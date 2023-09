Reapareció Oscar Thomas y desacreditó el reclamo paraguayo en Yacyretá

Dijo que el Presidente paraguayo emitió “falacias” al reclamar US$ 150 millones frente a US$ 9.500 millones que se le debe a Argentina. Y criticó que en su país “subsidian a todos los Ministerios” con fondos de la EBY y regiones no afectadas.

El arquitecto Oscar Thomas fue 12 años director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) lo cual le otorgó un conocimiento del andamiaje jurídico, financiero, administrativo y técnico que hoy le permite tener una opinión tajante sobre el conflicto generado entre Argentina y Paraguay en los últimos días. Dijo que el presidente del vecino país, Santiago Peña, expresó “falacias” y “verdades a medias” cuando reclamó una deuda al nuestro de US$ 150 millones por la cesión de energía.

En declaraciones a FM 99.9 Radio República enfatizó que “al lado de lo que nos deben es poco” y recordó que ya hubo incidentes similares en años anteriores cuando se produjeron otras discusiones en torno a las deudas y la manera en que se reparte la energía generada por la entidad.

El exfuncionario señaló que la EBY le debe al Tesoro Argentino más de US$ 9.000 millones por el dinero aportado para construir las obras, y otros US$ 18.000 millones en concepto de intereses. Recordó que esa suma fue recocida por los directores paraguayos de la Entidad en el año 2007, durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, y que estuvo para ser tratada en el Congreso pero el proyecto se retiró. Luego volvieron a negociar durante el gobierno de Fernando Lugo pero tampoco lo reconocieron.

Thomas aseguró que “no se trata de que ellos acepten o no acepten” sino que es una deuda que está registrada en los balances desde 1975 en adelante. Recordó que cada país tuvo que poner US$ 100 millones para componer el capital inicial de la empresa y desde ese momento Argentina le prestó 50 millones y ese préstamo nunca se canceló.

Solo esa deuda “ahora debe ser US$ 250M. A posteriori todo el dinero para la construcción fueron puestos como préstamo del Gobierno argentino a EBY. Está estipulado en balances desde 1975 los aportes en dólares, los reajustes y los intereses. Hoy el monto de aportes argentinos andarían en 9.500M con reajuste y los intereses otros US$ 18 mil millones”.

Consideró que el presidente Santiago Peña “recién asume, tiene que sobreactuar para instalarse” y que el conflicto se solucionará pronto.

Vaciamiento de Aña Cuá

Al respecto de la vaciamiento del embalse de Aña Cuá, que es un brazo del río Paraná con tres turbinas instaladas en la costa paraguaya, Thomas dijo que es una actitud “patotera” y “temeraria” que no le genera beneficios a ningún país. Al contrario, los dos Estados y la Entidad dejaron de generar energía y perdieron dinero. Este hecho ocurrió el pasado viernes en el departamento paraguayo de Ayolas cuando se abrió la compuerta del embalse de 1.500 metros cúbicos a 4.000m3 provocando un crecimiento abrupto del río aguas abajo y una caída en la generación de energía.

Según se interpreta, la actitud paraguaya tiene como finalidad ejercer presión para lograr el pago de la deuda por la energía no consumida, que fue cedida a Argentina en los últimos años.

Es que cada país es dueño del 50% de lo que la EBY genera pero hubo un acuerdo de cesión de la mayor parte de la energía a la Argentina, que debe pagar el valor establecido por esa diferencia. Además de abrir el vertedero de Aña Cuá, el presidente Peña tomó la decisión de utilizar el 50% total de la energía que le corresponde a su país, como otra medida para reclamar la deuda.

Sobre esto, dijo Thomas que “están en su derecho” pero no le conviene porque deberán pagar a la EBY el valor de US$ 60 el MVH mientras que la energía que le pueden comprar a Itaipú (la otra represa que abastece a Paraguay) vale solo US$ 19 el MVH.

El arquitecto consideró que esta quita parcial de energía no afectará a nuestro país al recordar que Yacyretá aporta el 13% del consumo nacional y ahora tendrá que reemplazar el 6,5% que se lleva Paraguay con gas y con la generación de Atucha II que comenzó a funcionar. “No se le cortó la luz a nadie en estos días por la decisión de Paraguay” dijo y aseguró que “Argentina no va a tener problemas por esto. Podemos seguir tranquilamente 50 y 50”.

Subsidian todos los ministerios

El exdirector argentino agregó otra matiz al conflicto al exponer el manejo económico que realiza Paraguay de los fondos de la EBY. “Lo que está ocurriendo en Paraguay es que tienen 50 millones de dólares más de gastos improductivos, corrientes, por encima de los gastos argentinos”.

Consultado acerca de en qué gastan, respondió “en semillas, Yacyretá terminó subsidiando a todos los ministerios del Paraguay y eso no cuentan”.

“No se inundó el Chaco paraguayo” señaló al sugerir que también se asiste a esa región con fondos de la Entidad. Recordó que “mientras yo estaba se limitaba a atenciones sociales y municipios que estaban involucrados en el emprendimiento porque han sido impactados. Después vinieron gestiones que arruinaron todo el ordenamiento repartiendo plata”.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, explicó que su gobierno decidió llevarse toda la energía que le corresponde de Yacyretá -decisión que afectó a la Argentina- en represalia por el peaje que impuso el gobierno de Alberto Fernández en la hidrovía.

Peña, además, sostuvo que ese peaje “es unilateral” y va en contra del tratado que los países involucrados tienen firmados. “El peaje es una posibilidad siempre y cuando sea consensuado. Brasil, Uruguay y Paraguay sacaron un comunicado rechazando de nuevo ese peaje”, añadió.

Según Peña, “además, tenemos atrasos en los pagos, que hoy lastimosamente por la falta de dólares, no se están pudiendo hacer, y otros temas que imposibilitan un comercio más fluido. Sufrimos la economía argentina. Si a la Argentina le va bien, le va bien a todos en la región”, dijo, dando a entender que ahora le va mal.

“La decisión que tomamos es unilateral en el uso de la energía. Paraguay retira poca energía para que la Argentina tenga mayor disponibilidad. La decisión de retirar el 100 por ciento de la energía disponible de Paraguay fue adrede y la Argentina tuvo que comprarle a Brasil a un costo más alto. Hemos dado enormes gestos para recomponer la relación y pese al desembolso del FMI siguen los atrasos enormes con Paraguay, no sabemos por qué no se ha cumplido”, se quejó Peña.

Thomas también se refirió a este tema en la entrevista radial y señaló: “Si yo me voy a Paraguay tengo que pagar peajes en las rutas”. Entonces, “si la Argentina, en el tramo del río Paraná donde cruzan barcos de ellos, está pagando dragados para que crucen los barcos por lo menos que paguen el costo, ese es el peaje”, dijo.