Reino Unido vota en unas elecciones locales que ponen a prueba el liderazgo de Starmer

Los británicos acuden a las urnas este jueves en unas elecciones locales en las que millones de votantes podrían inclinarse hacia el partido de extrema derecha Reform UK, de Nigel Farage, o hacia el partido de izquierda Green Party (Los Verdes), liderado por Zack Polanski. Estos comicios representan una gran prueba para el primer ministro Keir Starmer, cuya popularidad se ha desplomado tras una serie de controversias, lo que ha provocado llamamientos internos para sustituirlo en Downing Street.

Varios millones de personas están llamadas a votar en los comicios locales parciales en Inglaterra y en los regionales en Escocia y Gales.

Este es el primer test electoral para el laborismo del primer ministro británico, Keir Starmer, desde que ganó las generales en julio de 2024, y evidenciará el ascenso de los populistas tanto de derecha dura como de izquierda.

Las encuestas de opinión predicen resultados negativos para los laboristas, lo que podría amplificar las peticiones para que Starmer, de 63 años, dimita o se enfrente finalmente a un rumoreado desafío por el liderazgo del partido.

El partido antiinmigración Reform UK, de Nigel Farage, y Los Verdes de izquierda, liderados por el autodenominado “ecopopulista” Zack Polanski, son perfilados por los medios espacializados como los principales beneficiarios del descontento generalizado.

Los colegios electorales abrieron a las 7:00 (06:00 GMT) y cerrarán a las 22:00. A diferencia de otros países europeos, el Reino Unido carece de documento nacional de identidad, por lo que los votantes deben acreditar quiénes son con el pasaporte o el permiso de conducir. En Escocia y Gales, además, pueden votar los mayores de 16 años.

Se esperan algunos resultados durante la noche, aunque la mayoría no llegará hasta avanzado el viernes.

La policía retiene a manifestantes contra Keir Starmer durante la visita del primer ministro británico a la comunidad judía del barrio de Golders Green, al norte de Londres, el 30 de abril de 2026, el día después del ataque con cuchillo que dejó dos heridos. © Carlos Jasso / AFP

Inglaterra renueva más de 5.000 concejales

En Inglaterra, la nación más poblada del Reino Unido, están en juego 5.066 puestos de concejales repartidos en 136 consistorios de los 317 que tiene, unos renovados por completo y otros parcialmente.

Además, se elegirá a los alcaldes de seis municipios, de los que cinco corresponden a Londres: Hackney, Lewisham, Newham, Tower Hamlets y Croydon. El sexto es Watford, a las afueras de la capital británica.

Se renuevan también las corporaciones locales que componen la ciudad, encargados de recolectar la basura, gestionar las bibliotecas y autorizar planes de construcción, entre otros asuntos locales.

No se elegirán a los alcaldes de otras grandes ciudades como Birmingham, Manchester, Leeds o Liverpool.

Escocia elige a sus 129 diputados

Los escoceses tendrán que rellenar dos papeletas: una por su circunscripción y otra por la región escocesa a la que pertenecen.

Elegirán a los 129 miembros que componen el Parlamento de Holyrood (regional, con sede en Edimburgo), de los que 73 corresponden a las circunscripciones en que está dividida Escocia y 56 son representantes de las regiones escocesas.

Analistas prevén como vencedor al Partido Nacional Escocés (SNP), que actualmente controla el Parlamento de Edimburgo con 64 escaños.

El Parlamento galés se amplía a 96 escaños

El nuevo Parlamento de Cardiff (llamado Senedd), pasará de 60 escaños a 96, seis por cada una de las 16 circunscripciones en que está dividida Gales.

Los sondeos de intención de voto anticipan un fuerte avance de los nacionalistas de Plaid Cymru, casi empatados con el populista Reform UK, lo que significaría la pérdida de hegemonía del laborismo, que ha gobernado allí durante más de dos décadas.

¿Desafío al liderazgo de Starmer?

Starmer llegó al poder hace 22 meses tras 14 años de un mandato conservador mayoritariamente caótico, marcado por la austeridad, el Brexit y el hundimiento de la economía bajo la ex primera ministra Liz Truss.

El primer ministro británico Keir Starmer en la Cámara de los Comunes el 20 de abril de 2026. © Handout / Cámara de los Comunes/AFP

Sin embargo, sus críticos dicen que ha encadenado un error de política tras otro, y se ha visto envuelto en un escándalo por el destituido enviado a EE. UU., Peter Mandelson, antiguo amigo del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Starmer también ha fracasado en su promesa principal de impulsar el crecimiento económico, con una población impaciente que aún sufre la crisis del costo de vida y los altos precios de la energía.

A pesar de que el primer ministro insistió el miércoles en que la elección es entre “unidad o división”, las encuestas sugieren que los laboristas podrían perder el control del gobierno autónomo galés en Cardiff por primera vez en 27 años.

En Escocia, se espera que el Partido Nacional Escocés (SNP) extienda su control de 19 años, e incluso YouGov predice que Reform UK podría relegar a los laboristas al tercer puesto allí.

Los medios británicos han reportado que la ex viceprimera ministra Angela Rayner o el secretario de Salud Wes Streeting podrían intentar desbancar a Starmer tras conocerse los resultados.

Aunque Starmer insiste en que liderará el partido hasta las próximas elecciones generales (probablemente en 2029), algunos legisladores laboristas estarían planeando exigirle que fije una fecha para su salida.

Fuente: France24