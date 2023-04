Ramiro Marra: “Si Milei gana, vamos a cortar relaciones con China porque son comunistas”

El diputado porteño participó del Ciclo de Entrevistas organizado por estudiantes de Periodismo de la Escuela de Comunicación. Pedido de prisión para los piqueteros. Por qué los jóvenes apoyan a los libertarios. Y las denuncias de favores sexuales en La Libertad Avanza.

Ramiro Marra participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de las Escuela de Comunicación Perfil, donde hizo referencia a las acusaciones de abusos sexuales en su espacio. “No puedo dar lugar a acusaciones sin sustento, sin sentido, que le faltan el respeto a mujeres que están dentro de nuestro espacio político”.

El legislador porteño también se refirió a las relaciones de Argentina con China en caso que la Libertad Avanza llegue al gobierno. “Hay que tener buenas relaciones con países que tenemos buenos valores en común. En cambio, si Mile gana, vamos a cortar relaciones con China porque son comunistas. No nos sentaremos a hablar con un país donde no hay democracia y donde se violan los derechos humanos”, sostuvo Marra, en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿Cómo se debe resolver el financiamiento de los movimientos sociales?

—Hay que distinguir los movimientos sociales de lo que son los grupos piqueteros, que son mafiosos, porque si no mezclamos los conceptos, por que ponemos a la misma altura un movimiento social que puede tener un fin noble, con piqueteros que cortan la calle. La manera de solucionarlo es muy sencilla, hay que meterlos presos a los líderes piqueteros que obligan a esas personas a cortar la calle, se debe aplicar el artículo 194 del código penal y articulo 14 de la Constitución Nacional.

—En el gobierno de Carlos Menem decidieron terminar con un corte de calle lanzando una topadora para despejar los manifestantes. ¿Ustedes usarían ahora una topadora para liberar el tránsito ante un piquete?

—No creo que sea la herramienta, en ese caso estaban construyendo una autopista, hay otras herramientas que pueden usar las fuerzas de seguridad para levantar un piquete que no es una topadora. Porque en este caso no están cortando una obra sino que están cortando una calle, es más no quiero poner a todos los cortes de calle en el mismo lugar que un piquete, porque son diferentes, los piqueteros están con el objetivo de cortar la calle. Manifestaciones hay muchas en la Ciudad de Buenos Aires, pero no podemos poner a este grupo de personas que se hacen llamar piqueteros y que tienen una profesión de cortar la calle a la misma altura de los que capaz tienen un reclamo genuino.

—¿Qué van a hacer con las personas que necesitan planes sociales?

—Los movimientos sociales son una cosa, los planes sociales son otra cosa, los piqueteros son otra cosa. Piqueteros que cortan la calle, presos. La gente que cobra los planes sociales no está asociada con los piquetes, nos están haciendo creer que esos líderes dirigen movimientos sociales, pero son líderes de movimientos piqueteros que utilizan la extorsión para negociar con políticos de turno, y para usar a gente que tiene necesidades. Nosotros queremos salvar a esas personas que las están obligando a ir a las marchas.

—En los últimos meses se ha criticado algunas decisiones de Javier Milei porque se recostó en su hermana Karina en la toma de decisiones. ¿Qué piensa sobre las nuevas relaciones que tiene Milei en su armado político?

—Karina Milei, es una persona muy importante en el armado, a la cual quiero y le tengo mucho cariño. Pero lo que dicen las opiniones públicas no le damos mucha importancia porque ya te digo no están sustentadas, es la declaración de alguien, no tienen mucho sentido.

—¿Qué opina sobre las denuncias que señalan que en La Libertad Avanza hay intercambios de candidaturas por favores sexuales?

—Haces alguna referencia a la denuncia que hizo una joven que fue líder de la juventud del espacio que integro. Si, entiendo de dónde viene la pregunta, pero lo contesto rotundamente, no. No puedo dar lugar a acusaciones sin sustento, sin sentido, que le faltan el respeto a mujeres que están dentro de nuestro espacio político. O sea, me preocupó el tema que fue levantado por los medios de comunicación, siempre respetando la libertad de expresión, pero no entendiendo que capaz hay gente que habla con fuentes que no tienen ningún tipo de sustento para decir eso. Nunca entendí que fue lo que acusaban, no sé cuáles eran los favores sexuales, por eso mi rotunda respuesta es no, y es ridícula la acusación porque no está sustentada en nada. Por eso es que el tema se perdió, nosotros sabíamos que se iba a perder porque no tiene sentido, o sea me pone mal porque habla de mujeres, la acusación es sin sentido, sin argumentos, sin fundamentos.

