Rafael Grossi: “Irán tiene material para 10 armas nucleares”

El diplomático argentino realizó una exposición de 3 horas con duras críticas a la organización frente a diplomáticos y miembros de la sociedad civil. Y explicó por qué debería ser el secretario general de la ONU.

El diplomático argentino Rafael Grossi se encuentra en el tramo final de la disputa por el liderazgo de la ONU, en busca de ser el nuevo secretario general de la organización, y explicó por qué es un buen candidato considerando. Además, advirtió sobre el programa nuclear de Irán y su capacidad para construir armas nucleares.

“En un par de semanas se puede llevar al 90% de enriquecimiento. Dicho eso, ¿implica que Irán tiene la bomba nuclear? No. Pero implica que tiene un elemento importantísimo para un arma nuclear. Para varias, para más de diez“, advirtió el diplomático argentino en diálogo con La Nación y Clarín.

Grossi, quien dialogó con la prensa tras defender su postulación en busca de cubrir el puesto del portugués António Guterres a partir de 2027, reveló que mantiene “contactos informales con ambas partes” de la guerra en Medio Oriente y advirtió sobre los riesgos de los 440 kilos de uranio enriquecido al 60% que conserva el régimen iraní.

“Se sabe que el material está allí. Y nosotros, a través de análisis, conociendo la estructura y el tipo de ataque que hubo, más o menos tenemos idea de cuánto daño hubo. Por eso es que sabemos que está ahí, que no fue movido. Entonces ese material está muy cerca de ser de grado militar“, profundizó.

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) habló sobre una intervención norteamericana para recuperar el material y reconoció que Estados Unidos “puede hacer cosas muy impresionantes”, aunque aclaró: “Esto es más difícil. No digo que sea imposible, pero es muy difícil“.

“El ingreso al lugar es difícil. Ha sido bombardeado y sería defendido. Y la manipulación de esos barriles que tienen gas es muy complicada, es muy contaminante. Inclusive, nosotros hemos manejado las hipótesis de una exportación a otro país. Requiere un overpacking, no es que se va con un comando y lo sacás”, detalló.

Sobre la posible intervención de la OIEA en un eventual acuerdo nuclear entre las partes, añadió: “La OIEA es el único que garantizaría imparcialidad y neutralidad. Tiene un cuerpo de inspectores que está trabajando en Irán desde hace 60 años, que conoce todas las instalaciones, todo el programa nuclear, y que por lo tanto puede tener ese diálogo”.

“Yo recomiendo siempre la diplomacia, en eso y en cualquier otro acuerdo”, concluyó luego ante la consulta sobre si no recomienda que Estados Unidos recupere el uranio mediante un operativo militar similar al que se realizó en Venezuela, el cual derivó con la detención de Nicolás Maduro.

Rafael Grossi: uno de los principales candidatos para el liderazgo de la ONU

El jefe del organismo nuclear de la ONU se encuentra actualmente impulsando su postulación para ser el nuevo secretario general de la organización, con el objetivo de cubrir el puesto que actualmente ocupa el portugués António Guterres a partir de 2027.

“Se necesita un cambio de dirección importante, con un liderazgo mucho más proactivo”, argumentó el diplomático argentino en diálogo con La Nación y Clarín y profundizó: “Lo que a mí en el fondo me inspiró a hacer esto es que a mí me conocen”.

Con duras críticas al funcionamiento de la ONU, expuso durante tres horas y respondió 49 preguntas de diplomáticos y miembros de la sociedad civil. Posteriormente, se mostró confiado de obtener el apoyo de los miembros del Consejo de Seguridad para su candidatura de cara al organismo que considera que está encaminado a “una lenta agonía”.

“Probablemente la ONU como tal no desaparecerá, pero seguirá navegando lentamente hacia un mar de irrelevancia total, donde ya estamos viendo señales muy claras. Realmente la institución está en una crisis de liquidez como nunca anteriormente”, señaló.

A pesar de su duro pronóstico sobre el futuro de las Naciones Unidas, sobre las que dijo que están “sencillamente ignoradas”, Grossi indicó que “crisis es oportunidad”, aunque agregó: “Mucha gente dice ‘podemos barajar y dar de nuevo’, pero eso requiere un liderazgo”.

“Tengo una muy buena relación no solo con la administración norteamericana, sino en Pekín, en Moscú, en Londres, en París. Nadie acá es el mejor del mundo. Se trata de ser un actor profesional apto para el momento que se vive. Baso mi expectativa positiva en poder ser una persona que puede hablar en Washington, decir lo que pienso que hay que hacer, escuchar y tratar de actuar. En este momento, lo digo con todo respeto, eso no existe”, desarrolló.

Sobre el hecho de que su candidatura fue presentada por el Gobierno, con el apoyo de Javier Milei, cerró: “Para mí es un orgullo. Yo soy argentino. Se puede tener un muy buen diálogo. Confío, y saco el tema de Milei, que con una buena gestión muchos líderes que pueden tener una visión un poco más escéptica del organismo digan que acá se está cumpliendo con la idea primigenia de hace 80 años de tener un organismo que trate de gestionar la paz”.

Fuente: Perfil