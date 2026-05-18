Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos…



Hola, como están. Aca están los Quinchos. Un montonazo de información. Para los que dicen; que acá no pasa nada, que cambien de canal viejo!! Acá vamos…

Por los partidos políticos. El progresivo deterioro político del oficialismo provincial es directamente proporcional a la prédica mediática contra la oposición.

En ese marco debe inscribirse el “affaire Madryn” entre Juan Pablo Luque y Gustavo Sastre. Según algunos medios Gustavo dejó firme su alianza para un gran frente con Torres y sería un hecho la fractura del PJ de Puerto Madryn tras la reunión de Luque con militantes locales donde cuestionó a los hermanos Sastre, acusándolos de “mezquindad y envidia”.

Gustavo Sastre, “yo voy a jugar y Ricardo va a ser el próximo intendente de la ciudad”, aseveró confiado.

Hay una movida desde el corazón del poder chubutense para reflotar el PROVECH de Daniel Silva, para nuclear intendentes del interior que jueguen para el actual gobernador Torres en las próximas elecciones.

El diputado Emanuel Coliñir se reunió con vecinos de Barrio Unión de Trelew.

Un vecino de Esquel no dejaba de despotricar, “ahora hay que bancarse a Ricardo Bustos pontificando, lo que faltaba”. El periodista “paleo-minero” habría declarado, “Adorni debe dejar su cargo, le hace mucho daño al gobierno de Milei”, confundiendo una consecuencia del modelo depredador y de saqueo neoliberal con conductas individuales supuestamente desviadas del claro eje moral representado por Javier Milei y Karina Milei.

Damián Pérez y Alfredo Beliz de empleados de comercio destacaron que, “mientras el gobierno nacional aplaude el 2,6% de inflación la canasta básica local supera los 2 M de pesos”.

El dilema de las tarifas de la Cooperativa Eléctrica de Trelew terminó con la mayoría oficialista en el HCD y desnudó un entramado de silencios y complicidades.

La fuerte presencia de vecinos y obreros constructores de la UOCRA en las gradas y las afueras del Concejo surtió efecto. La oposición logró que el aumento tarifario impulsado por el intendente Gerardo Merino fuera rechazado. Los ediles Rubén Cáceres, Martín Luna, Daniel Asciutto, Juan Aguilar, Belén Baskovc y Alicia Severich se opusieron. A favor del incremento votaron Claudia Solís, Leonardo Ferrelli y Vanesa Panellao. Claudia Monají se abstuvo. También se rechazó la delegación de facultades al OMSREP para que sea este organismo el que fije los aumentos tarifarios sin que estos pasen por el HCD. Un intentó frustrado de la “barra huracanense”.

Mientras tanto hay transformadores a punto de colapsar por la sobrecarga de conexiones clandestinas con elevado consumo, en el límite entre los barrios INTA y Los Pensamientos. Problema este que la suba desorbitada de tarifas no hará más que agravarlo.

Esquel. Se complica la gestión de Matías Taccetta. Este no asume responsabilidades propias y “revolea la media”.

Los mexicanos retiraron el proyecto de inversión turística y se cae una expectativa más. Había dudas con “el viajecito” y ahora parecen corroborarse las lecturas más críticas. Según Taccetta la responsabilidad descansa en el HCD ya que sus críticas asustaron a los “charros” que ofendidos decidieron “poner pies en Polvorosa”.

Otro golpe a los bolsillos populares, el HCD aprobó el aumento del boleto de transporte urbano llevándolo a $1.800

El intendente está quedando muy mal con la gente que lo apoyó para llegar a su poltrona. Cada vez más quejas porque ni siquiera se digna a atender el teléfono a miembros de una agrupación de conductores, sus promesas se devalorizan, prometió la llegada del Dr Emiliano Chialva, Asesor General de Gobierno, a los trabajadores de Bosques y que tendrían una reunión con Abel Nievas. En realidad se juntaron, pero entre ellos sin los trabajadores. Otra promesa incumplida, la llegada de Guillermo Espada James ingeniero libertario y presidente del IPV, todavía lo están esperando. Además desde el gobierno provincial lo miran con cada vez más desconfianza por sus aceitadas relaciones con el peronismo cordillerano, sobre todo k, mientras él asegura a quien quiera escucharlo que nacho le debe mucha plata, no sabemos si es Malcorra. Mal tacettin, el hombre de los mil apodos con que a diario lo bautizan los sufridos pobladores cordilleranos.

El PAMI sigue siendo desfinancido por el gobierno de Milei a costa de la salud y la propia vida de sus “beneficiarios”

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) indicó que el PAMI evidencia una caída del 54,4% en las transferencias nacionales recibidas en el lapso enero-abril en comparación interanual en términos reales.

