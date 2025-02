Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos

Hola, como están? Acá les traemos los temas más candentes y destacados de la semana. Pocos asaditos, el kilo de asado en 20 Lucas, mollejas y entrañas ni hablar, y el vacío una fortuna. Pero las reuniones se suceden y en algunos sectores se siente un clima deliberativo caldeado. Veamos.

Las cooperativas en su laberinto, Trelew, Rawson y Comodoro. Las últimas novedades no hacen más que agravar la situación de las mencionadas entidades, pero vayamos por partes para no confundirnos. Primero Trelew. Toda la semana fue un dime y diretes entre dirigentes del oficialismo y de la oposición sobre si tal o cual debiera renunciar por estar vinculado a una denuncia penal por robo de energía, nos referimos al concejal Martín Luna quien fue intimado a que renuncie por el diputado provincial Emanuel Coliñir, a quien se acusó, a su vez, de haber financiado su campaña con fondos cooperativos, la denunciante fue la concejal Claudia Solís en el programa de Rodrigo Mansilla “Invencibles”; así arrancó y fue in crescendo con declaraciones de ambos lados llegando a su punto culminante el viernes próximo pasado cuando debía celebrarse la sesión para tratar el último aumento tarifario. Desde varios lugares se invitó a los vecinos a acercarse al Honorable Concejo Deliberante para presenciar la sesión y presionar con presencia en las barras las decisiones que se tomaran. Estuvimos y pudimos recabar la opinión de varios vecinos que desde el vamos cuestionaban la intervención porque incrementó tarifas de una forma salvaje, nadie escapó a un aumento de al menos 100% desde la llegada de Don Matías Bourdieu a la última boleta, pero, como lo señalaba un vecino muy ofuscado, con un argumento injusto y que hasta podría ser ilegal. El pago a Cammesa. Resulta que todos los socios pagaron dicho ítem que conforma la factura. O Bordieu nunca vio una factura de la Cooperativa o le importa un carajo, más lo segundo que lo primero según el parecer de la mayoría. Una señora de traza muy humilde agitaba una factura ajada ya por ese trajín y decía que ella estaba criando sola tres chicos, dos en edad escolar, y que 80 mil pesos eran para ella directamente impagables, que trabajaba en dos lugares distintos para poder solventar malamente su situación familiar y esto era para ella una situación terminal, pensar en cómo se puede vivir sin los servicios básicos la aterraba. Todos coincidían que si la intervención era solamente el incremento de tarifas lo hubiera hecho el Concejo Deliberante y los socios se ahorraban el costo de la intervención que aparte de ganar muy buenos sueldos por la tarea, se hospedan en los mejores hoteles de la ciudad y se le deben solventar pasajes semanales a la Capital Federal. Y todo con la nuestra, como se dice ahora. Ese era el tenor de las críticas y lamentos cuando un avisado sale con la noticia de que el oficialismo no iba a dar quorum, que la sesión fracasaba, se caía. Es decir los incrementos últimos quedaban firmes. Mucha decepción y críticas irreproducibles hacia el bloque oficialista que decidió así no dar la cara ante sus vecinos.

En la Cooperativa de Rawson donde ya el Inaes pidió a la Justicia Federal la intervención de la entidad y en ese trámite de designación se halla el juez federal, saltan unas conversaciones telefónicas entre el Gerente general Néstor Feu y un supuesto proveedor donde Feu solicitaría retornos o devoluciones dinerarias, esto decantó rápidamente en una denuncia penal del gobierno provincial patrocinada por el Fiscal de Estado Andrés Giacomone, la renuncia a su cargo del gerente Feu y una conferencia de prensa de las autoridades cooperativas donde comunicaban el desplazamiento del citado directivo. Al menos la cooperativa se ahorró un suculento sueldo de casi 8 millones de pesos y que vaya uno a saber porque estaba exceptuado de ganancias, como se puede observar en el recibo de sueldo que circula como pan caliente en toda la ciudad. En Comodoro Rivadavia el Concejal Omar Lattanzio denunció desde su banca aumentos desmedidos en las facturas de energía eléctrica, con montos que llegan a los 300, 400 y hasta 500 mil pesos en usuarios domiciliarios. Adujo una falta de control evidente y solicitó una intervención urgente del Ente de Control de los servicios públicos, que no había intervenido para nada para supervisar o explicar estos incrementos. Pero como suele suceder en Comodoro estas denuncias fueron silenciadas públicamente, no se reprodujeron en los medios, nadie sabe si el Ente de control está recabando alguna información de la SCPL, en fin nada oficialmente. Pero la bronca en los barrios crece, ya ha habido reuniones en varias vecinales que estarían en un estado deliberativo. Nadie quiere apostar donde puede llegar. En las tres ciudades, similar temática, y un solo damnificado, el socio, Juan Pueblo.

