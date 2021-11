Reino Unido es el primer país en el mundo en aprobar un antiviral contra el Covid-19

Molnupiravir es el nombre del medicamento aprobado este jueves 4 de noviembre por Reino Unido para tratar a personas contagiadas con Covid-19. El tratamiento sirve para aquellos que hayan dado positivo en una prueba de coronavirus y que presentan al menos un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad grave.

Se trata de una buena noticia para la comunidad científica. Las farmacéuticas Merck, Sharp y Dohme y Ridgeback Biotherapeutic desarrollaron Molnupiravir, el primer medicamento para el tratamiento del coronavirus que puede ser tomado en forma de pastilla en vez de ser inyectado.

De esta manera, Reino Unido se convierte en “el primer país en el mundo que aprueba un antiviral para el Covid-19 que se puede llevar a casa”, tal y como dijo el ministro británico de Salud, Sayid Javid, destacando que se trata de un “día histórico” para su país.

La Agencia Reguladora de Medicamentos (MHRA en inglés) informó que el fármaco debe ser suministrado al paciente inmediatamente después de haber dado positivo por Covid-19 o dentro de los cinco días de la confirmación de la infección.

BREAKING NEWS:

The UK has become the first country in the world to approve a COVID-19 antiviral – @MSDintheUK's #molnupiravir.

Great news from the @MHRAgovuk which will benefit the country's most vulnerable – we're now working at pace to deploy it to patients. pic.twitter.com/FCMRkMiUP9

— Sajid Javid (@sajidjavid) November 4, 2021