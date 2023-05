Radiografía de una deuda interna descomunal: Chubut es “Costa Pobre” tras 40 años de gobiernos democráticos

La deuda es con el pueblo y no con el FMI

Chubut y las provincias patagónicas están entre las más ricas del país. También integran el grupo de las que más aportan en función de sus recursos naturales y exportaciones. Sin embargo, siguen padeciendo una muy significativa deuda social y habitacional. Muchos sectores, especialmente del interior provincial y de los barrios periféricos de las ciudades más pobladas, carecen de los servicios más básicos y elementales. En Chubut 3% de la población no tiene baño o letrina dentro de la casa, 4% no tiene inodoro, 4% no tiene agua por caños en la vivienda, 4% no tiene red de agua, 6% vive en pisos de tierra, 9% no tiene un teléfono celular, 11% no accede al gas natural o la electricidad para cocinar, 18% no tiene cloacas, 21% no tiene internet, 36% no accede a una computadora y 39% no tiene casa propia.

La insatisfacción de la población con la clase política no tiene solamente que ver con la grieta o el hastío, sino también con la falta de soluciones esenciales que luego de 40 años de democracia no han sido resueltos.

Claramente, esos problemas estructurales no se resolverán con la llegada de la derecha libertaria al poder. Por el contrario, se ahondarán, porque ese sector de la derecha extrema detesta el rol del Estado e impulsa que el capitalismo se limite a “derramar” sobre los sectores carenciados al obtener sus ganancias. Claro que si la clase política dirigente no entiende la gravedad de esas propuestas ni asume que debe encarar estas problemáticas seguirá creciendo la adhesión a los anti-política, que también se reflejará en altos niveles abstencionismo o voto en blanco.

Chubut y el conjunto de la Patagonia son las principales productoras de recursos naturales hidrocarburíferos y ocupan el segundo escalón regional entre las exportaciones nacionales, pero a pesar de esa ubicación privilegiada mantienen enormes deudas socio ambientales con sus poblaciones.

Panorama socio ambiental

El INDEC reveló esta semana un nuevo informe basado en datos del CENSO 2022. De allí surge que la falta de soluciones sociales y habitacionales se mantiene a pesar de los 40 años transcurridos desde la instauración democrática de 1983, porque una amplia porción de los habitantes sigue padeciendo problemas estructurales que no han sido resueltos por los diferentes gobiernos de turno.

A este panorama se le deben sumar las capas de pobreza que se fueron acumulando sistemáticamente década tras década y que en la actualidad atrapa también a trabajadores formalizados.

Avanzar y afianzar la democracia no consiste solamente en sostener el sistema electoral cada dos o cuatro años -el lema de “votá y cállate”- sino que fundamentalmente se debe vincular con la resolución de problemas medulares que con el paso del tiempo se hacen estructurales. Además, la acumulación de crisis sobre crisis hace casi imposible pensar en que de no cambiar las políticas públicas las soluciones no llegarán nunca.

En todo el país 42% de la población padece la falta de gas natural o electricidad para cocinar, 35% no tiene una vivienda propia, el 40% no accede a una computadora, 26% no posee cloacas, 22% no tiene internet, 15% no tiene agua de red, 13% vive con piso de tierra, 10% no tiene un celular, 9% no tiene inodoro, 8% no posee agua por cañería en su casa y 6% no cuenta con un baño o una letrina dentro del hogar.

Ver el informe completo: Censo 2022 Condiciones habitacionales

Chubut

La situación socio habitacional en Chubut no difiere demasiado de los números generales del total del país, aunque toman más relevancia por tratarse de una provincia rica en recursos naturales y que ocupa el quinto lugar entre las provincias exportadoras de la Argentina.

Al igual que en el conjunto de la Argentina en territorio chubutense la principal problemática es el acceso a la casa propia, ya que 39% no tiene una vivienda; pero 21% de la población no cuenta con servicio de internet en el hogar, 18% no tiene cloacas, 11% no accede a gas natural o electricidad para preparar sus alimentos, 9% no cuenta con un celular, 6% vive con pisos de tierra, 4% no tiene red de agua potable y no tiene agua por cañerías en sus hogares, mientras que 3% de la población no tiene baño o letrina dentro de la casa.

Estos problemas que hacen muy difícil la vida cotidiana según la incidencia de cada uno de ellos se ahondan en la medida en que se relevan los barrios periféricos de las grandes ciudades y toman especial relevancia en el interior provincial.

El “interior” abandonado

En el departamento chubutense Mártires solo 1% de la población accede al gas o la electricidad para cocinar; en Telsen 25%; en Paso de Indios 30%; en Gastre apenas 33%; y en Cushamen el 71%.

No se puede perder de vista que Chubut es productora de petróleo y gas, abastece a buena parte del resto del país, pero parte de sus habitantes no tienen gas natural o electricidad mientras los grandes oleoductos y gasoductos atraviesan la provincia.

Son esos mismos departamentos donde tampoco se accede mayoritariamente a la red de agua potable, donde no hay cloacas o el acceso a internet esta por debajo del 60%. En esos mismos hogares no hay una computadora, una Tablet y en mucho ni siquiera un celular.

Entre 30 y el 40% de los chubutenses no tiene casa propia según la distribución de los diferentes departamentos.

Neuquén y Río Negro

En las provincias de Neuquén y Río Negro el panorama no difiere demasiado al ya mencionado, aunque ambas ahora conforman el complejo productivo de hidrocarburos más importante del país y por el que toda la clase dirigente busca la “salvación”. Neuquén es la cuarta provincia exportadora del país y Río Negro a séptima.

El 12% de los neuquinos y el 14% de los rionegrinos no cuenta con gas natural por redes o no accede a electricidad en sus viviendas para poder cocinar. Un verdadero despropósito por tratarse de las provincias donde se localiza Vaca Muerta y sus enormes producciones a través del fracking.

El caso más paradigmático se da en Añelo y Rincón de los Sauces donde se produce la mayor cantidad de gas no convencional, pero los vecinos de esos pueblos no tienen acceso al gas natural.

En una provincia rica como la neuquina el 23% de los hogares no tiene cloacas, el 9% vive en pisos de tierra, más del 20% no accede a internet, casi el 35% no tiene una computadora y el 38% no puede llegar a la casa propia a pesar de los altos sueldos petroleros.

En tierras rionegrinas el 32% no tiene cloacas, el 8% no esta conectado a la red de agua potable, el 8% vive con pisos de tierra, el 38% no tiene una PC y el 10% no puede acceder a internet.

Santa Cruz y Tierra del Fuego

En la provincia de Santa Cruz -sexta exportadora del país- más del 43% de los habitantes no tiene casa propia y casi el 20% no cuenta con cloacas. La conectividad es otro de los rubros de bajo nivel de alcance ya que el 33% no cuenta con una computadora y el 24% de la población no accede a internet.

El panorama fueguino es relativamente similar, pero con una profundización del sueño de la casa propia hecho añicos ya que el 46% de la población no tiene una vivienda. Además, el 13% de la población no accede al gas natural o la electricidad para cocinar; mientras que un 8% no tiene cloacas.

En tierras de incentivos fiscales a la producción y ensamblaje de productos electrónicos y electrodomésticos, cerca del 26% no cuenta con una PC y el 16% no tiene acceso a internet.

Por Marcelo García-El Extremos Sur de la Patagonía