El fuego que todo devora a su paso y deja marcas indelebles en la naturaleza y en el corazón de sus habitantes. El gobierno provincial junto a funcionarios nacionales como el ministro de defensa Luis Petri y la inefable Patricia Bullrich están convencidos de la intencionalidad de los incendios, lo que ha sido, según ellos, fehacientemente comprobado y de la participación de la organización conocida como RAM en los mismos, al punto que se la sindicó oficialmente como organización terrorista. Se produjeron múltiples procedimientos en la zona cordillerana, allanamientos de morada y detenciones. Como dijo el propio gobernador Ignacio Nacho Torres, “nosotros cumplimos, ahora le toca a la justicia”. Pero como fusible y coletazo de la situación se llevó puesta a la subsecretaria de ambiente Ana Lamas quien renunció a su cargo aduciendo “agotamiento y razones personales”. Recordemos que el secretario del área es Daniel Scioli cuyo cargo completo es Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, para tener en cuenta solamente. Se designó como nuevo subsecretario de ambiente a un empresario del sector alimenticio y que estaba a cargo de la vicepresidencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), quien en declaraciones públicas reconoció que el tema bosques y fuego había tenido “prioridad cero” y aseguró que la preservación del medio ambiente era un derecho humano. “Es una desgracia no solo ecológica sino humana. Así que hay que sofocar, mitigar y sobretodo prevenir. Evidentemente no lo hemos hecho bien” remató. En dichas declaraciones radiales reconoció la voluntad de trabajo de su antecesora pero explicó que sufrió un desborde de sus funciones por falta de comprensión. Pero no contento con estas aseveraciones totalmente contrarias al relato oficial nacional, remató con “yo vengo de estar un año de gestión en el INAI y ha habido también mucha manipulación de los temas, no solamente de terrorismo, que ya es extremo, sino de criminalidad, donde también a eso hay que combatirlo” y continuó incendiándose a sí mismo, “lo que originalmente son derechos humanos se convierten en negocios: la venta en tala de árboles, el incendio de bosques deliberados para poder cambiar la perspectiva de un bosque y transformarlo en una plantación, en un cultivo” terminó. Esperemos las reacciones del presidente pero ya tiene medio boleto picado parece. Esperemos que las galletitas le salgan mejor.

Cafecitos, rumores, trascendidos, operaciones, alcahueterias, mentiras, bolazos y demás yerbas…. La justicia dictó 15 días de prisión preventiva para Mauro Palma ex jefe de servicios públicas en la comarca noroeste de la provincia, se le imputa el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Muchos aseguran que este tema traerá derivaciones insospechadas con empresarios y hasta sindicalista implicados….

Othar Macharasvilli emprendió un veloz raid por varios importantes municipios con la idea de conformar un frente municipalista para peticionar ante las autoridades nacionales la terminación de obras de infraestructura abandonadas y otras que son de imprescindible realización, así estuvo en Trelew, Puerto Madryn, Rawson y Sarmiento. Todo apoyando gestiones que próximamente realizará el gobernador y que consisten en la profundización de las que ha venido llevando hasta el momento. Esperemos que el número y la unión haga la fuerza necesaria para lograr las obras requeridas. De paso se afianzan relaciones políticas que van acercando posiciones en lo electoral, porque primero está Chubut, como gusta decir.

Hasta la próxima.

Por Natalio Ruíz