Seguimos esperando que el Defensor de la Tercera Edad, Daniel Silva, informe el resultado del amparo presentado contra el PAMI por irregularidades prestacionales y falta de coberturas medicamentosas, según el mismo mediatizó, sin más noticias desde entonces. Sigue sin contestar las requisitorias periodísticas.

La caída del consumo alcanza niveles récords y cada vez más se deben postergar compras básicas. Los salarios no alcanzan.

Comerciantes advierten por la caída del consumo y piden medidas urgentes. El presidente de la Cámara de Comercio de Rawson, Aldo Locardi, describió el complejo escenario para el sector en lo que va del presente año.

Las ventas minoristas PyMES descendieron 3,2% en abril, según CAME.

La tarifa del transporte Trelew-Rawson a partir de esta semana se “actualizó” a $3.577

Chubut resultó ser la provincia del país con más aumentos en alimentos. El “Changuito Federal” que es elaborado y medido por la consultora económica Analytica cuesta casi un millón de pesos. Santa Cruz encabeza la tabla más cara con $984.263 le sigue Chubut con $968.415 y de no creer, Tierra del Fuego es más barata, $960.700.

El conflicto social recrudece. El oficialismo “domesticó” tanto a las organizaciones gremiales del estado que ya no representan a nadie.Resurge con fuerza el fenómeno de los “autoconvocados”.

Cirujanos de Esquel mantienen la suspensión de atención en consultorios y de cirugías programadas.

En Madryn los docentes después de movilizarse por el casco céntrico de la ciudad produjeron cortes en la ruta 3. Solicitan un incremento salarial del 130%. También hubo fuertes movilizaciones en Esquel.

Docentes autoconvocados que se encontraban en las afueras del Ministerio de Educación en Rawson, aseguraron que a la noche el Ministro, José Luis Punta, se escapó por los techos luego de que las salidas acostumbradas fueron bloqueadas a modo de protesta. Respaldaron con videos tomados por los docentes que circularon por todos los programas de noticias del país.

El “ajuste perpetuo” del gobierno nacional aumenta su presión sobre la sociedad. Mientras el Congreso, los gobernadores, y las legislaturas provinciales miran para otro lado.

El gobierno recortó más de $63.000M en una reestructuración del presupuesto 2026 en Salud Pública con impacto en programas de medicamentos, tratamientos oncológicos y organismos sanitarios estratégicos.

También Nación recortó más de $4.100 millones de la obra “repotenciación del acueducto” de Comodoro Rivadavia, además de fondos viales y la planta de Rada Tilly. Chubut dejará de recibir $7.300 M asignados a diferentes obras que debía encarar la Nación, entre las que se encuentra el mantenimiento de la ruta 3.

El decreto de ajuste de Milei es así más amplio de lo previsto y afecta partidas clave de Defensa, Seguridad y provincias. Poda casi 2.000 M de dólares sobre energía, obra pública, provincias, salud, educación y programas sociales.

La gran familia judicial. El hijo del juez Supremo Horacio Rosatti rinde examen como Juez y el padre de Juan Bautista Mahiques, Ministro de Justicia, obtuvo su prórroga hasta los 80 años como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal. El Senado tiene para tratar 130 pliegos judiciales.

La inflación de abril fue del 2,6% y medida ineranualmente llegó al 32,4%. Hay que destacar que en 4 meses ya superó la meta anual proyectada en el presupuesto. Llaman la atención los rubros por encima de la inflación: Transporte +4,4% Educación +4,2% Comunicación +4,1% Servicios +3,5% Ropa y Calzado +3,2% Mantenimiento del Hogar +2,9%. Alimentos a la baja. “Retornando a la normalidad” festejaron Javier Milei y el “trader” Luis Caputo.

Los alquileres en la Patagonia registran una suba del 12% en el cuatrimestre según el Indec.

EL CRETINISMO PARLAMENTARIO.

“Esa enfermedad que encierra en un mundo imaginario a quienes la padecen y los priva de todo sentido, de todo recuerdo, de toda comprensión de la crudeza del mundo exterior.”

Karl Marx, “El 18 Brumario de Luis Bonaparte” (1851-1852)

Impactante marcha federal en defensa de la Universidad pública, más de un millón y medio de asistentes y concentraciones en todo el país. Milei aparece echando leña al fuego en una intolerable provocación.

El gobierno nacional recortó $78.000 M en programas de la secretaría de educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades, recortes en el Plan Nacional de Alfabetización, becas y salarios.

