitamente su renuncia, luego de que la Vicepresidenta la denunció ante la Justicia, frente a supuestas amenazas.

El conflicto, que lleva varias semanas, se intensificó este miércoles cuando Lemoine acusó a Villarruel de “perjudicar al Gobierno” de Javier Milei y le exigió que diera un paso al costado en su cargo, a través de un mensaje publicado en la red social X.

“Renunciá, Victoria. Seguí tu proyecto político con Guillermo Moreno. Presentate a elecciones y ganá por tu propio nombre, ¿o no confiás en tu popularidad y la habilidad de tus asesores?”, publicó la legisladora, de estrecha confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Además, señaló: ”No uses más el Senado y tu posición para perjudicar al Gobierno y al Presidente. Demostrá honor”.

La legisladora acompañó su mensaje con una nota de prensa que recogía declaraciones recientes de Villarruel. En esos comentarios, la presidenta del Senado aseguraba estar sometida a hostigamientos desde círculos cercanos al Presidente, entre los que mencionaba a Lemoine.

La denuncia judicial de Villarruel también alcanzó a varias cuentas de la red social X que suelen manifestar apoyo al gobierno, como @El_Pubertario, @agachatqtlameto, @ElTrumpista, @Mialygosa (que difunde contenido favorable a Lemoine), al periodista Javier Negre, dueño de La Derecha Diario, y a Nicolás Márquez, biógrafo de Milei y divulgador de su gestión.

El expediente judicial menciona acusaciones por amenazas con armas o anónimas, instigación a cometer delito, asociación ilícita, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen, infracción del artículo 213 bis del Código Penal, atentado contra el orden público y amenaza de rebelión.

El posteo de la diputada Lilia Lemoine, desde su cuenta personal de X

En su presentación, Villarruel apuntó contra los twitteros y personalidades libertarias porque “participan de forma diaria, metódica e insistente en la publicación de insultos, improperios, hostigamiento e incitación al odio de la ciudadanía en general y a usuarios de la red social X en particular contra el poder que presido”.

Desde hace varios meses, Lemoine se mantiene un abierto enfrentamiento con Villarruel en sus redes sociales. El martes, escribió: “Bueno, la traidora ahora se mete con civiles como hizo el exgobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Y denunció a mi alter ego también, @Mialygosa. Está convencida, igual que Marcela Pagano y Jorge Rial, que es una cuenta mía. No es, pero la voy a proteger de ustedes”. A continuación, Lemoine mencionó conversaciones con agresiones verbales provenientes del entorno de Villarruel y denunció haber sido golpeada por el jefe de asesores de la vicepresidenta.

Lemoine sostiene desde hace meses que Villarruel intenta posicionarse como sucesora en el Poder Ejecutivo, en caso de un fracaso del actual gobierno. En sus declaraciones más recientes, también el propio presidente Javier Milei calificó de “traidora” a la titular del Senado, y la responsabilizó de haber alentado la corrida cambiaria de julio. La pelea interna entre ambos se profundizó luego que se habilitó la sesión en el Senado, donde la oposición logró reunir la mayoría para aprobar las leyes de aumento a jubilados, moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.

El enfrentamiento de Villarruel no se limita a la blonda legisladora libertaria. También se ha deteriorado la relación con “El jefe”, Karina Milei, la principal figura en la que se apoya el Presidente de la Nación.

Las discrepancias en la cúpula del Poder Ejecutivo arrancaron desde la campaña presidencial de 2023, y se cristalizaron a poco de asumir Javier Milei al frente de la Casa Rosada, en un clima de desconfianza mutua y promesas incumplidas. Pese a algunos intentos de acercamiento, desde el Gobierno la consideran “fuera” de la gestión y de la toma de decisiones.

Fuente: Infobae