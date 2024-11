Reapareció Rodríguez Larreta con duras críticas a la “violencia discursiva” de Milei

“Las palabras son importantes. De hecho, todos sabemos que son el lugar donde siempre comienza la violencia”, sostiene la misiva dirigida al Presidente.

La “carta abierta” describe las veces que Milei utilizó 32 términos “para insultar y descalificar a personas e instituciones” desde que llegó al Gobierno. Un informe que preparó su propio think tank, Movimiento al Desarrollo (MAD), con el que el ex alcalde porteño planea su regreso al ruedo político, tomando distancia de Mauricio Macri y el PRO por su alianza con el gobierno libertario.

El exalcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta salió de su ostracismo político y publicó en sus redes sociales una “carta abierta al presidente Javier Milei”, en donde lo critica por las agresiones verbales que vocifera contra quienes contradicen sus postulados políticos. “Todos y cada uno merecemos respeto, paz y tolerancia. Usted tiene una enorme responsabilidad. Cada uno es lo que dice. No se trata de ‘formas’. En democracia las formas son el fondo. Las palabras son importantes. De hecho, todos sabemos que son el lugar donde siempre comienza la violencia”, sostiene la misiva de Larreta. La carta surge a partir del informe elaborado por el Movimiento al Desarrollo (MAD) –un think tank propio con el que planea el regreso al ruedo político— donde se describe las veces que Milei utilizó 32 términos “para insultar y descalificar a personas e instituciones” desde que llegó al Gobierno.

El informe del MAD se titula “Análisis sobre la violencia verbal del presidente Milei” y lleva como volanta tres de los insultos más utilizado por el mandatario: “degenerados”, “ratas” e “hijos de puta”. La ilustración es el perfil de un león sobre cuya cara y cabellera lleva inscritos todos los improperios a los que recurre el presidente ultraderechista contra sus adversarios.

“Nuestros compatriotas lo han elegido para gobernar el país. No para dividirnos. No para insultar a quien no está de acuerdo con sus ideas. No para compartir mensajes de odio en las redes sociales. No para terminar con los consensos que tanto nos costaron como sociedad. No para llevarnos otra vez al resentimiento entre compatriotas”, agrega la carta abierta de Larreta y detalla: “Desde que asumió la presidencia de la nación, usted ha utilizado 32 términos para insultar y descalificar a personas e instituciones… ¡en 2173 oportunidades! solo a través de su cuenta en la red social X. Entre los términos despectivos que más ha utilizado se cuentan “zurdos” (301 veces), “degenerados” (184) o “hijos de puta” (110)”. “Ojalá que este tema le preocupe tanto como a mí”, finaliza Larreta que firma “respetuosamente” su misiva al Presidente.

“Como veremos, desde el inicio del mandato del Presidente Milei el proceso de hiperpolarización de la sociedad, incentivada por el sistema político, inició una espiral ascendente, con incrementos significativos en el uso de la violencia verbal, la vigilancia ideológica, la persecución y la cultura de la cancelación. Esto, con el objetivo de acallar voces disidentes y estigmatizar y aislar a las personas que expresan desacuerdos”, dice el informe. Allí se detalla la lista completa de los 32 términos presidenciales a los que se refiere y el ranking de cada uno de ellos en sus discursos: “corruptos”, “chorros”, “criminal”, “asesino”, “basura”, “mentiroso”, “rata”, “ignorante”, “inútil” y “ensobrados”, entre otras además de las escatológicas “mierda”, “cagar” y “sorete”.

Allí se muestran encuesta de opinión donde mayoritariamente se acuerda con que “desde que Milei es presidente a aumentado la violencia política en el país” y “que eso es malo para la democracia Argentina”. Y sostiene entre sus conclusiones que “este aspecto central de la vida democrática en la Argentina está en retroceso”.

El propio Milei utilizó varias de esas palabras para desacreditar a Larreta. A principios de octubre, el Presidente tildó al exjefe de Gobierno porteño de “siniestro” y “mentiroso”; lo acusó de haber intentado “meter miedo” en relación a la proyección del dólar durante la campaña electoral de las PASO –cuando todavía era precandidato presidencial–, y reposteó un video que subió a sus redes sociales el legislador libertario de la Ciudad, Ramiro Marra. El ataque coincidió con la participación de Larreta en la masiva marcha que le reclamaba a Milei mayor financiamiento para las universidades públicas. Larreta no tardó en responderle por la misma red social X: “Más de 5 millones de nuevos pobres. Eso es lo siniestro”.

“Ha pasado un año ya de la elección que lo convirtió en Presidente de todos los argentinos. Fue una victoria contundente que puso de manifiesto la voluntad de cambio de la mayoría. En ese instante terminó la campaña electoral para todos. Excepto para usted”, comienza la carta Larreta. La reaparición del ex alcalde porteño con las críticas a la peligrosidad del discurso presidencial, busca despegarse de la sociedad que tejió Mauricio Macri y el PRO con Milei.

Ahora, Larreta vuelve a exhortar la moderación mientras explora la “avenida del medio”, un camino que por distintos senderos buscan confluir los macristas decepcionados y las fuerzas que integraron la alianza JxC antes de su implosión por el apoyo a Milei (como lilitos y radicales “sin peluca”) y que también recorre el peronismo anti K para sumar voluntades a la propuesta electoral “ni con Milei ni con Cristina”. Aunque la mayoría de ellos esté siempre dispuesto a inclinar la balanza a favor del actual Presidente.

