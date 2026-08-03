Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos…

Hola, como están. Mucha información como siempre, gracias por los aportes que fueron muchos y sobre los más variados temas…pero avancemos al fárrago informativo.

La inseguridad. La preocupación ciudadana que surge en cualquier medición de la provincia en los primeros lugares de consideración.

Un hombre amenazó con acuchillar al dueño del tradicional hotel de Trelew que cumple 100 años de existencia. Ni el Touring Club se salva!

En Trelew le pegaron un tiro por la espalda a un vecino en pleno Barrio Los Olmos. También balearon en las piernas a un sub oficial retirado en el barrio Tiro Federal.

Un hecho con ribetes escandalosos podría desprenderse de la investigación que surja de la denuncia realizada por el titular del Círculo Policial y Mutual de la provincia, Honorio Muñoz, por el delito de “usurpación por despojo” en dos hechos sucesivos consumados con violencia. El inmueble usurpado está ubicado en la entrada a Rawson y el ocupante ilegal manifestó ser un suboficial de la policía provincial. El quincho en cuestión, es de proporciones, muy bien puesto y mantenido. Hay registros fílmicos, candados y cerraduras violentadas. Según el sub oficial ocupante las órdenes provienen del Jefe y Sub Jefe de la Policía. Seguiremos informando.

En Comodoro Rivadavia un policía fue salvajemente atacado por un grupo dentro del propio casino.

Roban otra moto en Trelew. En quince días más de seis rodados denunciados.

La extranjerizacion de tierras tras el engañoso título de Defensa de la Propiedad Privada.

Federico Sturzenegger se convirtió en el abanderado de los lobbies interesados en acelerar la ley que elimina las restricciones para la venta de tierras a extranjeros. A las presiones de Estados Unidos, Israel y Europa se suma la Sociedad Rural; muchos de sus socios sueñan con rematar sus campos por cifras que les llevaría cincuenta años ganar produciendo.

La diputada de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, advirtió que la derogación de la ley de tierras, el proyecto de la ley de sociedades y el súper Rigi son piezas de un mismo rompecabezas para entregar el territorio y los recursos sin ningún límite. “No hay casualidades en el plan de este gobierno. Sturzenegger o Piter Thiel no aparecen por accidente, vienen por nuestra soberanía “, alertó.

El diputado nacional José Glinski, por su parte, sostuvo que el proyecto de Tierras afecta las extensiones rurales y cuestionó el silencio del gobernador Torres. “Pone en juego la soberanía “, sentenció.

El ajuste permanente en tarifas de servicios disminuye aún más el salario disponible.

El gobierno nacional modificó el mecanismo de actualización de las tarifas de gas para usuarios residenciales y acelera así el traslado de los aumentos a las facturas. Desde agosto los re cálculos se realizarán cada dos meses en lugar de cada seis meses como hasta ahora.

Vaca Muerta y el débito ambiental del que nadie se hace cargo.

La UNESCO solicitó al estado argentino que suspenda las obras del oleoducto Vaca Muerta- Punta Colorada ( Río Negro) hasta que se presente una evaluación ambiental integral que despeje las dudas sobre el proyecto en una zona de alta sensibilidad ecológica. Organizaciones ambientales, científicas y comunidades locales advierten que las obras y el aumento del tráfico de buques petroleros en el golfo San Matías podrían afectar gravemente ese ecosistema.

Cooperativa Eléctrica de Trelew. El gatopardismo en escena.

La Asamblea proclamó a Andrea Luna como presidenta de la entidad y aprobó una prórroga de 30 días para analizar los balances sin aprobar: 2022, 2023, 2024 y 2025 (prolijitos los interventores judiciales)

Una cuestión que causó sorpresa es que el Interventor Alfonsín seguiría vinculado a la Cooperativa, según comunicaron las nuevas autoridades. Deberá gestionar la compensación de la deuda con Cammesa. Cuando la entidad se intervino la deuda con la mayorista era de $ 20.000 M y actualmente asciende a $ 130.000 M, para explicar eso se va a quedar? se preguntaban algunos socios. Otros dejaron entrever malestar porque continuaría cobrando y sin devolver una moneda. Recordemos que la brillante gestión cedió la facturación a la mayorista por 84 meses. Todas espinosas cuestiones que deberán ser aclaradas.

