Quinchos de Chubut: cafecitos, habladurías, chimentos y trascendidos…



Hola, como están? Acá están los periódicos Quinchos elevados con todo amor y dedicación para llevar información de primera a nuestros queridos lectores. Mucho de lo aquí vertido proviene de nuestros fieles seguidores a quienes instamos a proseguir con el envío de informaciones de sus localidades. Sin más prolegómenos sumerjámonos en el diario quehacer de nuestra provincia y del país todo.

Por los partidos políticos a la espera del mundial de futbol y después….bandera verde! El diputado Emanuel Coliñir sigue con sus “microreuniones” por los diferentes barrios de Trelew, en las que toma el pulso de las necesidades que obviamente son muchas. Pero esperamos de él, y de los demás precandidatos de Trelew a la intendencia, cuáles son sus planes, porque la situación no resiste otro mandato de improvisación.

Alfredo Beliz encabezó en Trelew el Primer Encuentro Provincial de su partido “Fuerza del Trabajo”. Todos abogan por la unidad pero por las dudas se mantienen las expresiones individuales. La famosa bocha al fondo.

El diputado nacional Juan Pablo Luque presentó un proyecto de ley para que se garantice un diferencial por zona fría en los costos de la energía eléctrica para la Patagonia. También participó en el Encuentro Federal “El peronismo debate”, junto a representantes de distintas provincias del país. La consigna fue, “ el peronismo se organiza y debate para construir una alternativa federal frente a la crisis”. El espacio no se referencia en CFK, ni en Axel Kicillof y piden un peronismo amplio.

Con la presencia del Senador Carlos Linares se reunió el Consejo Nacional del PJ en la sede porteña de la calle Matheu 130 y resolvió convocar al Congreso Nacional partidario para el día 19 de mayo.

El intendente de Rawson, Damián Biss, afirmó que “no es tiempo de candidaturas” después que aparecieran en Playa Unión y Rawson pintadas callejeras que lo involucran en una supuesta fórmula con Juan Pablo Luque. Habló de mala intención y apuntó sin nombrarlo a Dante Bowen, un operador en las sombras del gobernador Torres, o así él lo cree.

Jacqueline Caminoa renunció a su banca en la Legislatura provincial aduciendo problemas personales. “Quiero aclarar que mi relación con el gobernador Torres está intacta. Lo seguiré acompañando desde el llano”, aseguró la blonda diputada por sus redes sociales insistentemente. Aunque la decisión por cuestiones personales no se descarta también es cierto que la relación con Daniel Hollman, el titular del bloque de “Despierta Chubut”, estaba agotada y la espantaba la posibilidad más o menos cierta de tener que aprobar la minería en el recinto a pedido del Ejecutivo. Todo según trascendidos de finos observadores del “metiè” legislativo provincial.

El sector peronista “Que sea Trelew”, que conduce el edil Juan Aguilar, en un comunicado expresó su “total apoyo al reclamo docente, auxiliares de educación, trabajadores del IPA, de Salud, Corfo, jubilados y trabajadores estatales en general”. Uno de los pocos sectores políticos que se han expresado fehacientemente y demostrando así que no hay compromisos con el oficialismo.

El conflicto docente se profundiza y se amplia a auxiliares, médicos, trabajadores de la salud en general, viales, y administración central, activos y jubilados. Los docentes autoconvocados, esto es por fuera de los sindicatos de la educación, se movilizaron en más localidades, ya se manifestaron en Trelew, Puerto Madryn, Rawson, Gaiman, Comodoro Rivadavia y Trevelin. Vale destacar la masividad de las movilizaciones y marchas. Un número que debería hacer reflexionar a las autoridades.

El que no deja de sorprender es el ministro José Luis Punta, declaró “tenemos todo el salario en blanco”, no sabemos a qué se quiso referir. Pero es criticable que cuando quiso irse de la última reunión en Rawson con los docentes, en el marco de la conciliación obligatoria dispuesta por la secretaría de trabajo, mandó a despejar la salida con la policía. Estos incurrieron en métodos represivos desproporcionados contra docentes pacíficos en su gran mayoría mujeres. Hasta gases lacrimógenos hubo, pero el ministro no podía esperar o escuchar los reclamos parece.

La inseguridad avanza en toda la provincia y Comodoro Rivadavia es uno de los escenarios más preocupantes del flagelo en ascenso. Ante el pedido del gobernador Torres de aplicar la Ley Antimafias el Secretario de Seguridad y Justicia se reunió con el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharasvilli, para reforzar la prevención como declaró a los medios y sacarse la foto de rigor.

