Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos

Los incendios,incontenibles, siguen avanzando en toda la Patagonia. Como dijéramos en la crónica de la semana pasada, las reuniones reservadas entre los gobernadores de las diferentes provincias patagónicas empezaron a hacerse públicas. Comenzaron entre Torres y Wereltinek y terminaron con una ampliada, donde asistieron todos los gobernadores, desde La Pampa a Tierra del Fuego. Las declaraciones parecen de rigor: “este escenario nos obliga a dar una respuesta regional, unificada y coordinada….hoy más que nunca nos encontramos trabajando juntos para combatir los incendios y proteger nuestras comunidades”. Obviedades, pero lo relevante es sin duda el hecho en sí, la juntada de todos los gobernadores, quienes sufren el flagelo y quienes no y un reclamo tácito al gobierno nacional que sigue sin aparecer.

En muchas ruedas de vecinos en las distintas localidades arrasadas por el fuego ya se establecen espontáneas asambleas donde se debate la situación y nadie se explica porque no hay un planteamiento fuerte a nación, las discusiones y comunicados oficiales se repiten en la intencionalidad de los eventos, detenciones que son revertidas a las pocas horas y acusaciones a poderes del propio estado, cuando la reclamación general y urgente es el control del flagelo. En la ciudad de El Bolsón la cosa ya adquiere ribetes mayores con patotas de “gauchos enrebencados” atacando a vecinos autoconvocados. Dan pena los registros fílmicos con estos tipos agrediendo ante la impasibilidad de la policía local, hay un policía que se lo ve tan confundido sin decidir a quien contener o proteger que termina protegiéndose a sí mismo. No se exagera, está para verlo. Mientras tanto el presidente Javier Milei ni siquiera hizo una mención a la situación, como si ocurriera en otro país que no fuera el que él mismo supuestamente gobierna. La responsable del Sistema Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) la inefable Patricia Bullrich sigue sin aparecer, lo cual genera más incertidumbre entre los brigadistas y preocupación por los recortes presupuestarios en políticas ambientales. La situación de los brigadistas nacionales es precaria, la mayoría tiene contratos trimestrales y las áreas técnicas están sin planificación ni recursos. En las provincias la situación no es muy diferente. El programa nacional del manejo del fuego sufrió una reducción del 43% durante el año 2024 y de ese total se ejecutó solamente un 27%. Este año 2025 y aunque suene increíble, el SNMF no ejecutó un solo peso. La situación se tensa cada vez más y no hay respuesta, solo resta rogar para que llueva copiosamente, intensamente, y eso no es resorte voluntario, obvio es decirlo, pero estamos transitando ese tiempo, el de la obviedad.

Reuniones políticas tratan de conformar los bloques que deberán enfrentarse en las elecciones de medio término. Dos vacantes de diputados nacionales se disputan. En el PJ la cosa adquiere contornos tragicómicos, sobre el éxodo incontenible de intendentes, dirigentes y militantes que abandonan raudamente la estructura partidaria, la hermana del Presidente Gustavo Fita enfrenta un juicio multimillonario por estafa y venta de influencias para la adjudicación de viviendas del IPV. Algunos tratan de defenderlo diciendo que es la hermana, pero las declaraciones de los damnificados apuntan a la utilización que la acusada habría hecho no solo de su hermano sino del hasta mismísimo senador Linares. Por supuesto todo esto deberá ser probado en instancia judicial, pero no quita el daño político objetivo que provoca y la excusa que brinda aquellos que ya tenían la decisión de migrar al oficialismo, y esta situación es la motivación perfecta. Muchos proponen que Fita debería dar un paso al costado hasta que la causa se sustancie y se deslinden las responsabilidades. Pero quienes conocen al diputado aseguran que difícilmente sea esta la actitud que adopte, es conocida su vocación de “aferramiento”. Por otro lado, las inauguraciones de los períodos legislativos de los municipios se han convertido en una buena ocasión para celebrar lunchs, comiditas y ágapes para homenajear a los intendentes, dirigentes visitantes y rosquear sobre temas de interés de la alta dirigencia de la provincia. También algunas circunstancias son directamente cómicas. En ocasión de la inauguración de Puerto Madryn el ex intendente Carlos “ganso” Eliceche, no se contuvo y expresó públicamente su intención de presentarse en el próximo turno electoral a jefe comunal. El Intendente Gustavo Sastre, literalmente, lo mandó a cuidar a los nietos, le dijo que está “grande”, que aproveche para disfrutar (lo que le queda, aunque esto no lo dijo), inmisericorde el mellizo. En dicho acto estuvo presente también el Intendente de Comodoro Rivadavia Othar Macharasvilli, que en declaraciones pareció esbozar la necesidad de un armado transversal como opción al gobierno de Nacho Torres. Pero, ya desde Comodoro, fue variando la posición y se fue acercando al frente oficialista, fue tan desembozado que el gobernador salió a declarar que si bien son todos bienvenidos y que la prioridad es trabajar para Chubut, tampoco podía ser un “amontonamiento”, esa fue la palabra precisa que utilizó…pobre Othar, buena persona pero se deja embalar por los de siempre. Lo que sigue siendo un misterio insondable, permanece en las sombras y nadie sabe que es lo que prepara, son las movidas del referente de LLA, el diputado nacional César Treffinger. Pero los tiempos se acortan y va a tener que mostrar el naipe y no errarle. Hay mediciones en la provincia en que el sello de LLA está muy bien así que deberá esmerarse con las candidaturas, campaña y armado provincial. Nada de eso se vislumbra y el tiempo pasa. De los radicales se dice que están en pleno curso de magia: nada por aquí, nada por acá…..son malos eh….