Se deteriora la frágil situación de los afiliados a Pami. Una pelea en soledad.

Los afiliados de Esquel se movilizaron reclamando urgente restablecimiento de los servicios médicos. Taccetta se reunió con jubilados damnificados en el Centro Cultural Melipal a sala llena.Su conclusión, hasta ahora, “debemos buscar una solución definitiva al conflicto entre Pami y el Círculo Médico”. Veremos. Mucha gente necesitada expectante.

Más de 4 millones de jubilados con endeudamiento activo. Se triplicó la mora en un año.

Referentes de Centros de Jubilados de varias localidades de la provincia advirtieron sobre crecientes dificultades que enfrentan los afiliados para acceder a medicamentos, turnos médicos, prótesis y otros insumos esenciales. Estado de abandono total acusan y analizan recurrir a la justicia. ¿Qué pasó con el amparo presentado por el Defensor de la Tercera Edad? Se preguntan los abuelos…

Esquel da la nota. Taccetta ausente de la problemática local que se agudiza semana a semana.

Floja temporada de invierno, la ocupación no superó el 50% de la hoteleria en julio.

Se cortó la luz en el Hospital Zonal en plena cirugía y debieron continuar operando a la luz de los celulares.

El deseo de figurar puede todo. Taccetta buscará mediar en el conflicto entre el Círculo Médico y afiliados al Pami. Suerte le deseamos, no conocemos de qué herramientas dispone.

Luego de lo sucedido en el Hospital Zonal, el jefe de cirugía, Hernán Navarro, aseguró que no ha tenido respuestas de la autoridades de Salud provincial o municipio y tampoco del director del nosocomio, Carlos Winter. Sergio Wisky, secretario de Salud, por su parte, confirmó un sumario por la falla eléctrica y aseguró que ya estaba en marcha la compra de un nuevo equipo de energía. Cirujanos del Hospital Zonal de Comodoro Rivadavia, aprovecharon el momento de sensibilidad y visualización y alertaron por la falta de instrumental, “todo se termina transformando en una urgencia”, declararon.

Un audio que causó discordia. Generó fuerte malestar en ATE Esquel. En la grabación se escucha a Antonio Osorio, dirigente del SOEME, cuestionando los CCT de Gualjaina, durante una reunión realizada en Tecka. En el audio se lo escucha decir, “ellos le ponen que es convenio…ponele”. En ese marco, en los pasillos de ATE se lo habría escuchado decir a más de uno, “que flojitos de memoria, cuando el SOEME estaba en Gualjaina los sueldos eran un desastre”. Muchos afirman que Osorio es taccetista rabioso y que el intendente llegó a pagarles hasta las tarjetas de crédito a algunos dirigentes para que lo acompañen. Pero de esto último nadie lo asevera ciertamente. Bolas que se corren.

Se filtró en las últimas horas la inminente designación de Iván Pereyra en la dirección provincial de Obras Públicas con sede en Esquel. Su desembarco obedecería a un acuerdo entre Hernán Tórtola y Taccetta, quien se vio obligado a apartar al ex funcionario municipal después de una denuncia realizada por el dueño de FM del Lago, Daniel Almendra, un caso que terminó en escándalo. Taccetta no está dispuesto a dejarse manejar por una FM.

Familias damnificadas por el derrumbe del cerro Hermitte hacen oír su angustia.

Dispusieron contundente medida. Vecinos del barrio Sismográfica irán a todos los actos municipales para reclamar viviendas y soluciones habitacionales.

Momentos de tensión se vivieron en la apertura de la Feria del Libro cuando vecinos del barrio Sismográfica se manifestaron, tal cual lo habían anunciado, exigiendo soluciones habitacionales a las autoridades.

El conflicto en Conarpesa no cede y adquiere ribetes cada vez más escandalosos.

Álvarez Castellano desafió a gremialistas a un control de adicciones tras ser tildado de “viejo falopero”. También mostró estudios que descartan consumo de drogas y desafió al dirigente sindical del STIA que lo acusó a que demuestre lo mismo.

Por los partidos políticos. Lentamente se perfilan los candidatos.

Nicanor Rodríguez, el candidato a intendente de Trelew de Dante Bowen, reunió a vecinos para avanzar en una propuesta para la ciudad.

