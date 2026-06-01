Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos…



Hola, como están?. Llegaron los Quinchos. Directos del productor. Un gran saludo a nuestros lectores y gracias por las infos.

Algunos afirman que el Loma Ávila encabeza la sensibilización de la opinión pública para la reconversión de la actividad hidrocarburífera a la minera extractiva, más redituable.

Así, destacó el potencial de la minería en Chubut, planteó la necesidad de la diversificación de la matriz productiva provincial y generar oportunidades laborales frente al complejo escenario hidrocarburífero. Esto explicitado en el marco de la asunción de un nuevo periodo al frente del Sindicato y bajo la atenta mirada del gobernador y las autoridades de PAE y PECOM que silenciosamente asentían con cabeceos aprobatorios.

Por los partidos políticos, seguimientos y novedades.

Se conformó la mesa de acción política en el PJ de Trelew integrado por diversas agrupaciones y espacios políticos del peronismo local.

Paolo Rocca trata de convencer a Mauricio Macri de que apoye una candidatura presidencial de Patricia Bullrich…nuevamente.

El intendente de Rawson, Damián Biss, en el acto por el 25 de mayo, dijo una gran verdad, “no existe una Argentina fuerte con provincias débiles”. Excelente síntesis de lo que nos pasa.

Se lanzó el agrupamiento “Chubut Futuro” en Esquel, como una alternativa de gobierno para el 2027. Estuvo su principal referente Dante Bowen. Por su parte el diputado nacional Juan Pablo Luque visitó la sede Esquel del PJ y mantuvo sendas reuniones con dirigentes y militantes locales.

Diputados provinciales del Pro participaron de una reunión nacional encabezada por Mauricio Macri para avanzar en estrategias de fortalecimiento político y coordinación parlamentaria de cara al 2027.

La Libertad Avanza en Chubut de papelón en papelón…

El insólito video “libertario” de Carlos Rinaldi tras ser liberado adquirió ribetes surrealistas. Aseguró que “todo es mentira” referente su detención, no obstante quedó corroborado que fue detenido por gendarmería y trasladado por tierra a Bs As y luego de 48 hs fue liberado por el juez Yadarola, pero sigue vinculado a la causa, por lo que contrató al Dr Fabián Gabalachis, quien en declaraciones radiales ratificó su detención.

El FMI nuestro de cada día y sus “recomendaciones para un buen gobierno” dedicadas a la gestión Milei.

Salió a cuestionar el IPC, adujo que el índice de inflación y la metodogia para su medición está desactualizado…

También advirtió que si se toma el pago de intereses de la deuda externa el “superávit fiscal” se convierte en déficit.

Aconsejó aumentar el monotributo y extender el impuesto a las ganancias a más trabajadores para compensar la baja de las retenciones al agro. Pidió públicamente al presidente una reforma integral que disminuya los impuestos a los más ricos y aumente los que afectan a los trabajadores y pequeños contribuyentes.

El conflicto social en ciernes…

Un informe elaborado por el portal de empleo “Bumerán” reveló que el 87% de los trabajadores argentinos considera que su salario no alcanza a cubrir sus necesidades básicas, mientras que 7 de cada 10 señalaron que el haber percibido no dura más de 14 días.

Caen las compras de alimentos y crecen los gastos en impuestos y servicios. En abril el gasto en alimentos quedó un 18% por debajo del promedio del 2023. La mora crediticia de los hogares sumó 16 meses de subas constantes.

En Comodoro Rivadavia docentes universitarios y la Atech panfletearon sus reclamos en forma conjunta en el cruce entre ruta 3 y 26.

Alerta en las Pymes, los concursos preventivos se disparan un 130% y piden intervención del ministro Luis Caputo.

Según la consultora “Synopsis”, los que prefieren un cambio de gobierno suman 61,5%. Javier Milei logra un 37,2% de adhesión, pero su núcleo duro es de 12,4% y los que rechazan un nuevo mandato un 60%.El análisis por fuerza política predilecta arroja: el peronismo 32,9%, LLA 30,3%, la izquierda 9,6%, el Pro 7,8%, Provincias Unidas 3,9%. Otros 6,1% y NS/NC 9,3%.

El consumo masivo, según una medición de la consultora Scentia, volvió a caer en abril 3,8% medido interanualmente y bajó también respecto al mes de marzo; alimentos, bebidas, artículos de limpieza, cosmética e higiene personal los más castigados. Las cadenas de supermercados disminuyeron sus ventas 4,5%.