Cafecitos, habladurías, rumores, trascendidos, operaciones y alcahueterias varias. El interventor de la Cooperativa de Trelew no se calla, más que funcionario parece un patrón, y sigue amenazando a los concejales que deberán aprobar el aumento último dispuesto “ad referéndum” por el ejecutivo municipal. Hasta el concejal Martín Luna ya adelantó su voto positivo para el aumento, claro el no paga, estaba enganchado dicen en los barrios….

Sorprendió la conferencia de prensa del gobernador con el titular de SEROS y otros funcionarios;estuvo el Fiscal y el Procurador General, denunciando por segunda vez desmanejos en la obra social y el compromiso de llevar a los responsables ante los estrados judiciales. Y decimos que sorprendió, porque como en un “deja vu” , esto ya había sido denunciado y parece que no pasó mucho. Se detectaron sobreprestaciones, facturas apócrifas, engaños a pacientes, irregularidades en prescripciones, falsificaciones de firmas de la auditoría, cirugías no realizadas o innecesarias. Se mencionó de parte del Dr Wisky, que las “irregularidades” ocasionaron un perjuicio a la obra social de alrededor de mil millones de pesos. Pero, como la vez anterior, no se indicó ningún centro médico ni profesional. Veremos qué sucede esta vez…

En Esquel se agudiza el sordo enfrentamiento entre el intendente y su ex mano derecha Luis María Aguirre. A tal punto está llegando la controversia, que Cristian Pasquini, a solicitud de su jefe, Luis María, se reunió con Juan Pablo Luque en un acercamiento que ha dado que hablar. Trascendió muy poco de la reunión, que vale políticamente por su mera realización, pero la desmentida de Luque a ir por la diputación nacional se escuchó amplificada en toda la provincia. Como viene la mano parece que se le va a hacer realidad el sueño al “cartero” Jara de Trelew.

El Honorable Concejo Deliberante de Puerto Madryn se encuentra sumido en una grave controversia, cual problema matemático deberá definir, cuántos colectiveros equivalen a un contador. Un tema difícil si lo hay. Suerte!

El gobierno nacional mandó a encuestar la situación de todas las provincias, y del estudio sintéticamente se desprende que pese a la reticencia en envío de fondos y la falta de obra pública, mantenimiento de caminos, los problemas de inseguridad y narcotráfico, en general la población responsabiliza a las autoridades más cercanas, es decir intendentes y gobernadores. El crédito del gobierno nacional por el control del dólar y de la inflación lo blinda. Sobre esta base, y donde más se nota por ahora, es el embate en provincia de Buenos Aires al gobernador Axel Kicillof por cuestiones de ámbito federal. Esto pasa también en Chubut? O podría pasar? Es a lo que apuesta el oscuro Treffinger? Vaya uno a saber….

Por Natalio Ruíz