Érica Pineda, vicepresidenta del PJ, cuestionó a Milei y a Torres por el estado actual de la salud pública tras el grave episodio registrado en el Hospital Zonal Esquel, donde dos intervenciones quirúrgicas debieron culminarse con la luz de celulares ante un corte de energía.

El diputado provincial (MC) Manuel Pagliaroni se mandó una de aquellas…”Chubut debe agradecer a Milei las obras en marcha en Chubut”. Cuando en el seno de la UCR se pide debate político, el campo popular interpreta que es para volver a su doctrina nacional, no para disparar a la ultra derecha…pero se ve que algunos piensan distinto.

Hernán Tórtola, Secretario de Infraestructura provincial, destacó su proyecto de alternativa política para Puerto Madryn como ciudadano. Así lo aclaró el mismo. Un caso típico de doble personalidad.

El intendente de Trevelin, Cano Ingram, abogó por una instancia de diálogo entre Dante Bowen y Juan Pablo Luque para construir una alternativa competitiva.

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, reconoció que está trabajando en un frente electoral con el gobernador Torres. Cuestionó las internas del PJ. “Antes se echaba la culpa a los dinosaurios ( alusión al ganso?) y los mismos de siempre, pero a veces la metodología no cambia, por más que cambien las caras” y aseguró que, “estamos trabajando en un gran frente electoral por los chubutenses y madrynenses”. Clarito como el agua.

El peronista de pura cepa, Exequiel Villagra, después de muchas vueltas parece que se echó en Asociativismo y Economía Social dependiente de Trabajo.

Rotundas definiciones del diputado nacional José Glinski, “No se puede defender a Chubut y a Milei al mismo tiempo”. El cuestionamiento a Torres por su respaldo a la Casa Rosada fue categórico, “si va a defender a Milei es porque tiene un acuerdo electoral con La Libertad Avanza.”

El senador Carlos Linares muy crítico con el presidente luego de la cadena nacional. “Una ensalada de pavadas”, sentenció categórico. Previó una fuga de capitales si se liberaliza totalmente el mercado como anuncia el oficialismo.

Próxima Convención UCR. Raúl Barneche se expresó, “Más allá de elegir autoridades hay que debatir ideas”. Destacó la necesidad de que la UCR defina su rumbo y fortalezca su estructura partidaria.

Jorge Taboada, secretario general de Camioneros, denunció que PECOM pretende avanzar con 60 despidos y recriminó la falta de inversiones de la empresa.

El Secretario Wisky se reúne con la Fundación Pérez-Companc y la ministra Papaiani con la Fundación Bunge y Born…

El intendente Gerardo Merino confirmó que va por la reelección alineado con el gobernador Torres. “Vamos a seguir gobernando la ciudad”, manifestó exultante.

Causa Quiroga en Ate parece encaminarse a juicio oral y público.

Acusan al secretario general de desviar unos $22 M del gremio, así lo imputa la Unidad Anticorrupción. La justicia rechazó el pedido de sobreseimiento y avanza hacia el juicio.

Visita del FMI. Controles y recomendaciones. Subordinación del estado nacional al organismo imperial de crédito.

Kristalina Giogeva, directora gerente de la entidad, recorrió Vaca Muerta, principal usina de dólares del país, para garantizar el pago de la deuda externa.

Giorgeva en una coqueta reunión en Capital, ante un reducido ramillete de empresarios, sugirió que el dólar debe estar más alto para que el país pueda acumular reservas.

Otro de los motivos de la visita de Giorgieva. El Comité Evaluador habría aprobado una inversión dentro del marco Rigi de una empresa china, Zijin Mining, que produce carbonato de litio, el proyecto es para el Salar Tres Quebradas en Fiambalá (Catamarca). Igual planteo que a Bulgheroni en un aparte de la reunión en el Palacio Duhau. Segundo aviso. Las empresas chinas en la picota y sus socios vernáculos también.

Mientras tanto Dn Marcos juega sus cartas y como los malabaristas chinos mantiene todos los platos girando: apuesta fuerte a Vaca Muerta, mínima inversión productiva en Chubut y Santa Cruz para diferir remediaciones ambientales y sponsoreos politicos indiscriminados a propios y extraños.

