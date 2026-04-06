Reino Unido avanza en Sudamérica: alianza estratégica con Brasil y oferta militar a Uruguay

Londres impulsa una nueva estrategia en América del Sur con acuerdos clave en Brasil y propuestas militares a Uruguay. Alerta en Argentina.

El Reino Unido firmó una asociación estratégica con Brasil hasta 2030 que incluye defensa y seguridad, mientras negocia la venta de patrulleros a Uruguay. La combinación de cooperación militar, comercio e influencia diplomática marca un nuevo escenario regional que llama la atención de Argentina.

Reino Unido y Brasil: un vínculo más estratégico que nunca

El Reino Unido avanza en su presencia en América del Sur con una estrategia que combina acuerdos políticos, cooperación en defensa y vínculos comerciales, con foco en países clave como Brasil y Uruguay.

El paso más significativo fue la firma de la Asociación Estratégica Reino Unido-Brasil 2026-2030, que eleva el vínculo bilateral a un nuevo nivel.

Brasil y Reino Unido dieron un paso más en la mejora de las relaciones bilaterales, con foco en defensa, seguridad y en la proyección de poder de Brasilia en organismos como el Consejo de Seguridad de la ONU.

El acuerdo contempla cinco pilares, entre ellos:

Cooperación en defensa y seguridad.

Coordinación en política internacional.

Expansión del comercio e inversiones.

Desarrollo tecnológico y científico.

Transición energética y sostenibilidad.

Ambos países se comprometieron a profundizar la colaboración en materia militar, incluyendo ejercicios conjuntos, intercambio de capacidades y coordinación frente a amenazas globales.

Además, el acuerdo busca fortalecer la influencia de Brasil en organismos internacionales, especialmente con un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, y consolidar cadenas de valor estratégicas, lo que refuerza el peso del país como socio regional clave para Londres.

Uruguay: oferta de patrulleros y cooperación naval

En paralelo, el Reino Unido avanzó con una propuesta concreta a Uruguay: la venta de tres patrulleros oceánicos clase River que serán retirados del servicio de la Royal Navy en 2028.

La iniciativa surge en medio de la necesidad uruguaya de reforzar su capacidad naval tras la cancelación de un contrato previo con un astillero español.

Uruguay busca reforzar su capacidad naval en Atlántico Sur y Reino Unido apareció como un potencial proveedor con los patrulleros oceánicos clase River.

Los buques, diseñados para tareas de vigilancia marítima, representan una solución de corto plazo para el control del espacio oceánico, aunque presentan limitaciones operativas que mantienen en evaluación la oferta británica.

Sin embargo, el simple ofrecimiento refleja una modalidad de cooperación “Estado a Estado”, que refuerza el vínculo político y militar entre ambos países.

Alerta en Argentina por el avance británico

Los movimientos de Londres en Brasil y Uruguay no son aislados, sino parte de una estrategia más amplia que combina proyección militar, expansión comercial e influencia diplomática en organismos internacionales.

El avance británico en países vecinos a la Argentina genera especial atención, principalmente por los intentos de consolidación en las Islas Malvinas y la futura proyección en la Antártida.

Mientras tanto, Argentina refuerza sus vínculos con Estados Unidos y muestra un alineamiento en temas clave de la agenda internacional como las votaciones en Naciones Unidas y la guerra en Irán, en la que Donald Trump no encontró el respaldo esperado por parte de los socios de la OTAN.

La combinación de acuerdos estratégicos y propuestas militares muestra que el Reino Unido encontró oportunidades para reposicionarse en Sudamérica con una política activa y de largo plazo, pese a las relaciones de Buenos Aires con el resto de la región.

En este contexto, Reino Unido convierte a Sudamérica, gracias a Brasil y Uruguay, en un espacio de disputa para potencias globales, con implicancias en seguridad, comercio y alineamientos internacionales.

Por Nataniel Peirano-DEF