—¿Cómo sería Javier Milei como presidente?

—Creo que Javier Milei vino a cambiar la Argentina, es el encargado de poner una batalla cultural muy grande a lo largo de los últimos años en defensa de las ideas de la libertad. Un Javier Milei presidente va a estar enfocado en un modelo económico liberal y en un modelo de gobierno liberal, lo importante no son las personas, son las ideas, y de él lo que más distingue como persona son sus ideas, esas ideas de la libertad. Por eso hay que estar enfocados en su rol como divulgador de estas ideas y ahora como dirigente político definiendo las ideas de la libertad.

—En cuanto al ámbito internacional, ¿con que países cree que Argentina debería alinearse estratégicamente en un gobierno de su espacio político?

—Estados Unidos e Israel, creo que son dos países fundamentales para poder desarrollarnos en el mundo actual. Hay que tener buenas relaciones con países que tenemos buenos valores en común. En cambio, si Mile gana, vamos a cortar relaciones con China porque son comunistas. No nos sentaremos a hablar con un país donde no hay democracia y donde se violan los derechos humanos.

—¿Cortarían relaciones comerciales con China, a pesar de que es uno de los principales compradores de productos argentinos?

—Por supuesto que no hay que tener relaciones comerciales con China en nombre del sector público, después si algún privado quiere negociar con China, es parte de lo que considere cada uno. Nosotros no tenemos la potestad para decidir a quién le compra y le vende un privado, pero es el sector público el que va a estar comprando armamentos a China, un país donde no se respeta a la ciudadanía. Yo no haría ningún swap con China porque es un país comunista, no me gusta la plata sucia. China no respeta los derechos humanos, es una cuestión básica, me preocupa que sabiendo que no se respetan los derechos humanos haya dirigentes políticos que mantienen relaciones con China, hago este reclamo también aparte de nuestra propuesta.

—¿Un gobierno de Milei no tendría relaciones diplomáticas con China?

—Solo a través de las Naciones Unidas votando en contra de todos los abusos que pasan en ese país.

—¿Qué piensan que hay que hacer con el Mercosur?

—La verdad que el único beneficio que nos trae el Mercosur es que nos hace el pasaporte para irte a Uruguay o a Brasil de vacaciones, otro beneficio yo no lo veo. Seguramente vamos a tener excelentes relaciones con países como Brasil, con países como Uruguay, los cuales son socios estratégicos fundamentales y países que son hermanos nuestros, eso no se va a romper. Pero en cuestión de comercio no existe, vamos a hacer tratados de libre comercio con muchos países seguramente que puedan estar incluidos Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. Imagínense lo que es Mercosur que un país como Chile no es parte, basta de que usen el Mercosur como una plataforma política para sacarse fotos con otros presidentes. O que lo utilicen con las herramientas que tienen como gobiernos para poder fomentar que los privados puedan hacer negocios entre ellos sin que los Estados intervengan, pero poniendo limitaciones y restricciones para después hacer creer que dan beneficios a partir de las restricciones que ellos mismos crearon.

—¿Cómo van a implementar su propuesta de achicar el Estado?

—Primero una explicación que me parece pertinente para corregir es el Estado somos todos, no se puede achicar desde ese aspecto más abstracto, obviamente que cuando vos me haces la pregunta va sobre el gasto público qué hay en base al Estado. Vamos a recortar impuestos, en el gasto político, creemos que es fundamental que se reduzcan todos esos recovecos, programas innecesarios y todas las ineficiencias que se generan en una estructura tan grande que es el sector público. Después está el concepto de Estado trato de diferenciarlo para empezar a valorizar el rol que tenemos nosotros al participar dentro de una sociedad a través de un Estado que está mal administrado por políticos de turno.

—¿Cuántos ministerios sobran, según su opinión?

—Podemos quedar en 8 ministerios, es un número con el cual estamos trabajando. Vamos a hacer un gran corte de cargos públicos, pero no de funciones, va a haber menos ministerios, pero no menos funciones. Vamos achicar la cantidad de ministros que son inmisarios que generan ineficiencias. La idea es hacer un gobierno con más comunicación.

—¿Tiene la intención de competir dentro de la Ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones?