Síntesis de la economista búlgara: “La macroeconomía ha mejorado pero gran parte de la economía real sigue sin reaccionar”. Se fue preocupada, vio que el ajuste perpetuo de Javier Milei no tiene consenso social ni político.

El ex Canciller Felipe Solá cuestionó la visita de la directora del FMI, “La impresión que deja es mala. Ella quiere cobrar. Léanlo así: ella quiere cobrar”.

Comodoro y la traumática salida de Patagonia. La ciudad sin colectivos.

La UTA denunció que 75 trabajadores quedaron sin garantías laborales y reclamó una respuesta del municipio ya que el compromiso era preservar la totalidad de los puestos de trabajo tras el traspaso del servicio de transporte. Advirtió que las asambleas continuarán mientras no se garantice la continuidad laboral de todos los choferes. Finalmente hubo acuerdo entre UTA, CGT, Municipalidad y Patagonia. La empresa destraba el conflicto y Comodoro Rivadavia vuelve a tener servicio de transporte. Aleluya!

Cafecitos, rumores, trascendidos, encuestas, datos económicos , misceláneas, grageas informativas y otras yerbas…

Milei trató a Lula de “ladrón” en un acto de apoyo a Flavio Bolsonaro y abrió un conflicto diplomático con Brasil. También llamó “basura calva” al juez de la Corte Alexander de Moraes. Y después nos preguntamos porque nos odian…

Un reciente informe de la UBA advierte que el 48,9 % de los jóvenes entre 18 y 29 años vive en condiciones de vulnerabilidad. El 44% vive con sus padres por los costos de los alquileres.

Otro informe, ahora de la Universidad Di Tella, expone que la confianza en el gobierno mileista cayó 6,5% en julio y tocó el nivel más bajo en la actual gestión . Se ubicó en 1,94 sobre un mínimo de 5 puntos. Se derrumba mayormente la confianza en los más jóvenes.

El petróleo crudo ya es el principal producto de exportaciones, desplazó al maíz y la soja.

La coparticipación federal de impuestos en franca caída: 4,2% inter anual. En junio estaban 21,7% debajo de diciembre 2023 en cifras actualizadas.

En los primeros 5 meses del año la importación textil creció 73%.

Rollover, el Tesoro saca del mercado $3,8 Billones y evita presión sobre el dólar, 144% con instrumentos atados a la cotización del dólar y mayor tasa. El Bonar29 al 2028 con tasa de casi 9%. Bonos cada vez más en corto plazo y a mayor tasa de interés. Desconfianza en el mercado.

La inversión se hundió 7,6% en el primer semestre y no hay señales claras de un rebote para fin de año.

El Grupo Neuss, muy allegado al Mago del Kremlin, busca quedarse con la represa Futaleufú. Preocupación en Aluar.

Santa Cruz es la provincia patagónica con mayor proporción de deudores en situación de morosidad. Tanto es así que el gobernador, Claudio Vidal, refinanció cerca de $43.000 M de deudas de empleados públicos con la mitad o más de su sueldo comprometido.

Las ventas en supers de Chubut cayeron seis veces más que el promedio nacional.

Relevamiento de la Consultora QSocial, el 50% respondió que ya no tolera más ajuste social. Solo el 16% consideró el presente económico como bueno, el 35% regular y un 48 % directamente malo. El 78% criticó los modos del presidente.

El último relevamiento de la Federación de Empresas Textiles (FITA) demuestra que cada día cierra una empresa del ramo y se pierden 42 puestos laborales.

Según una encuesta de Alaska-Trespuntocero el 63,7% cree que el responsable de la crisis es Javier Milei. En diciembre 2025 la mitad decía que la situación económica era culpa del peronismo y ahora esa medición descendió a menos del 30%

Según el gremio de comercio la crisis recesiva se llevó puesto 2.000 empleos de la actividad en Comodoro Rivadavia.

La inflación esperada para los próximos doce meses subió al 35,8% según la Encuesta de Expectativas de Inflación de la Universidad Torcuato Di Tella. La cifra representa un aumento de 3,7 puntos porcentuales respecto a la medición anterior que había arrojado 32, 1%.

Hasta la próxima…

Por Natalio Ruíz