Iturrioz también sorprendió con sus declaraciones rimbombantes, “los padres son solidariamente responsables por las amenazas de sus hijos en las escuelas”. Desconocemos que es lo que busca obtener el Secretario pero el fenómeno creemos que es un poco más profundo como para solucionarlo sacando dinero a los padres, ya que si les cabe responsabilidad esta es civil, según la Ley de Responsabilidad Parental. Bueno es recordar Ezequiel 18:20 “El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. Cada persona es responsable de sus propias acciones”. Como si criar hijos hoy fuera tan sencillo, verdad?

Porque las operadoras petroleras que detentan concesiones de la provincia, no hablan, no se expresan sobre sus planes de inversión, la marcha de sus explotaciones y previsiones públicamente? Sería una forma de comprometerse con la ciudadanía, con el territorio que los acoge para que desenvuelvan su actividad y así tratar de evitar que desaparezcan de un día para el otro como YPF después de más de 100 años de explotación. La Responsabilidad Social Empresaria no se agota en un par de becas. Los que hablan son los funcionarios que debieran ser los que controlan no la vocería.

El gobernador Torres destacó la inversión de PECOM en el Trébol que aumentó un 12% la producción en un año. También anunció que se firmó el traspaso a PECOM del yacimiento Manantiales Behr. No se divulgaron registros gráficos del trascendental evento.

El intendente de Comodoro advirtió que la crisis en la cuenca petrolera es una de las más fuertes, se mostró cauteloso con las últimas inversiones, “ahora hay que ver bien cuánto invierten, cómo invierten y cómo eso impacta en nuestra ciudad”, concluyó.

También el ministro de hidrocarburos, Federico Ponce, pontificó, “la inversión de Pecom será muy superior a la que venía haciendo YPF”. Como se ve habla el ministro pero la empresa no dice nada, la misma política de PAE. Y especificó “el perforador subirá a mitad de año”. Asimismo anunció, cuál vocero empresario, que la empresa invertirá 190 M de dólares en los próximos 18 meses. Si ese hecho no se produce y alguien le recrimina a la empresa el incumplimiento, esta dirá, simplemente, que ellos no se comprometieron a eso.

Para el titular del Sindicato Petrolero, Loma Ávila, “Pan American está siguiendo el mismo camino de abandono, desinversión y retiro de la Cuenca que hizo YPF. Hay que revertir los contratos si no hay inversión, que no nos “sorprendan” como YPF”, sentenció sin pelos en la lengua el Loma.

Se desplomaron las exportaciones petroleras de Chubut en el primer trimestre del año. Entre enero y marzo se vendieron al extranjero 107,2 millones de dólares que fueron 63% menores a los 284,4 M que se habían exportado en igual periodo del año 2025. Los niveles actuales son los más bajos de la década a pesar del aumento del precio del petróleo.

Un primero de mayo distinto, para peor, el primero de mayo de Milei. El marco social. Cuatro de cada diez argentinos busca un segundo trabajo para poder llegar a fin de mes.

El salario mínimo, vital y móvil tuvo una caída de casi el 40% desde diciembre 2023 y es uno de los tres peores de América Latina.

Dos años consecutivos de consumo desplomado. En 27 meses de gestión solo 3 meses tuvieron un ligero incremento. Marzo sufrió una caída del 5,1 % con respecto al mes anterior.

En la gestión del presidente Milei casi dos millones de niños no recibieron alguna de las vacunas del cronograma obligatorio.

La industria argentina perdió 79.672 puestos de trabajo registrados desde diciembre 2023 al 31 de marzo del corriente año según el Observatorio Pyme de la industria Argentina (IPA). Su presidente, Daniel Rosato declaró, “la industria se convirtió en el mayor expulsor de empleo en el contexto de una ruptura de la cadena de pagos”.

Comodoro Rivadavia es una de las cinco ciudades del país donde más creció el cuentapropismo. El último año se perdieron más de 7.400 puestos de trabajo. La Encuesta Permanente de Hogares del Indec expone el drástico cambio del mercado laboral en la Cuenca del Golfo San Jorge, menos empleo asalariado, avance del trabajo por cuenta propia y un impacto cada vez más visible de la retracción petrolera.

Las familias argentinas deben en promedio 5 sueldos y medio. Más de 16 M de personas deben en promedio 8,76 M de pesos a los bancos. El crédito se usa cada vez más para cubrir los consumos diarios.

Las naftas y el gasoil volvieron a subir en la provincia. Los taxistas de Comodoro piden declarar la emergencia económica, “es muy difícil vivir así, apenas nos alcanza para comer”.

Gas y combustibles aumentan en mayo. También prepagas, como todos los meses, alquileres, internet, cable y telefonía. Salarios “0”. Vamos bien.