—Hoy mi proyecto político personal está por debajo de un proyecto político que conforman un montón de personas, lamentablemente los políticos están todo el tiempo viendo a ver a qué se lanzan, hacia dónde van. En nuestro caso como lo que predomina son las ideas, lo importante es que vamos a hacer, después va a haber tiempo de designar las personas que van a poner la cara para defender esas ideas, el político se lanza a una candidatura y después dice lo que va a hacer, nosotros estamos diciendo lo que vamos a hacer para después determinar las candidaturas.

—¿Qué opinión tiene sobre el ministro de Economía Sergio Massa?

—Están tratando de ganar tiempo, no están resolviendo los problemas de fondo. Están pensando todo en términos electorales y no en termino de los que necesitamos los argentinos para solucionar el país.

—¿Qué opina sobre la decisión de Mauricio Macri de no ser candidato?

—Son lecturas de otros espacios políticos, me parece que Mauricio Macri se dio cuenta que no tenía chance de ganar, a nosotros no nos va ni nos viene lo que hagan los otros espacios políticos porque estamos muy seguros de lo que estamos proponiendo. El tema es lo mismo que planteaba anteriormente, primero las ideas después las personas, acá claramente la discusión que está teniendo juntos por el cambio y en el kirchnerismo es primero las personas y nunca las ideas.

—Actualmente se ha planteado el debate de si la aparición de La libertad Avanza afecta las chances electorales tanto de la oposición como del oficialismo. ¿Qué análisis hace de este debate?

—A nosotros nos afecta Juntos Por el Cambio y el kirchnerismo, los dos nos sacan votos con esa misión, hay un error de pensar que los votos son para partidos políticos, los votos son de cada uno de nosotros. Porque con esa misma pregunta yo le podría repreguntar a cualquier persona de Juntos por el Cambio o el Kirchnerismo ¿y vos no me estás sacando votos a mí? Es antidemocrático, es totalitario pensar de esa manera, donde nosotros sacamos votos a un espacio político, nuestros votos no son nuestros, son de la gente, no existe el concepto nuestros votos, esa es la construcción que hicieron con la grieta. Ser funcionales los unos a los otros, somos dos, nos tiramos la bomba uno al otro, tratamos de que no nos explote, le explote al otro y vamos viendo a quien le toca gobernar, nosotros venimos con otra visión.

—¿Le gustaría una posible fórmula que integre Patricia Bullrich y Milei?

—No sé porque mencionaste a Patricia Bullrich, si Patricia Bullrich está dispuesta a defender las ideas de la libertad que venga a libertad avanza, no es un tema de nombres es un tema de ideas. Ella está en un espacio político donde no hay gente que defiende las ideas de la libertad, que tiene otra ideología y concepto de hacia dónde tiene que ir la Argentina, en nuestro espacio político las ideas predominan. Patricia Bullrich no tiene cerrada las puertas para venir a la libertad avanza.

—¿Por qué cree que ha crecido tanto la participación de jóvenes en su espacio político?

—Creo que tenemos una juventud que está muy capacitada, me pasa en mi empresa que hace 10 años cuando entraba a trabajar una persona joven de 20 años tardaba 2 meses en aprender lo que ahora tarda un joven en una semana. Eso es porque tenemos una juventud que se prepara, una juventud que aprende, una juventud que está conectada con la tecnología, una juventud que absorbe más rápidos los conocimientos, y cuando uno toca los conocimientos, tocan las ideas liberales, asocia todo el bum qué hay con el liberalismo al conocimiento.

—Hace unos años Pablo Stefanoni publicó un libro muy reconocido que planteaba que la rebeldía se volvió de derecha, ¿Coincide con esa tesis?

—Primero habría que construir el concepto de derecha, el concepto de liberalismo, si nos quieren decir derecha no hay problema, o sea es una reducción de debate está bien. Derecha, somos rebeldes, yo soy rebelde, mira, vine de traje y me puse zapatillas, bienvenida sea la rebeldía, y en un país donde las cosas no funcionan me gusta ser rebelde. Se confunden los conceptos, porque la derecha está más asociada al conservadurismo, cómo puede ser la rebeldía de derecha, creo que tiene que volver a escribir su libro y volver a plantearse ciertas cuestiones básicas de lo que se plantea de alguna ideología.



Por Alejandro Ninin, Aldana Condori, y Matías Cacheiro-Perfil

Estudiantes de Periodismo Perfil Educación

Escuela de Comunicación