Othar Macharasvili, el intendente de Comodoro Rivadavia, marchó con los manifestantes y aprovechó para declarar contra el gobierno de Milei, “si la educación le parece cara, que pruebe con la ignorancia”, disparó.

La privatización de TRANSENER. Vendiendo “las joyas de la abuela” versión III (MMM)

La vendieron por 356 M de dolares, el último año arrojó una utilidad neta de 200 millones de la misma moneda, se privatizó así la única transportista eléctrica en alta tensión (500 kva), un monopolio natural, al consorcio GENNEIA-EDISON ENERGÍA. GENNEIA es la principal generadora de energías renovables del país. La conducción empresaria es de Jorge Britos, vinculado al Banco Macro y Edison Transmisión pertenece a los hermanos Juan y Patricio Neuss. También integran el grupo comprador el fondo INVERLAT compuesto por empresarios como Federico Salvai (ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal – Mauricio Macri) además de Rubén Cherñajovsky y Luis Galli de Newsan, el mayor fabricante de electrónica del país. El Grupo Neuss de vender gaseosas en el conurbano bonaerense pasó a quedarse con TRANSENER y a pujar por la Hidrovia. Notable ascenso desde que llegó Milei. Resumiendo allegados a Macri y a Milei se quedan con la empresa, parece que tan tan peleados no están .

Cafecitos, trascendidos, rumores, noticias sueltas, off the records, y otras yerbas.

Desde la actual gestión del gobernador Torres el Producto Bruto Geográfico (PBG) registró una caída del 1,8% según el INDEC y la CEPAL. Se posiciona así lejos de Neuquén con el +31,7% y Río Negro que logró un +2,4%.

Caso Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), descubrieron compras con sobreprecios de hasta el 4239% en la actual gestión. Cuatro mil doscientos treinta y nueve por ciento!

Axel Kicillof, “solo entró el 3%de lo que se festejó en el RÍGI de los 100.000 M de dólares anunciados”.

Negocios tras el fuego: se multiplican las ventas de terrenos afectados por incendios en la Comarca Andina. ¿dónde quedaron las promesas de que se iba a bloquear la comercialización de estas tierras?

Loma Negra, primer cementera del país, apagó su horno principal hasta noviembre por la baja de la actividad y los costos del gas. Deja en evidencia la mentira del gobierno con el supuesto incremento de la construcción en Abril.

Aluar presentó balance con una utilidad neta de 108 M de dólares en 9 meses, frente a los 48 M del año anterior en igual lapso. El contexto geopolítico internacional presentó un escenario favorable. El 84% de sus ventas correspondió a mercados externos.

Sigue el show: imputaron al hermano de Manuel Adorni por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El juez Casanello dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario.

Los seguros contra el default vuelven a reflejar la desconfianza del mercado sobre la capacidad de pago del país. La falta de reservas, el deterioro de la economía real y las tensiones políticas alimentan dudas de cara a los vencimientos posteriores al 2027.

En la Casa Rosada ya miran el Mundial de Futbol como salida política, “hay que llegar al mundial”, parece ser la consigna.

El Sindicato de Seguridad volvió a bloquear Maxiconsumo en Trelew lo que determinó la intervención de la Gendarmería. Donde quedó la inhibición de la intervención de las fuerzas federales en el conflicto social tan cacareado por la Legislatura? Se preguntaban los trabajadores.

Laguna Salada. Una minera canadiense inició la exploración de uranio. Se trata de “Jaguar Uranium” en área Guanaco. Obtuvo la aprobación ambiental provincial.

Maximiliano Sampaoli, el Vice intendente de Comodoro Rivadavia, sorprendió a propios y extraños, declaró “la comunidad no merece lo que está pasando”, preocupación por la demora en la firma del contrato por el transporte público, también lamentó la falta de diálogo entre el Ejecutivo y el HCD.

El “Impuesto 0” para impulsar la construcción diseñado por el gobierno provincial y que consiste en dejar de percibir ingresos brutos los municipios y el Impuesto a los Sellos provincial, parece encontrar límites en la caída de los créditos hipotecarios, abril fue récord en bajas por habitantes.

A cuatro meses del femicidio de Valeria Schwab la familia denuncia la falta de avances en la justicia. “Todavía no nos informaron del resultado del peritaje de las ropas de mi hermana, cuánto tiempo más necesitan. Que ocualtan?”, se interrogó su hermana Jessica.

El negocio del “Tío Bessent” secretario del Tesoro de Estados Unidos. El gobierno nacional admitió que Argentina pagó casi 18 M de dólares de intereses a Estados Unidos por la activación del Swap.

Hasta la próxima.

Por Natalio Ruíz