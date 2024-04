Ramón Díaz y la frase machista que lo obligó a pedir disculpas en Brasil: “Que el VAR lo decida una mujer es complicado”

El DT del Vasco da Gama soltó la frase por un fallo que fue el primero en la historia en ser comunicado por altoparlantes en Brasil.

Después de la derrota de su equipo, Vasco Da Gama, frente a Bragantino, el entrenador argentino Ramón Díaz soltó una frase por la que después debió disculparse por su claro contenido machista.

“Respecto a los árbitros, no podemos hablar mucho porque está el VAR y en el último partido que pasó jugando de local en Vasco, una señorita, una mujer interpretó un penal de otra manera, que el fútbol es diferente. Y principalmente de que el VAR lo tenga que decidir una mujer, me parece y creo que es bastante complicado para ella. Porque el fútbol es tan dinámico…”, fue la frase completa.

La declaración del exentrenador de River y San Lorenzo, de 64 años, fue repudiada de inmediato, y eso lo llevó a exponer una disculpa.

“Primero, si se interpretó algo mal de mi declaración quiero pedir disculpas. Me pareció que lo que quise decir yo es que una sola persona no puede tener una decisión tan importante como es en el fútbol y que es la participación del VAR en las decisiones, tan importante que hay en el juego y en todo. Si se interpretó mal, pido disculpas, pero no es mi intención“, sostuvo.

El primer fallo comunicado por parlantes en Brasil

El reclamo del riojano fue en realidad por una jugada que ocurrió el domingo en el partido frente a Gremio. Pero como este miércoles contra Bragantino hubo un arbitraje polémico, los periodistas lo consultaron sobre el arbitraje, en la conferencia de prensa.

El fallo por el que se quejó Ramón fue el primero que se comunicó vía altorpalantes en la historia del fútbol brasileño.

El árbitro Flavio Rodrigues de Souza cobró un penal, pero hubo un llamado del VAR para que el juez revisara la jugada. El árbitro modificó su decisión.