El acto en sí organizado por la CGT contó con una afluencia importante de trabajadores con la participación de organizaciones sociales donde se cuestionó duramente la gestión libertaria mientras crecen las versiones de un posible quinto paro general. Hubo actos y movilizaciones en todo el país. La CGT le advirtió al gobierno, “se acabó la paciencia” y llamó a ponerle límites al gobierno hambreador y entreguista.

La vergonzosa situación del PAMI pone en jaque la salud de los adultos mayores. Clínicas de Chubut cortan la atención, declaran que el gobierno nacional les aumentó 16% en 18 meses. Sucede igual situación con sanatorios y clínicas de La Pampa, Río Negro y Neuquén.

El que no deja de sorprender es el Defensor de la Tercera Edad, Daniel Silva, quien con fina perspicacia declaró “las personas mayores no pueden esperar…” faaaaa pero sigue sin aclarar donde interpuso la acción de amparo por la situación, en qué juzgado y cómo avanza la medida solicitada. Ya pasaron 15 días y no se sabe.

Demoras inexplicables en la implementación del Plan Calor 2026. Los fríos ya llevan más de 20 días y en el interior provincial la situación es particularmente acuciante. Preocupación en Paso de Indios. En Esquel anunciaron desde la municipalidad que la provisión comenzará recién el martes próximo.

Matías Taccetta, el intendente esquelino, posee un “ojo clínico” para seleccionar colaboradores, mientras Don Jacobson sigue apretando por incrementos en el transporte. El ex funcionario municipal José Spinelli fue condenado a 3 años por abuso sexual a una menor de 15 años. Fue coordinador de juntas vecinales, y también funcionario de desarrollo social del Ministerio de Familia provincial.

La empresa de transportes Jacobsen interrumpió el servicio nocturno. El edil Escalona afirmó que es una vulgar “apretada” y una “extorsión” del secretario de gobierno, Diego Austin, para que el HCD apruebe los aumentos del boleto como solicitó la empresa.

Cafecitos, rumores, trascendidos, noticias en off, declaraciones, y otras yerbas. Carlos Frugoni, el secretario de Coordinación de Infraestructura de la Nación que depende del Ministerio de Economía, se “olvidó” de incluir en su declaración jurada de bienes siete departamentos en Miami. Vale recordar que fueron adquiridos cuando estuvo al frente de Autopistas Urbanas SA ( AUSA) en el gobierno de Mauricio Macri. Se lo eyectó del gobierno para calentura de Caputo quien en su círculo íntimo comentaba que muy distinta es la conducta de los hermanos Milei con el “deslomado” Adorni.

La capacidad instalada industrial es la mínima en 14 años. Las fábricas operan al 54,6%. Impacto en la construcción, textiles y automotrices.

El titular de ARCA (ex AFIP) fue acusado por un fiscal de “ocultación maliciosa”, Andrés Vázquez, se “olvidó” de 3 propiedades en Miami en su declaración jurada de bienes por más de 2 millones de dólares. Sí el de la AFIP, también olvidadizo.

Según Financial Times “ Trump y el asesino recurrente en su tercer atentado no mueve las encuestas”. Cada vez que se acercan las elecciones surge un nuevo atentado, parece.

Unos 12.000 jóvenes de escuelas secundarias públicas y privadas impidieron que el Ceo de una empresa financiera expusiera ante ellos sobre emprendedurismo. El evento forma parte del impulso que se quiere dar a la economía especulativa en la educación. Los estudiantes, reunidos en el Movistar Arena, descubrieron que el fallido orador, Ariel Sbdar de Cocos Capital, había apoyado el lanzamiento de la criptoestafa Libra y estallaron en abucheos. Le cantaron, “la patria no se vende”.

Techint volvió a perder. Se quedó sin vender los caños y sin construir un gasoducto clave para Vaca Muerta. Southern Energy es el consorcio de petroleras locales que construyen el ducto que permitirá exportar el gas de la cuenca neuquina desde un puerto de Río Negro. La empresa está integrada por YPF, PAE, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNT quienes adjudicaron a la UTE Víctor Contreras-Sicim, dejando a Don Chatarrín, como le dice el presidente, afuera del negocio por segunda vez consecutiva.

Por cuatro meses consecutivos cayeron las transferencias de nación a las provincias. Al descontar el efecto inflacionario, presentan una caída del 3,3% en comparación del mismo lapso del año pasado.

Los hijos de Jorge Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Bs As y primo del ex presidente, se compraron una estancia de 1.600 ha en la Patagonia por 2 M de dólares. Río Negro Rural confirmó la operación. Son tierras próximas a Guardia Mitre en cercanías de la capital Viedma. Familia próspera.

Hasta la próxima…

Por Natalio Ruíz