El dirigente sindical del gremio de la alimentación, Luis Núñez, expresó que “si siguen sacando merluza sin procesar de la provincia se destruyen puestos de trabajo”, también cuestionó la falta de controles y reclamó sanciones ejemplares a las firmas involucradas.

Cayó la venta de combustibles por tercer mes consecutivo, en la provincia se desplomó 5,2% y se colocó entre las 8 jurisdicciones con menor consumo. El precio de los combustibles ya supera los de Estados Unidos.

Según la Defensoria del Pueblo de CABA, una pareja de jubilados propietaria de su vivienda necesitó en abril $1,6 M para cubrir sus gastos básicos, mientras que quienes alquilan necesitaron más de $2,3 M. Los mayores gastos por rubro: carnes y lácteos $592.000, servicios-transporte-gas-luz y expensas que superaron los $532.000

Las autoridades del Servicio de Prevalentes del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia alertaron que se presentan hasta dos casos diarios de sífilis. También vecinos de zona norte piden que se declare la emergencia sanitaria por falta de atención médica.

PAE avanza de promesa en promesa. Ahora, prometen inversiones pero solamente si hay Rigi.

PAE promete presentar al RIGI un proyecto para incrementar la producción de Cerro Dragón . Serán u$s 680 M destinadas a la construcción de 22 plantas de inyección de polímeros para la extracción de petróleo convencional. Esta precisa aclaración, despertó suspicacias en el ambiente, los más memoriosos recordaron la información suministrada a cuenta gotas por las perforaciones en busca de la promocionada “Vaca Muerta 2” del “no convencional”.

La inseguridad nuestra de cada día, la gran demanda que afronta la gestión Torres.

Balearon a un joven en Trelew y a otro en Comodoro Rivadavia, la respuesta oficial de la Policía es que los damnificados poseen antecedentes. La teoría “SeMatanEntreEllos” como única explicación….

En Comodoro Rivadavia crece la bronca, “Iturrioz vende humo”, expresaron los comerciantes ante un nuevo robo en la Galería San Martín en el marco de duras críticas al Secretario.

¿Se viene incremento en sueldos judiciales?. El presupuesto elástico para algunos poderes.

Sitrajuch, el gremio del personal judicial, cuestionó una acordada del Superior Tribunal que limita los trabajos extra horario de los empleados. La titular del sindicato, Gabriela Huenchal, reveló que “hemos hablado con las autoridades, sobre la situación de algunos trabajadores de tener un trabajo extra fuera del horario de justicia, dado que no les alcanza el dinero por mes que cobran”. Nunca pensamos que “la solución” a la situación sería está Acordada. ¿Se viene un reconocimiento por “dedicación exclusiva” para el personal de base?

¿Habemus micrus? La licitación más intrincada y oscura de la gestión Macharasvilli.

Tras presentación de amparo de autoridades municipales, la Justicia conminó a la empresa Patagonia Argentina a seguir operando por 6 meses más evitando así la interrupción del servicio y rogando para que Othar pueda salir de su laberinto.

Cafecitos, rumores, trascendidos, novedades, y otras yerbas.

Citroën deja de fabricar en la Argentina la Berlingo. Disminuyó ostensiblemente la producción en su planta de El Palomar.

Pirelli suspendió su producción de neumáticos por la baja de las ventas y las importaciones chinas.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) derrumbó el discurso oficial y ubicó a la Argentina como el país que recibió menos inversión extranjera directa en la región.

En virtud del anuncio de las próximas elecciones en la Cooperativa Eléctrica de Trelew se manifestó el intendente Gerardo Merino, “sería deseable que la política no se inmiscuya en este proceso”dijo, a lo cual un avispado vecino acotó, también sería bueno que esa recomendación alcance a las entidades deportivas…a buen entendedor….

Los mercados internacionales y nacionales desconfían de la posibilidad de reelección de Javier Milei. En la última colocación de refinanciación de deuda le prestaron a Caputo por un año y atado al dólar. Logró un “rollover” de 114% pero a una tasa más alta. Renovó 11 billones de deuda a una tasa anual del 27%.

Para terminar una de humor, el titular de YPF, Horacio Daniel Marín, expresó que aunque baje el precio del barril la empresa no piensa disminuir los precios de los combustibles, “ahora el cliente tendrá que ayudar a YPF”, manifestó.

Hasta la próxima…

Por Natalio Ruíz